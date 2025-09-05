Rocade de Rennes bloquée le 10 septembre : à quoi s’attendre, quels détours privilégier ?

Le mercredi 10 septembre 2025, la rocade rennaise et ses accès seront fortement perturbés par un mouvement social national baptisé « Bloquons tout ».

Dès 6h30, des actions de blocage sont prévues aux abords de Via Silva et d’Henri Fréville. Une manifestation partira à 11h30 de la place de la République. Transports, écoles, gares : l’impact s’annonce conséquent. Voici ce qu’il faut savoir et comment contourner les difficultés.

Blocage annoncé dès l’aube

Le mouvement entend marquer un coup d’arrêt à l’activité. À Rennes, les organisateurs appellent à bloquer plusieurs points stratégiques :

Via Silva (rocade nord-est, à proximité de Cesson-Sévigné),

(rocade nord-est, à proximité de Cesson-Sévigné), Henri Fréville (rocade sud),

(rocade sud), plusieurs ronds-points desservant la métropole.

Ces actions devraient débuter dès 6h30 et se poursuivre dans la matinée. À 11h30, une manifestation s’élancera de la place de la République en centre-ville. Les perturbations risquent de se prolonger dans la journée, avec un repas partagé et de possibles reconductions annoncées par certains collectifs.

Transports collectifs et scolaires perturbés

Bus et métro : Keolis signale des perturbations importantes, en particulier aux stations visées. Des lignes pourraient être déviées ou supprimées temporairement.

: Keolis signale des perturbations importantes, en particulier aux stations visées. Des lignes pourraient être déviées ou supprimées temporairement. Trains : la SNCF prévoit de fortes perturbations en raison d’un appel à la grève de plusieurs syndicats ferroviaires.

: la SNCF prévoit de fortes perturbations en raison d’un appel à la grève de plusieurs syndicats ferroviaires. Éducation : des fermetures de classes sont attendues, l’Éducation nationale étant également mobilisée.

Itinéraires alternatifs conseillés

Pour les automobilistes contraints de circuler dans la métropole mercredi matin, plusieurs solutions peuvent limiter la gêne :

Contourner la rocade par les axes secondaires : privilégier la D137 (axe Rennes–Saint-Malo) et la D173 (axe Rennes–Châteaubourg) en amont de la rocade.

: privilégier la (axe Rennes–Saint-Malo) et la (axe Rennes–Châteaubourg) en amont de la rocade. Accéder au centre par le nord-ouest : passer par Vezin-le-Coquet et la route de Lorient (D288), moins exposée aux blocages prévus.

: passer par et la (D288), moins exposée aux blocages prévus. Utiliser les parkings-relais : stationner en périphérie (Villejean-Université, Les Préales, Cesson-ViaSilva si accessible) et poursuivre en transports collectifs dans la mesure du possible.

: stationner en périphérie (Villejean-Université, Les Préales, Cesson-ViaSilva si accessible) et poursuivre en transports collectifs dans la mesure du possible. Cyclistes et piétons : les déplacements doux restent l’option la plus fluide pour atteindre le centre-ville, malgré des ralentissements ponctuels autour des points de rassemblement.

En pratique

Mardi 9 au soir : anticipez vos trajets, évitez les rendez-vous professionnels ou médicaux trop contraints.

: anticipez vos trajets, évitez les rendez-vous professionnels ou médicaux trop contraints. Mercredi 10 : si possible, télétravail ou horaires décalés pour limiter l’exposition aux blocages.

: si possible, ou pour limiter l’exposition aux blocages. En cas de déplacement impératif : privilégiez les axes de contournement ou les itinéraires nord-ouest (Vezin, Pacé, Betton).

En résumé

La journée du 10 septembre 2025 s’annonce difficile pour la circulation à Rennes et dans sa métropole. Entre blocages ciblés, manifestation en centre-ville et grèves, la patience sera de mise. Anticiper, contourner et adapter ses horaires restent les meilleurs moyens de limiter l’impact de ce mouvement.