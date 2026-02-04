Un après-midi avec l’influenceur rennais Quentin Pivert

Depuis quelques mois, il est l’influenceur rennais qui a la cote : sur TikTok et Instagram, Quentin Pivert, alias Bob.Ideas, propose de courtes vidéos dans lesquelles il partage ses bonnes adresses, mais pas seulement. Il élargit désormais son contenu avec des initiatives et des projets qui témoignent d’une vraie sensibilité au partage et à la rencontre.

C’est dans un café du centre-ville, que nous rencontrons Quentin Pivert, connu sur les réseaux sociaux sous l’alias Bob.Ideas. Le temps extérieur est maussade, mais le chocolat chaud entre nos mains réchauffe cette journée hivernale. La chaleur du lieu crée l’ambiance idéale pour écouter l’histoire de ce jeune homme de 27 ans, dont on entend de plus en plus parler quand on est habitué des réseaux sociaux.

Mi-Normand, mi-Breton, Quentin habite à Rennes depuis trois ans. Il a cinq ans d’expérience dans la restauration et un BTS Tourisme à son actif. Ses différentes casquettes nourrissent depuis un an un contenu qu’il partage sur TikTok (près de 13 000 abonnés) et, depuis septembre 2025, sur Instagram (8 200 abonnés). « J’ai commencé sur un coup de tête », introduit-il. « Je voyais beaucoup de vidéos de personnes qui disaient qu’il n’y avait rien à faire à Rennes. » Grand défenseur de la capitale bretonne — qu’il affectionne pour son dynamisme et sa solidarité —, il a d’abord parlé des lieux où il avait ses habitudes (bars, cafés, restaurants) dans l’idée de partager ce qui fait qu’il aime notre chère ville.

Parallèlement, le Rennais a créé, depuis août 2025, un groupe de rencontres, et il invite les nouveaux arrivants et les personnes seules à le rejoindre. En collaboration avec des lieux, il crée des événements afin que les participants se réunissent. L’idée : aider à créer du lien et des rencontres, pour que ces personnes se sentent à l’aise dans la ville. Les événements sont ouverts à tous les âges et proposent diverses activités : mardi 27 janvier, c’était soirée blind test ; jeudi 29 janvier, soirée bar. Quentin a récemment contacté le studio de yoga Le Chat Perché pour un atelier « yo-goûter » et Quizz Room pour un apéro-activités. « Je lance les invitations et je gère les demandes, puis les personnes s’en emparent. »

Découvrir le regard qu’il porte sur Rennes

Depuis la première invitation, lancée par l’Espace des sciences, Bob.Ideas a fait du chemin. Aujourd’hui, il collabore régulièrement avec la MJC Antipode. « Quand on me contacte, je me demande toujours : est-ce que j’y serais allé si le lieu ne m’avait pas contacté ? Je n’ai pas d’intérêt à accepter des invitations qui ne me correspondent pas. »

Chaque jour, Quentin publie des vlogs — de courtes vidéos immersives dans lesquelles il embarque sa communauté dans ses pérégrinations rennaises —, ou des publications face caméra où il fait des recommandations et donne son avis, en toute franchise. Il valorise les endroits qu’il aime et qui ont du sens pour lui : ateliers de création, lieux queer, etc. Et il avoue ne pas avoir la langue dans sa poche : « Je dis ce que je pense et, même si je rappelle toujours que ce n’est que mon avis, des entreprises ne sont pas toujours contentes. » Le Rennais a aussi imaginé des vidéos autour de concepts : « Rennes m’amuse » pour les recommandations du week-end, ou « Mes pépites du mois », qui remplacera prochainement « Mes pépites de la semaine ».

Sa routine est simple : il se balade dans les rues en quête de nouvelles boutiques, ou d’anciennes qui auraient échappé à son radar. C’est d’ailleurs ce qu’il nous propose de faire une fois le chocolat chaud terminé. En route pour la rue Victor-Hugo qui, selon Quentin, se développe en termes de commerces. On passe devant la boutique Villa Bobo et on y entre : il jette un œil à la sélection de vêtements, observe l’agencement du lieu et l’ambiance générale. On s’arrête ensuite À l’heure des rêves, rue Salomon-de-Brosse, puis chez Magasin – par Stories, rue de Bertrand : « Je regarde les prix et l’ensemble des produits. Je me demande aussi si c’est cohérent avec mon contenu ». En voyant la deuxième salle, un espace salon de thé, il ajoute : « Je ne savais pas qu’il y avait un coin café, donc je reviendrai essayer. »

Après un détour par l’atelier-boutique L’Étoile, on arrive à la friperie Vacarme, passage des Carmélites, avec laquelle il collabore pour un nouveau projet : Les Rennes des fripes.

Prochainement en ligne, l’émission Reines du shopping revisitée

Jamais en manque d’idées, Quentin se lance dans le tournage d’une version à (toute) petite échelle des Reines du shopping. Cinq personnes, dont lui, relèveront le défi de créer une tenue complète dans une friperie tirée au sort par Faoz, « notre Cristina Córdula. Elle propose à la location des vêtements de seconde main pour les soirées et a un regard sur la mode que je n’ai pas. » Une seule contrainte : une couleur sera attribuée à chaque participant·e.

Contrairement à l’émission de télévision, aucun budget n’est mis en place : les friperies participantes — notamment Vacarme et Fripes Moodstates — prêtent la tenue le temps du tournage et d’un shooting photo à l’Hôtel Pasteur. Les vidéos seront publiées au printemps 2026.

À la friperie Vacarme

Un Bob-Up le week-end du 20 mars 2026

Si nous avons rendu visite à plusieurs boutiques sur le chemin, ce n’est pas un hasard non plus : une autre actualité arrive en mars 2026… un nouveau pop-up éphémère, après le premier en décembre 2025.

Événement solidaire, le Bob-up se déroulera au studio de tatouage l’Atelier Cœur d’encre, sur le mail François-Mitterrand. C’est l’occasion pour Quentin d’inviter des créateurs et créatrices dont il apprécie le travail, mais aussi de soutenir une association. Une tombola sera organisée, en partenariat avec des boutiques de Rennes, au profit de la Maison des femmes de Rennes. Les lots viendront de différentes boutiques rennaises qui ont accepté de participer, à hauteur d’une carte-cadeau ou d’un produit.

Instagram Bob.Ideas / TikTok Bob.Ideas