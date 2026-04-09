À Rennes, le textile sort du placard et entre en résistance

Le samedi 25 avril 2026, de 13 h à 18 h, au 24 avenue Jules Maniez à Rennes, La Belle Déchette, L’Équipière et Madeleine Adore consacrent une journée entière au textile de seconde main, à la réparation et à l’upcycling. À La Réserve, on viendra chiner, repriser, transformer, discuter. Bref, faire exactement l’inverse de ce que la fast fashion nous a appris à faire depuis vingt ans.

Car derrière cette vente à thème, il y a plus qu’un simple rendez-vous de ressourcerie. Il y a une petite contre-offensive locale, concrète, joyeuse, contre le gaspillage textile et l’épuisement programmé de nos vêtements.

Vêtement is not dead

Le textile est partout, dans nos armoires, nos achats impulsifs, nos mauvaises habitudes, nos placards saturés de pièces à peine portées. Il est aussi l’un des angles morts les plus visibles de la consommation contemporaine. On achète vite, on porte peu, on jette trop.

La journée proposée par La Belle Déchette, L’Équipière et Madeleine Adore prend donc le problème à rebours. Non pas moraliser, mais montrer. Montrer qu’un vêtement peut encore circuler. Qu’il peut être porté par d’autres, réparé, repris, réinventé. Qu’il peut redevenir désirable sans repasser par la case production neuve.

À La Réserve, une grande opération de déstockage textile permettra ainsi de chiner des vêtements à petits prix, dans une logique de réemploi immédiat et concret. Une autre économie du vêtement, plus sobre, plus intelligente, plus respirable.

Réparer plutôt que jeter

Le point fort de l’après-midi se jouera aussi à L’Atelier de La Belle Déchette, qui lancera de 14 h à 17 h son tout premier repair café textile.

Le principe mérite d’être salué tant il est simple et juste. On vient avec un vêtement abîmé. Un bouton a sauté, un ourlet fatigue, une couture lâche, un trou commence à s’ouvrir. Et au lieu d’abandonner la pièce, on apprend à la sauver. Pas besoin d’être couturier, ni même de savoir enfiler une aiguille. Des bénévoles accompagneront les participant·es, avec matériel et machines à disposition.

Ce repair café n’a rien d’un gadget décoratif. Il remet au cœur du quotidien un savoir presque disparu. Réparer. Faire durer. Comprendre ce que l’on porte. Reprendre contact avec la matière. Dans une société où l’on remplace plus volontiers qu’on ne restaure, ce geste redevient presque politique.

Seconde main sportive, vintage et upcycling

Autour de La Belle Déchette, d’autres acteurs des Halles en Commun viendront enrichir cette journée textile.

L’Équipière, ressourcerie sportive, proposera une sélection de vêtements de seconde main adaptée à différentes pratiques. L’idée est bienvenue. Le textile sportif aussi mérite d’échapper à la logique du tout-neuf et du renouvellement permanent.

Madeleine Adore, de son côté, présentera ses pièces vintage et upcyclées pour le printemps-été, ainsi qu’une collection de chemises retravaillées en partenariat avec La Belle Déchette. Ici, le réemploi devient style. L’upcycling ne se contente plus de réparer, il recompose. Il ajoute une intention, une coupe, une allure.

C’est peut-être là que cette journée trouve sa vraie force. Elle ne défend pas un réemploi triste, austère ou sacrificiel. Elle montre au contraire qu’une autre mode peut être inventive, élégante, accessible, et même plus attachante que l’offre standardisée du prêt-à-jeter.

Une écologie qui a des mains

Ce que raconte ce rendez-vous rennais, c’est aussi une certaine idée de l’écologie. Une écologie qui ne se contente pas d’aligner les slogans, mais qui passe par des gestes, des objets, des habitudes, des échanges. Une écologie qui a des mains, des machines à coudre, des cintres, des tissus, du café, des conseils, des visages.

Le samedi 25 avril, à La Réserve, le textile sera donc bien plus qu’un thème de vente. Il sera un terrain d’expérimentation collective. Une manière de rappeler que la mode peut encore rimer avec durée, transmission et invention.

Dans un monde saturé de fibres produites à la chaîne, réparer une manche ou choisir une chemise upcyclée n’a rien d’anodin. C’est parfois ainsi que commencent les vraies bifurcations.

Infos pratiques

Vente à thème – Déstockage textile

Samedi 25 avril 2026

De 13 h à 18 h

Repair café textile

De 14 h à 17 h

Lieu

La Réserve – 24 avenue Jules Maniez, Rennes

Accès

Métro ligne B, arrêt Courrouze

Entrée libre