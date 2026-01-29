À Rennes, Alain Ducasse ouvre une chocolaterie rue de Nemours au cœur d’un petit triangle de cacao

Le Chocolat Alain Ducasse va ouvrir une boutique à Rennes, au 14 rue de Nemours, dans un secteur qui concentre déjà plusieurs adresses prisées des gourmands. L’enseigne occupera les locaux de Coiffeur & Compagnie, dont l’une des gérantes indique avoir signé récemment avec le groupe et le propriétaire, tandis que le salon poursuivra son activité à Orgères.

La rue de Nemours n’est pas qu’un joli ruban pavé entre vitrines sages et flux pressés. Elle est aussi, par sa proximité immédiate avec les Halles centrales, une rue où l’on vient “faire le goût”, comparer, flâner, offrir. C’est précisément là que la maison Ducasse choisit de s’installer, dans un voisinage qui aligne déjà des signatures fortes, dont Yvan Chevalier, la maison Dumontet les Merveilleux de Fred.

Autrement dit, ce n’est pas une boutique de passage, c’est une entrée dans un quartier qui fonctionne comme une vitrine gastronomique à ciel ouvert, où la concurrence est réelle, mais où la densité d’amateurs rend aussi l’écosystème vivant.

Ce que “Ducasse Chocolat” vient raconter à Rennes

Si le nom Alain Ducasse évoque d’abord la haute cuisine, la branche chocolat a, elle aussi, une histoire et une doctrine. La maison naît officiellement en 2013, avec l’ouverture d’une manufacture parisienne où le chocolat est fabriqué de la fève à la tablette. La marque revendique un chocolat peu sucré, souvent décrit comme plus “brut” et plus intense, avec des recettes dont la sobriété met l’accent sur l’arôme plutôt que sur l’effet sucrier.

Cette approche artisanale a valu à l’enseigne le label Entreprise du Patrimoine Vivant, qui distingue des savoir-faire d’excellence. Et, depuis quelques années, la maison accélère son déploiement, en France et à l’étranger, tout en maintenant un imaginaire de manufacture, de gestes, de matière première et de goût originel.

Un signal pour la scène rennaise : la bataille du “bon” plutôt que du “bling”

L’arrivée d’une marque nationale aussi identifiée, qui choisit une rue déjà saturée de belles maisons, dit quelque chose de Rennes. D’un côté, la ville confirme qu’elle est devenue un marché capable d’absorber une offre premium, portée par la culture du cadeau, la montée des “pures origines” et une clientèle qui apprend à lire le chocolat comme on lit le vin. De l’autre, cette ouverture remet en lumière les artisans locaux, car c’est souvent au contact des grandes vitrines que le public affine ses repères et qu’il retourne vers ceux qui travaillent la singularité, la saison, la proximité.

Reste la question la plus simple, qui est aussi la plus concrète, le quartier avait-il besoin d’une adresse de plus, ou bien avait-il besoin d’un nouveau récit du chocolat, qui déplace légèrement le goût dominant, qui introduit d’autres tablettes, d’autres pralinés, d’autres intensités ? C’est là que la réponse se jouera, dès les premières semaines, au comptoir et dans la rue.

Adresse : Le Chocolat Alain Ducasse, 14 rue de Nemours, 35000 Rennes

