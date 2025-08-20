Bloquons tout le 10 septembre : anatomie d’un appel citoyen sous tension

Pour faire suite aux annonces budgétaires de juillet (plan d’économies et mesures d’austérité attribuées au gouvernement Bayrou), un mot d’ordre a essaimé sur les réseaux : « Bloquons tout 10 septembre ». En quelques jours, l’appel a migré d’un blog éphémère et de canaux Telegram vers une nébuleuse plus structurée autour d’Indignons-nous. La dynamique rappelle par sa forme horizontale les débuts des Gilets jaunes : virale, composite, sans direction établie, et disputée par des acteurs antagonistes.

Historique multi-couche de l’appel

Étincelle et flou initial. Fin juillet, des tracts et un blog (mobilisation10septembre.blog) agrègent des milliers de personnes sur Telegram. L’identité des initiateurs reste volontairement opaque, tandis que l’appel circule sur des comptes aux sensibilités hétérogènes. Des témoignages militants décrivent un canal vite saturé, des fermetures, puis des recompositions.

Recompositions. Après la fermeture du site et d’un premier canal, plusieurs espaces émergent ou se rebaptisent (Indignons-nous, « Grève générale illimitée », « 10S25 »), avec une modération plus cadrée et des déclinaisons locales (ex. Ille-et-Vilaine). Un site vitrine et des groupes Telegram territoriaux relaient désormais l’appel.

Codification des mots d’ordre. Les éléments récurrents dans les visuels et textes : « boycott », « désobéissance », « solidarité », « arrêt total et illimité ».

Lecture médiatique. La presse généraliste et internationale insiste sur un mouvement « viral et fourre-tout », parti d’initiatives locales et rapidement saisi par des réseaux anti-système.

Les revendications de l’extrême gauche et de l’extrême droite

Extrême gauche / gauche radicale. Des plateformes militantes (ex. Expansive à Rennes) appellent à une « rentrée sociale explosive » : auto-organisation, caisses de grève, assemblées populaires, désobéissance civile, et horizon de démocratie directe. Le 10 septembre est envisagé comme point de départ d’un cycle d’actions reconductibles contre l’austérité.

Extrême droite. Dans la phase virale, certains relais identitaires et comptes d’ultra-droite amplifient l’appel en l’indexant sur une rhétorique souverainiste et anti-élites. Plusieurs articles soulignent cet intérêt initial, parfois revendiqué, avant que des responsables politiques d’extrême droite prennent plus de distance quand la gauche radicale s’en empare publiquement.

Mots d’ordre transversaux. Au-delà du clivage, trois mots structurent la diffusion : boycott, désobéissance civile, solidarité. Ils constituent le plus petit dénominateur commun qui permet à des sensibilités opposées de se projeter dans le même agenda de blocage.

La bagarre pour la paternité du mouvement

Le mouvement devient rapidement un champ de lutte symbolique : la gauche de rupture (LFI, réseaux autonomes, NPA, écosocialistes) soutient l’échéance et cherche à l’arrimer à un récit anti-austérité ; des relais d’ultra-droite, d’abord très actifs, dénoncent ensuite une récupération « mélenchoniste ». Dans cette compétition, les « citoyennistes » d’Indignons-nous revendiquent une transversalité « ni droite ni gauche » et tentent de contenir les débordements (règles anti-racisme/sexisme sur les canaux). La bataille se joue surtout en ligne, à coups de cadrage narratif et de conquête des mots-dièses.

Combien de personnes le 10 septembre ?

Indicateurs disponibles. Les audiences cumulées des canaux et pages sociales sont élevées (plusieurs milliers dans des groupes locaux ; dizaines de milliers à l’échelle nationale selon le faisceau d’indices presse/observations). Les collages et réunions locales se multiplient (ex. Rennes/Ille-et-Vilaine). Mais l’expérience récente montre que l’intensité numérique ne garantit guère la massification dans la rue.

Fourchette prudente. À ce stade, sans appel national unitaire des grandes confédérations, un scénario médian pourrait aller de quelques dizaines de milliers de participants répartis sur le territoire (actions de blocage et rassemblements épars) à une faible centaine de milliers si des secteurs professionnels (transport, énergie, éducation, santé) engagent des arrêts coordonnés localement. Un scénario haut nécessiterait des préavis et convergences syndicales visibles dans les jours précédents ; l’absence d’un tel signal réduirait la mobilisation à des foyers disséminés mais spectaculaires.

Ce que cette séquence dit de l’état de la France

Fragmentation et défiance. L’appel révèle une défiance structurelle envers les médiations politiques et syndicales, et la recherche de formes d’action horizontales. La coexistence d’acteurs antagonistes dans un même cadre montre une colère sociale suffisamment large pour dépasser les étiquettes, mais aussi la difficulté à stabiliser un récit commun.

Grammaire numérique de la contestation. Blogs jetables, canaux chiffrés, cartographie en ligne, packs visuels « prêts à l’emploi », et consignes de sécurité numérique deviennent l’infrastructure de base d’un cycle de mobilisations éclaté, rapide, et difficile à contenir.

Polarisation et luttes de cadrage. La compétition pour la paternité illustre une polarisation accrue : l’extrême gauche pousse un agenda social et démocratique radical, l’extrême droite tente la récupération souverainiste identitaire, et l’axe « citoyenniste » fonctionne comme attracteur de la colère anti-système.

Test grandeur nature. Le 10 septembre dira si cette énergie peut franchir le seuil entre effervescence numérique et organisation matérielle durable. Dans tous les cas, « Bloquons tout » acte la persistance d’une France travaillée par l’inflation des colères et la raréfaction des cadres d’agrégation stables.

Voici comment l’appel du 10 septembre — « Bloquons tout » — reflète les dynamiques sociales contemporaines en France. Il est émotionnel, issu d’un ras-le-bol réel, sans encadrement politique. Il est idéologiquement fluide, composé d’une nébuleuse transpartisane, où s’affrontent extrêmes et confusionnistes. Il est un test, potentiel, pour mesurer la capacité d’organisation réelle de la société civile. Enfin, il renvoie à une France fracturée, en quête de nouvelles formes de mobilisation, d’auto-émancipation et de solidarité directe.