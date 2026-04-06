Rennes. Marché de nuit AVEC du 24 au 26 avril 2026

À Rennes, le Marché de Nuit d’AVEC revient du 24 au 26 avril 2026 pour une cinquième édition qui promet, une fois encore, son lot de trouvailles, de coups de cœur et de belles rencontres. Pendant trois jours, le lieu se transforme en refuge joyeux pour la création locale, entre friperies bien senties, bijoux de caractère, objets upcyclés, illustrations, cosmétiques, vinyles et fantaisies artisanales.

On ne vient pas seulement pour acheter au Marché de Nuit d’AVEC de Rennes mais pour regarder, fouiller, discuter, découvrir. D’un stand à l’autre, ce sont des gestes, des matières, des styles, des imaginaires et souvent des parcours de vie qui s’exposent. Pour sa 5e édition, le rendez-vous donne à nouveau carte blanche à une vingtaine de créateurs et créatrices locales ou indépendantes du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2026.

Marché de nuit 2024 ©AVEC Marché de nuit AVEC

Le principe séduit justement par sa simplicité. Dans une ambiance décontractée, le public est invité à déambuler parmi des univers très différents, mais reliés par un même goût du fait avec soin, du détour créatif et de la petite singularité qui change tout. Ici, la décoration flirte avec l’upcycling, la friperie dialogue avec l’illustration, la joaillerie côtoie les accessoires colorés, tandis que la papeterie, les cosmétiques ou les objets textiles élargissent encore le terrain de jeu.

Parmi les noms annoncés cette année, Les Kitcheries de Lolo apportera sa touche de décoration customisée et d’upcycling, L’Adresse Dépôt-Vente et Vilaine Degaine défendront l’élégance de la friperie, pendant que Rebeau Rebelle prolongera cet esprit avec ses vêtements upcyclés féminins. Le goût des détails sera aussi au rendez-vous avec L’Atelier de N, Reine Creation ou Nyxie Shop, qui exploreront chacun à leur façon le territoire du bijou, de l’ornement et de l’accessoire.

Le marché fera également la part belle à l’image et au graphisme avec Pilaune, Nunila ou Le Canard Boiteux, dont les illustrations devraient attirer l’œil des amateurs d’univers dessinés et de pièces à accrocher, offrir ou collectionner. Agent Paper, de son côté, prolongera cette veine créative avec ses propositions autour de la papeterie, de la décoration et des loisirs.

D’autres exposants viendront enrichir cette cartographie artisanale, comme 31 Mai Maroquinerie pour les accessoires, Mes Jolis Lacets pour ses lacets upcyclés, Mimi Yeti pour ses créations au crochet, Emanuel Soopaya pour ses tapis, Salt and Pepper Shop pour les accessoires destinés aux chiens et aux chats, Les Plantes Pays Anne avec ses hydrolats et eaux florales, Chogan pour les parfums et cosmétiques, Entre Maman et Moi autour de box culinaires indiennes, sans oublier Paco Disquaire et ses vinyles. Une sélection éclectique, qui dit bien ce qu’est devenu ce marché, un petit laboratoire rennais du goût, du style et de l’objet choisi.

Marché de nuit AVEC

Ce qui plaît, au fond, dans ce type de rendez-vous, c’est la possibilité de retrouver une échelle humaine. On prend le temps. On demande comment une pièce a été fabriquée. On découvre une marque qu’on ne connaissait pas. On repart parfois avec un objet, parfois seulement avec une adresse à retenir, une envie en tête ou la sensation d’avoir croisé quelque chose de plus vivant et de plus sincère que dans les circuits standardisés.

Le Marché de Nuit d’AVEC & Co s’inscrit précisément dans cette dynamique. Il ne cherche pas à impressionner par le volume, mais à séduire par la qualité des présences, la diversité des propositions et la chaleur de son atmosphère. Un rendez-vous où l’on chine un peu, où l’on échange beaucoup, et où l’on mesure aussi la vitalité d’une scène créative locale qui continue, malgré tout, d’inventer ses propres chemins.

INFOS PRATIQUES

Marché de Nuit AVEC

Du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2026

Entrée libre et gratuite

Horaires

Vendredi 24 avril : 17h – 22h

Samedi 25 avril : 15h – 22h

Dimanche 26 avril : 12h – 17h

Lieu

AVEC & Co

1 rue du Breil, 35000 Rennes:

À Rennes, le Marché de nuit d’AVEC revient du 24 au 26 avril 2026 pour une cinquième édition qui promet, une fois encore, son lot de trouvailles, de coups de cœur et de belles rencontres. Pendant trois jours, le lieu se transforme en refuge joyeux pour la création locale, entre friperies bien senties, bijoux de caractère, objets décoratifs, illustrations, cosmétiques, vinyles et fantaisies artisanales.

