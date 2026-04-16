Rennes célèbre le théâtre vivant avec le Festival des Créations Amateures

À Rennes, le printemps 2026 se jouera aussi sur une scène où l’exigence artistique rencontre le plaisir de faire ensemble. Du 28 avril au 10 juin, le Théâtre du Cercle accueille la 26e édition du Festival des Créations Amateures. Treize créations, vingt-neuf dates, cent cinquante-deux comédiens — adultes, lycéens et enfants — composeront ce temps fort qui célèbre un théâtre vivant, collectif et résolument ouvert.

Au Théâtre du Cercle, le théâtre amateur n’est pas un à-côté. Il est un territoire de création à part entière, accompagné, mis en valeur et porté jusqu’à la rencontre avec le public. Ainsi, le Festival des Créations Amateures n’est pas une simple vitrine de fin de saison. Il constitue l’aboutissement d’un travail mené tout au long de l’année dans les ateliers et les stages du Théâtre du Cercle. Encadrés par des metteurs en scène, les groupes construisent peu à peu des projets qui cherchent la cohérence, la précision, le souffle. Le festival devient alors le moment de visibilité, de reconnaissance et d’incarnation publique de cette aventure artistique.

Le lieu revendique d’ailleurs clairement cette position singulière. Rattaché à la section Centre du Cercle Paul Bert, le Théâtre du Cercle se présente comme un espace d’expérimentations, de créations et d’échanges, à la croisée des pratiques amateures et professionnelles. Il contribue ainsi activement à la vie culturelle et artistique rennaise par la création, la diffusion et la pratique du théâtre.

Cette 26e édition déploiera des chiffres qui disent bien l’ampleur du rendez-vous. Du 28 avril au 10 juin 2026, treize créations se succéderont sur vingt-neuf dates, portées par cent cinquante-deux comédien.nes. Le festival rassemble des amateurices adultes, des lycéen.nes et des enfants, ce qui en fait un événement aussi bien artistique qu’intergénérationnel.

Accessible aux enfants, aux adolescents et aux adultes, le Théâtre du Cercle développe toute l’année des ateliers hebdomadaires de deux heures à deux heures trente ainsi que des stages de plusieurs jours. Le lieu se présente comme une ressource pour la pratique théâtrale à Rennes, un espace où l’on peut découvrir, expérimenter et approfondir un rapport au jeu et à la scène.

Le festival se déroulera au Théâtre du Cercle, 30 bis rue de Paris à Rennes. Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les tarifs annoncés sont de 8 euros, 6 euros pour les adhérent.es et 4 euros via le dispositif Sortir !. Pour les spectacles destinés aux enfants, les places sont proposées à 3 euros, ou 5 euros pour deux spectacles sur une journée.

Dans une période où l’on parle beaucoup d’accès à la culture sans toujours donner corps à cette ambition, le Festival des Créations Amateures apporte une réponse simple et concrète. Il fait du théâtre un art partagé, un apprentissage, une joie collective et un espace de rencontre entre générations, sensibilités et niveaux d’expérience.

Festival des Créations Amateures



Du 28 avril au 10 juin 2026

Théâtre du Cercle

30 bis rue de Paris, Rennes

Tarifs 8 € / 6 € adhérent / 4 € Sortir !

Spectacles enfants 3 € la place / 5 € les deux spectacles journée