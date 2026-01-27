Paysages imaginaires 2026 à Rennes. Quatre jours de musiques instrumentales et intimistes

Pour sa 2e édition, Paysages imaginaires revient à Rennes du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2026, et trace une ligne claire : des musiques instrumentales, un format proche, des artistes à l’écriture poétique, souvent cinématographique, qui invitent moins à consommer un concert qu’à habiter une atmosphère.

Porté par le musicien rennais Ô Lake (voir notre article), fondateur du label Night-night Records, le festival se place au voisinage du Piano Day (le 88e jour de l’année), comme un clin d’œil au minimalisme et aux répertoires contemporains qui aiment le silence autant que la note. Trois lieux rennais, trois ambiances, un même fil : écouter autrement, au plan sensoriel, sans surenchère, dans des salles où l’on entend aussi respirer la ville.

L’édition 2026 de Paysages imaginaires accompagnera de nouveau l’arrivée du printemps, à mi-chemin entre les festival Autres Mesures et Mythos. L’objectif reste inchangé : créer des espaces pour les artistes néo-classiques – les programmateurs de salle et de festivals restant frileux – dans des lieux ouverts et accessibles à tous les publics. « Beaucoup sont venus me remercier d’avoir créé le festival », dit Sylvain Texier à propos de l’édition 2025. « C’est une musique qu’on aime écouter, mais qu’on voit peu en concert. »

Le compositeur rennais privilégie une nouvelle fois l’intime plutôt que la démesure. Le festival invite dans trois lieux à la jauge restreinte et offre trois manières d’entrer dans la musique. Chaque proposition transforme la perception dans l’enveloppe agréablement confidentielle que Sylvain souhaite créer, au plus proche, toujours, de la musique.

L’édition 2026 commence par le concert de Vivian Rost et Marjorie Vagner à la chapelle du Conservatoire jeudi 26 mars, seul événement payant de la programmation (12€). Les deux artistes néo-classiques joueront à tour de rôle sur le beau piano Steinway du conservatoire. La résonance du lieu magnifiera la nostalgie, la rêverie et l’émotion qui traversent les écritures des deux pianistes. « Vivian Roost inscrit sa musique dans une modernité douce ; Marjorie Vagner, formée au conservatoire, s’émancipe des cadres pour une signature hypersensible et directe, au plan émotionnel. »

La bibliothèque Thabor Lucien Rose, elle, se démarque avec un format original samedi 28 mars : le concert au casque d’ØLLØ, projet solo de Glenn Besnard initié en 2015 . Le fondateur de Bumpkin Island, avant d’en être le technicien son, sort un album sur le label Night Night Records au printemps prochain. Dans la continuité de son album In Parenthesis, mais plus personnel, le second opus s’est écrit dans l’ambient et d’életronique en se nourrissant des influences néo-classique et post-rock. « J’aime appeler ça du post-ambient. On retrouve de grandes évolutions empruntés au post-rock », explique-t-il. « Cela va de compositions simples à des textures plus complexes à la Sigur Ros. »

Le festival se terminera sur les notes de Björn Gottschall. Bloompop abritera sa pratique singulière, le piano itinérant, dimanche 29 mars 2026 (gratuit, entrée libre). « Il est du genre à se déplacer sur la côte, face à la mer et à surprendre les touristes. » Sa musique habitera le brewpub du quartier de La Courrouze pour un final à l’image de son festival : convivial et chaleureux.

La deuxième édition n’a pas encore commencé mais, sans trop nous en dire, Sylvain Texier confie qu’une troisième édition est déjà envisagée, ancrant le festival plus durablement dans le paysage musical rennais. « J’ai pas envie de perdre le côté intimiste des propositions qui va avec la musique programmée. »

Infos pratiques :

Festival Paysages Imaginaires, du 26 au 29 mars 2026

Lieux :

Bibliothèque Thabor Lucien Rose, 11 Square Lucien Rose, 35000 Rennes

Chapelle du Conservatoire (site Hoche), 26 rue Hoche, 35000 Rennes

Bloom Pop BrewPub, 34 rue des Munitionnettes, 35000 Rennes

Tarifs : 12 € pour la soirée du jeudi, gratuit le samedi (réservation conseillée) et le dimanche (entrée libre)

Articles connexes :