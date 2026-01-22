Rennes Le Grand Bain, le bar-restaurant de la place de Bretagne en décor piscine

À Rennes, la place de Bretagne retrouve une belle adresse de comptoir avec le Grand Bain.

Après plusieurs mois de travaux, l’ancien Amiral (connu aussi ces dernières années sous d’autres vies) rouvre sous un nouveau nom, Le Grand Bain. L’ambition affichée est de faire revivre un lieu chargé d’histoire avec une identité claire, entre table de bistrot le midi et bar d’ambiance le soir.

Le changement se voit d’emblée. Entièrement repensé par Wunder Architectes, l’établissement s’ouvre sur le bar central, bien connu des habitués de l’ancien établissement, au cœur d’un espace de plus de 300 m². Autour de lui, une scénographie dans l’air du temps dessine plusieurs espaces : une scène ; une zone “piscine” imaginée comme un spot photo, sous une boule à facettes, etc. Le décor, moderne et travaillé avec goût, donne le ton : au Grand Bain, on vient pour manger, boire, se retrouver… et prolonger la soirée.

L’idée, au plan d’usage, est simple : riche de ses 120 places assises à l’intérieur et d’une soixantaine en terrasse, le lieu évoluera au fil de la journée, dans le but d’accueillir une clientèle diversifiée.

Le projet est accompagné par Hugo Lafaurie, responsable de l’ouverture pour le groupe Dartois. Le pilotage réunit plusieurs visages. Pierre Lansquet, figure connue des Rennais (passé notamment par Les Brocanteurs), prend la tête de la salle, conscient de la mémoire du lieu et soucieux de la transmettre.

Le midi, place à la cuisine de bistrot. Côté assiette, le chef Emmanuel Andouard revendique une carte simple et des intitulés compréhensibles (œuf mayonnaise à l’ail noir ; tarte fine aux oignons caramélisés et bleu d’Auvergne), des choix rapides à envoyer en salle, et la saisonnalité comme fil conducteur. « On se substitue à une cantine », résume-t-il, tout en apportant une identité et du caractère à la carte. Des pickles de carotte remplacent par exemple le concombre et la tomate dans la salade César ; la truite est privilégiée au saumon. Une attention est aussi annoncée pour les propositions végétariennes : le chef a à cœur de proposer des recettes travaillées pour éviter la simple assiette de légumes coutumière.

Chef Emmanuel Andouard

« On joue sur les liens communs », souligne le chef, attaché aux saveurs qui ont construit notre imaginaire gustatif. La purée de pommes de terre, avec sa sauce, est servie à la manière des volcans d’enfance : un souvenir qui ne pourra que faire sourire la clientèle. Il en va de même pour les desserts : la clientèle retrouve ce qu’il aime appeler « les quatre goûts grand-mère », composé de pain perdu, pomme au four, riz au lait et caramel beurre salé. Un dessert signature est aussi déjà proposé : un sponge cake, avec sa crème diplo (chantilly et crème pâtissière) et sa poudre de meringue.

Une fois le service du midi terminé, place à la carte à tapas : de la finger food faite maison — camembert rôti au miel et thym, petites pommes de terre, tenders de poulet, pain à l’ail, etc.

(c) agence Evidence (c) agence Evidence

(c) agence Evidence

Le soir, changement d’atmosphère. Place aux “copains” et aux choses à partager, plus proches de la finger food. Parmi les idées mises en avant : un camembert rôti accompagné d’un pain frit à l’ail et de pommes de terre sautées. La promesse, ici, tient autant à l’ambiance qu’à la carte : un endroit où l’on vient manger, mais aussi rester. Sans se transformer en bar de nuit, la scène s’animera en fonction de la programmation du lieu : stand-up, DJ set ou encore concerts live. Tout en posant une limite claire : faire la fête, oui, mais sans oublier le voisinage.

Le bistrot souhaite prochainement développer un brunch les samedis et dimanches. « L’outil de travail est absolument sublime et on veut bien faire les choses. Pour cela, il faut prendre le temps de s’approprier le lieu et ne pas vouloir aller trop vite, au risque de se brûler les ailes », exprime Hugo Lafaurie.

En bref, Le Grand Bain cherche moins à faire du neuf pour faire du neuf qu’à redonner à la place de Bretagne une grande adresse polyvalente conçue comme repaire pour le déjeuner, point de ralliement en début de soirée et lieu capable d’embarquer la nuit.

Infos pratiques

Le Grand Bain — Place de Bretagne, Rennes

— Place de Bretagne, Rennes Concept : bistrot le midi, bar d’ambiance le soir

: bistrot le midi, bar d’ambiance le soir Horaires annoncés au lancement : 7 jours sur 7, amplitude de 11h à 1h (café compris)

Nota : Notre rédaction n’a pas encore testé cette adresse et mettra à jour cet article une fois fait.

Galerie photos :