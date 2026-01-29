Les Cartoucheries à Rennes, fragment militaire devenu tiers-lieu de quartier

À La Courrouze, derrière des murs épais qui portent encore la mémoire des usages d’hier, les Cartoucheries racontent une transformation rennaise devenue presque exemplaire. Ce site, qui se cache au 17 rue de la Guibourgère, a longtemps servi au stockage de munitions, avant de connaître une seconde vie, d’abord informelle, puis patiemment construite, jusqu’à devenir un lieu de rencontre que les habitants se sont approprié.

On y arrive comme dans une clairière urbaine. Le quartier s’est densifié, les usages se sont déplacés, mais ici subsiste une architecture de transition, faite d’alvéoles à ciel ouvert, de maisonnettes et de maçonneries robustes qui donnent au lieu sa silhouette immédiatement reconnaissable. L’important, aux Cartoucheries, n’est pas seulement ce qu’on y fait. C’est aussi ce que l’on y voit, car le lieu conserve l’empreinte de sa fonction d’origine, tout en accueillant une convivialité très contemporaine.

Longtemps méconnu et peu accessible, le site a été révélé au grand public à partir des années 2010, notamment grâce à des aménagements légers et à l’émergence d’usages festifs. Puis la démarche s’est structurée lorsque l’Asso des Cartoucheries a porté un projet de réhabilitation, lauréat de la saison 2 du Budget participatif de la Ville de Rennes. L’ambition était claire, puisqu’il fallait valoriser un patrimoine singulier tout en laissant au lieu une grande souplesse, afin qu’il reste appropriable et vivant.

Une architecture “brute” qui fait la personnalité du site

Ce qui frappe, c’est cette esthétique de ruine maîtrisée, qui n’a rien d’un décor. Les Cartoucheries ont gardé leur caractère minéral, celui d’un site utilitaire qui, au lieu d’être effacé, a été assumé et réinterprété. Les volumes ouverts, les respirations entre les murs, la présence d’espaces extérieurs qui appellent naturellement à s’asseoir, discuter ou improviser un moment collectif, tout cela participe d’une identité à la fois patrimoniale et sociale.

Le projet de réhabilitation a consolidé cette vocation en dotant le site d’espaces intérieurs et d’outils concrets, grâce auxquels le lieu peut accueillir des usages réguliers, associatifs et culturels, sans perdre ce qui fait son charme premier, à savoir une sensation d’“entre-deux” entre friche, jardin et place de quartier.

Un tiers-lieu pensé pour les usages du quotidien

Les Cartoucheries accueillent désormais une salle principale adaptée aux réunions, ateliers et événements associatifs, ainsi qu’une grande cuisine qui sert autant au café associatif qu’aux ateliers culinaires. À l’extérieur, le lieu conserve une dimension très “plein air”, avec des espaces qui favorisent la rencontre, qu’il s’agisse du jardin, d’un coin barbecue, de gradins, ou d’une zone plus libre que les enfants investissent facilement.

La ligne reste la même qu’à l’origine. Le site est ouvert à l’accompagnement de projets et il donne la priorité aux habitantes, habitants et structures des quartiers Cleunay, Arsenal-Redon et La Courrouze, ce qui en fait un équipement de proximité qui ressemble à son territoire.

Repères

Adresse : 17 rue de la Guibourgère, Rennes (quartier La Courrouze)

: 17 rue de la Guibourgère, Rennes (quartier La Courrouze) Héritage : ancien site lié au stockage de munitions, témoin d’un passé industriel et militaire

: ancien site lié au stockage de munitions, témoin d’un passé industriel et militaire Révélation du site : aménagements légers et usages ouverts au public à partir des années 2010

: aménagements légers et usages ouverts au public à partir des années 2010 Projet participatif : lauréat du Budget participatif (saison 2), porté par l’Asso des Cartoucheries

: lauréat du Budget participatif (saison 2), porté par l’Asso des Cartoucheries Esprit du lieu : souplesse d’usage, convivialité, priorité aux projets de quartier

: souplesse d’usage, convivialité, priorité aux projets de quartier

Des rendez-vous déjà annoncés en 2026

Stage artistique (vacances d’hiver) – “À la découverte des créatures mystérieuses”

Du lundi 16 au vendredi 20 février 2026, un stage créatif et théâtral est programmé aux Cartoucheries, autour des créatures légendaires et de l’univers de Monsieur Link. Les plus jeunes explorent le thème par demi-journées, tandis que les 6-12 ans mêlent théâtre, fabrication de figurines et initiation au stop motion, avec une restitution le vendredi pour les familles.

Horaires : 9h30 – 17h (garderie possible, sous conditions)

: 9h30 – 17h (garderie possible, sous conditions) Public : 3-5 ans et 6-12 ans

: 3-5 ans et 6-12 ans Tarifs indicatifs : 240 € (6-12 ans, 5 jours) ; 125 à 135 € (3-5 ans, 5 demi-journées selon adhésion)

: 240 € (6-12 ans, 5 jours) ; 125 à 135 € (3-5 ans, 5 demi-journées selon adhésion) Contact : 07 49 04 59 21 – lamachimagerie@gmail.com

Au-delà de ce stage, le lieu accueille aussi des ateliers réguliers et des activités de saison, dont certaines s’étendent jusqu’en juin 2026, ce qui confirme la vocation des Cartoucheries, qui restent un site patrimonial “habité” plutôt qu’un simple décor.