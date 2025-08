Rennes trace un chemin de mémoire pour ne pas oublier la Seconde Guerre mondiale

À partir du 4 août 2025, un parcours mémoriel reliera 13 lieux de la Ville de Rennes. Reliant l’ancienne caserne du Colombier à la butte de la Maltière, l’objectif est de proposer un chemin de mémoire qui invite à la réflexion et au souvenir.

Le 4 août 1944, la Ville de Rennes était libérée. En 2025, c’est ce jour symbolique que la Ville a choisi pour ouvrir sa promenade mémorielle en souvenir aux nombreux hommes et femmes ont payé de leur vie leur engagement contre l’occupant nazi. A compter du 4 août, elle invite à une promenade de quatre kilomètres, soit une heure trente de marche, durant laquelle le promeneur traversera treize étapes afin d’emprunter les chemins de l’histoire. Il partira à la rencontre des femmes et des hommes qui se sont illustrés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Au départ du quartier du Colombier, le promeneur remontera le temps. Autrefois appelée Le Champ de Mars, l’actuelle Esplanade Charles-de-Gaulle accueillait l’entrée principale de la caserne militaire du Colombier. Le marcheur notamment devant le Mémorial des martyrs de la Résistance et de la Déportation, avec ses deux flèches symbolisant la cheminée d’un four crématoire et un peloton d’exécution. Il croisera aussi le chemin des 4500 munitionnettes qui fabriquaient des balles à La Courrouze et celui d’Andrée Récipon, la « châtelaine de Laillé » qui transforma sa propriété en îlot de Résistance.

Mademoiselle Andrée Récipon (1885 – 1956)

Trois monuments de la Ville de Rennes

Parmi les monuments mémoriel que la public traversera, le monument du Colombier, place du Maréchal Juin, rend hommage aux 32 résistants venus de toute la Bretagne fusillés le 8 juin 1944 (deux jours après le Débarquement), découvert le jours de la Libération de Rennes le 4 août 1944. Parmi eux, 9 Républicains espagnols qui avaient continué la lutte contre Franco et le fascisme en s’engageant dans la Résistance.

Réalisé par l’architecte rennais Jean Vaudeleau, ancien combattant de la 2e Division blindée, le Mémorial des martyrs de la Résistance et de la Déportation a été inauguré en 1975. Il a été érigé à la mémoire des déportés d’Ille-et-Vilaine, disparus dans les camps de la mort et de tous les martyrs, fusillés et massacrés, de la Seconde Guerre mondiale.

Placé au centre d’une grande place ovale, le monument est ceint de dalles de granit, placées en «opus romain*». Leur pavage irrégulier évoque la vie infernale des camps tandis que les deux flèches, semblant transpercer le ciel, symbolisent à la fois la cheminée d’un four crématoire ainsi qu’un poteau d’exécution. La citation du poète Paul Éluard, « Si l’écho de leur voix faiblit, nous périrons », rappelle le sens du devoir de mémoire à l’égard de la Résistance, figurée par une imposante croix de Lorraine

Memorial des martyrs de la Resistance et de la Deportation (c) Arnaud-Loubry Le Monument de Colombier © Julien Mignot

A Rennes, les femmes ont joué un rôle crucial dans l’industrie de la guerre, et ce dès la Première Guerre mondiale. Face à la pénurie d’hommes, de nombreuses femmes, appelées « munitionnettes », intègrent les usines pour fabriquer des armes, des munitions et des équipements militaires. Entre 1914 et 1918, ce sont 18 000 femmes qui sont employées à l’Arsenal de Rennes. Après l’Armistice de 1918, 5000 restent dans l’usine. Les conditions de travail y sont éprouvantes : journées de 10 à 14 heures debout, risques d’explosions fréquents à cause de la moindre étincelle.

Les munitionnettes de Rennes, comme beaucoup d’autres ouvrières, participent aux grandes grèves sociales de 1917. En 1940, l’Arsenal tombe aux mains ennemies. Les femmes sont de nouveau sollicitées et doivent répondre aux exigences de l’Occupant dans

des conditions de plus en plus difficiles…