Rennes. Etes-vous allergique ? Découvrez le Pollinarium et le dispositif Alerte Pollens

À l’occasion des portes ouvertes du Pollinarium de Rennes, le samedi 28 mars 2026 de 10h à 15h30, la Ville de Rennes, en partenariat avec l’Association des Pollinariums Sentinelles de France et Air Breizh, organise plusieurs visites guidées pour faire découvrir le fonctionnement de cet outil scientifique et mieux prévenir les allergies aux pollens. Venez comprendre, en 30 minutes, comment ce jardin unique permet d’anticiper les pics polliniques.

Installé depuis mars 2016 au square Lucien Rose, à l’entrée du parc du Thabor, le Pollinarium sentinelle de Rennes est un espace d’observation des principales espèces de plantes allergisantes de la région (graminées, herbacées, arbustes et arbres). Chaque jour, les jardiniers de la Ville, sous la coordination du chef d’équipe des jardins et de la biodiversité Mickaël Letué, surveillent les plantes afin d’identifier précisément les périodes de début et de fin d’émission des pollens.

Ces données sont ensuite croisées avec l’expertise d’un médecin allergologue, d’un botaniste de l’APSF et d’Air Breizh, avant d’être diffusées en temps réel via le dispositif Alerte pollens. Cette alerte précoce permet aux personnes allergiques — près de 30 % de la population — d’adapter leur traitement en amont des symptômes et d’améliorer significativement leur qualité de vie.

Un outil scientifique au cœur de la prévention sanitaire

Contrairement aux simples mesures atmosphériques, le pollinarium repose sur l’observation directe des plantes locales. Cette approche permet une détection plus fine et plus précoce des émissions de pollen, en phase avec les réalités du territoire rennais. Il constitue ainsi un maillon essentiel de la prévention des allergies respiratoires, dans un contexte de changement climatique qui tend à allonger les saisons polliniques.

Lors des portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir concrètement ce dispositif, comprendre les mécanismes biologiques de la pollinisation et poser leurs questions aux professionnels présents.

Informations pratiques

Ces visites, organisées par la Ville de Rennes, sont proposées gratuitement dans le cadre de la journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 28 mars 2026 de 10h00 à 15h30.

Inscription aux visites guidées sur ce lien.

Plusieurs visites d’une durée de 30 minutes sont proposées tout au long de la journée.

Rendez-vous au Pollinarium Sentinelle à l’entrée du Thabor, en haut de la Bibliothèque Lucien Rose, situé 1 square Lucien Rose à Rennes.

Pour plus d’informations : 02 23 62 22 10 ou dsph-santeenvironnement@ville-rennes.fr