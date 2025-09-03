Rennes. Le Triangle invite à une saison 2025-2026 festive et généreuse

Le Triangle démarre sa nouvelle saison culturelle sur les chapeaux de roues ! Dès samedi 6 septembre 2025, la Cité de la danse invite à venir partager un moment de fête et de convivialité. Prolongement de la fin de saison, il introduit aussi une saison 2025-2026 guidée encore plus fortement par les valeurs portées par le lieu : l’accueil, le partage et la découverte.

Les couleurs solaires de l’identité visuelle du Triangle reflète l’envie de conserver l’esprit de fête et de générosité insufflé par le Défilé Fantastique la saison dernière. Par la joie et l’enthousiasme, la Cité de la danse souhaite apporter du réconfort à la morosité ambiante, aux contraintes budgétaires (en Bretagne, on note – 44% de diffusion sur la saison actuelle par rapport aux précédentes suite aux coupes budgétaires des lieux et des compagnies) et au climat politique délétère.

Au total, 21 spectacles et 41 représentations forment la saison 2025-2026 avec, toujours, une attention particulière portée sur l’accessibilité. Et ce dès la présentation de saison, signée, vendredi 12 septembre au bistrot de quartier Dada. Comme chaque année, la programmation répond aux valeurs d’accueil, de partage et de découverte portées par le Triangle.

Corps en fête, corps en lutte…

… avec Matière(s) première(s) d’Anne N’Guyen (compagnie Par Terre), mercredi 5 et jeudi 6 novembre. « La danse va s’installer pour ne jamais s’arrêter, dans cette exaltation trépidante insufflée par six danseurs et danseuses. » Inspirée des danses traditionnelles africaines (Côtes d’Ivoire, Congo, Cameroun, etc.), la danse brute et virtuose d’Anne N’Guyen mélange les esthétiques dans ce balai politique qui aborde la question de la décolonisation. « À travers ce langage des corps, il faut déceler des signes de la domination, celle des coloniaux qui veulent dominer les esprits, des régimes militaires qui organisent le pillage des richesses, ou des hommes qui dominent les femmes », analyse Patrice.

Sur une bande-son qui alterne musiques électroniques, rap et musiques afro-cubaines, la chorégraphe montre la possibilité, à travers cette danse partagée, d’effacer la honte au bénéfice de la fierté.

On fait un saut dans le temps avec War(m) d’Olga Dukovna, jeudi 19 mars 2026, dans le cadre des festivals Le Voyage en Ukraine et Monde.s # du théâtre de L’Aire Libre. Dans cette soirée événement, plusieurs propositions permettront de plonger dans l’univers chorégraphique de l’artiste ukrainienne en France depuis des années.

D’abord un Corps de ballet surcyclé avec les élèves du Conservatoire de Rennes, une reprise du Lac des cygnes qu’Olga avait remanié en solo. « Il y a cette confusion, du moins cette domination des Russes sur les Ukrainiens quant à la paternité de l’oeuvre. » Puis Korowod, « une pièce [qui]cherche à flotter entre le formel et l’humain. À créer une tension entre le réel et le magique, entre le corps mécanique et le corps vivant ». Enfin, Crawl qui met en scène avec un danseur de hip-hop, mais aussi de danses traditionnelles ukrainiennes. La soirée se terminera en DJ set.

Question des représentations…

… du corps, du handicap avec Starting with the Limbs d’Annie Haneuer (19 et 20 novembre), du genre avec Tendre Carcasse d’Arthur Perole (8 avril 2026), et de l’autre avec An immigrant’s Story de Wanjiru Kamuyu.

La chorégraphe Wanjiru Kamuyu a vécu en Afrique, aux États-Unis et en Europe. À partir de son parcours de migration et d’exilée, elle témoigne ici de cette influence multiple qui est la sienne, autant personnellement que professionnellement – classique, butô, contemporain – afin de questionner ce qui est étranger. Sans être autobiographique, la création révèle un certain récit de son vécu. « On retrouve des étapes de sa vie qui seront doublées en langue des signes et en audiodescription. »

Invitation à la rêverie et à la légèreté….

… avec le spectacle Le Poisson qui vivait dans les arbres de Sylvain Riéjou, artiste associé au Triangle de 2021 à 2023, en coréalisation avec Lilico dans le cadre du festival Marmaille.

Si dans un hasard des plus poétiques le titre rappelle ceux des nouvelles enfantines de l’auteur chilien Luis Sépúlveda, il fait plutôt référence au livre du comédien, auteur et illustrateur jeunesse Hervé Walbecq, interprète au plateau avec Sylvain Riéjou. La création convoque ici la fantaisie de notre enfant intérieur : dans cette épopée dansée et dessinée, animaux et humains harmonisent leurs langages et dansent de concert. « Ensemble, ils vont esquisser un monde à partir d’une feuille qui s’envole. »

(Re)vivre un monument de la danse contemporaine…

…avec Rosas danst Rosas d’Anne Teresa de Keersmaecker, en coréalisation avec l’Opéra de Rennes, du 19 au 21 mai 2025. Le nom ne vous dit rien, mais les mouvements probablement, et pour cause : la chorégraphe a été plagiée par la chanteuse Beyoncé dans son clip « Single Lady ». « On est dans une conjugaison de mouvements abstraits et du quotidien dans des boucles répétitives, minimalistes, qui caractérisent l’écriture de la chorégraphe. »

Le Triangle invitera d’ailleurs à investir l’espace du Triangle avec un Re : Rosas avec Nathalie Salmon. Dans cet atelier, du lundi 2 février 2025, les participants apprendront à danser leur propre version de Rosas danst Rosas pour une restitution jeudi 21 mai à 19h, avant le spectacle.

Lancement des enquêtes sensibles

Face au contexte budgétaire restreint, le Triangle souhaite aussi se reconnecter encore plus fortement avec le territoire, « un territoire en pleine mutation, qui n’a parfois pas bonne presse malheureusement ». Pendant la saison 2025-2026, le lieu expérimentera donc de nouveaux processus d’écoute et de veille, en allant à la rencontre des habitants du quartier. « Le but est d’installer un esprit collaboratif, de rendre compte des ressources du territoire, de ses difficultés et de ses problématiques, et de penser les projets à venir. » Différentes étapes de ces enquêtes permettront de collecter la parole des habitants sur la manière dont ils voient la danse, où et comment ils aiment danser pour encore mieux articuler les projets de demain avec les acteurs et actrices du territoire.

Samedi 6 septembre, à l’occasion de la fête des associations, le Triangle tiendra un stand de présentation et animera la première étape de cet atelier d’enquête sensible, en cours de construction. D’autres étapes auront lieu samedi 4 octobre lors du Focus Fuck #2 et mercredi 8 octobre à la Boom de rentrée.

Retrouvez l’intégralité de la saison 2025-2026 et des ateliers sur le site du Triangle