On ne vient pas seulement pour acheter au Marché de nuit d’AVEC à Rennes, mais pour regarder, fouiller, discuter, découvrir. D’un stand à l’autre, ce sont des gestes, des matières, des styles, des imaginaires et souvent des parcours de vie qui s’exposent. Pour sa 5e édition, le rendez-vous donne à nouveau carte blanche à de nombreux créateurs et créatrices locales ou indépendantes du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2026.

Marché de nuit 2024 © AVEC Marché de nuit AVEC

Le principe séduit par sa simplicité. Dans une ambiance décontractée, le public est invité à déambuler parmi des univers très différents, mais reliés par un même goût du fait avec soin, du détour créatif et de la petite singularité qui change tout. Ici, la friperie dialogue avec l’illustration, la joaillerie avec les accessoires, la décoration avec l’upcycling, tandis que la cosmétique, les objets pour animaux, les box culinaires ou les vinyles élargissent encore le terrain de jeu.

Côté vêtements et accessoires, le marché réunira Rebeau Rebelle, L’Adresse Dépôt Vente, Vilaine Degaine, Mes Jolis Lacets et 31 Mai. Pour les amateurs de pièces originales, de seconde main choisie ou de détails qui donnent du caractère à une silhouette, cette sélection promet déjà quelques belles haltes.

L’univers du bijou sera représenté par Nyxie, L’Atelier de N et Reine Création, tandis que la partie décoration rassemblera Mimi Yeti, Kitcheries de Lolo, L’Atelier d’à Côté, Manu Made et Agent Paper. À cela s’ajoutent les illustrations d’Atelier Nunila, du Canard Boiteux et de Pilaune, qui devraient attirer le regard des visiteurs en quête d’objets visuels, poétiques ou graphiques.

Le marché accueillera aussi Les Plantes Pays’Anne et Chogan au rayon cosmétique, Entre Maman et Moi pour les box culinaires, Paco Disquaire pour les vinyles, ainsi que Salt and Paper dans la catégorie animaux. Une sélection éclectique, qui confirme la capacité du Marché de nuit d’AVEC à mêler les goûts, les matières et les curiosités sans perdre sa convivialité.

Mais le rendez-vous ne se limite pas aux stands. L’édition 2026 proposera aussi plusieurs jeux et animations pour prolonger la déambulation et donner au week-end une allure de petite fête populaire. Au programme, fléchettes, baby-foot, jeu du marteau et boxing machine, de quoi ajouter à la visite une dimension plus ludique et intergénérationnelle.

Marché de nuit AVEC

Ce qui plaît, au fond, dans ce type de rendez-vous, c’est la possibilité de retrouver une échelle humaine. On prend le temps. On demande comment une pièce a été fabriquée. On découvre une marque qu’on ne connaissait pas. On repart parfois avec un objet, parfois seulement avec une adresse à retenir, une envie en tête ou la sensation d’avoir croisé quelque chose de plus vivant et de plus sincère que dans les circuits standardisés.

Le Marché de nuit d’AVEC s’inscrit précisément dans cette dynamique. Il ne cherche pas à impressionner par le volume, mais à séduire par la qualité des présences, la diversité des propositions et la chaleur de son atmosphère. Un rendez-vous où l’on chine un peu, où l’on échange beaucoup, et où l’on mesure aussi la vitalité d’une scène créative locale qui continue, malgré tout, d’inventer ses propres chemins.

INFOS PRATIQUES

Marché de nuit d’AVEC

Du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2026

Entrée libre et gratuite

Horaires

Vendredi 24 avril : 17h – 22h

Samedi 25 avril : 15h – 22h

Dimanche 26 avril : 12h – 17h

Lieu

AVEC & Co

1 rue du Breil, 35000 Rennes

Avec :

VÊTEMENTS / ACCESSOIRES

REBEAU REBELLE

L’ADRESSE DÉPÔT VENTE

VILAINE DEGAINE

MES JOLIS LACETS

31 MAI

BIJOUX

NYXIE

L’ATELIER DE N

REINE CRÉATION

ANIMAUX

SALT AND PAPER

DÉCORATION

MIMI YETI

KITCHERIES DE LOLO

L’ATELIER D’À CÔTÉ

MANU MADE

AGENT PAPER

ILLUSTRATIONS

ATELIER NUNILA

LE CANARD BOITEUX

PILAUNE

COSMÉTIQUE

LES PLANTES PAYS’ANNE

CHOGAN

BOX CULINAIRE

ENTRE MAMAN ET MOI

VINYLE

PACO DISQUAIRE

Prévoyez de l’espèce au cas où les exposants ne prennent pas la carte bancaire.

Il est conseillé de prévoir de l’espèce, certains exposants pouvant ne pas accepter la carte bancaire.