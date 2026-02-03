La Route du Rock 20e Collection Hiver (4–7 mars 2026) déroule sa traversée Rennes Saint-Malo

Quatre jours, deux villes, quatre lieux, et une même ligne qui est l’élégance nerveuse du rock au présent, entre légendes de laboratoire pop et nouvelles secousses post-punk.

Vingt éditions, cela finit par dessiner autre chose qu’une simple habitude. Avec sa 20e Collection Hiver, La Route du Rock rejoue ce qui fait sa signature depuis toujours : une programmation resserrée, lisible, sans remplissage, capable de faire dialoguer des noms qui pèsent lourd et des groupes qui arrivent avec la rage tranquille des évidences. Du 4 au 7 mars 2026, le festival s’installe d’abord à Rennes (cinéma et club), puis s’ouvre en grand à Saint-Malo (scène musiques actuelles et pôle culturel), comme une mini-odyssée d’hiver où l’on passe de la projection au choc live, du récit musical à la densité des guitares.

Au programme, le retour rétro-futuriste de Stereolab, l’intensité magnétique de Jehnny Beth, le hip-hop industriel et visionnaire de dälek, le post-punk viscéral de Heavy Lungs, les dissonances acérées de Humour, les incantations psyché de Spill Gold, l’énergie rap-punk de shortstraw., la noise fracturée de Dééfait, la tendresse lo-fi de Chaton Laveur, la colère salvatrice de Leroy Se Meurt, le shoegaze cosmique de green star et l’indie-folk ensorcelante d’Anastasia Coope. Et, pour ouvrir le bal, un film comme une mise au point : Peaches Goes Bananas de Marie Losier, portrait au long cours d’une icône queer et féministe.

Le programme complet, jour par jour

Mercredi 4 mars 2026 – Rennes

Projection – Peaches Goes Bananas (Marie Losier)

20h15 – Cinéma Arvor

Jeudi 5 mars 2026 – Rennes

Concerts – Heavy Lungs + green star + Anastasia Coope

20h30 – L’Antipode

Vendredi 6 mars 2026 – Saint-Malo

Concerts – Jehnny Beth + dälek + shortstraw. + Dééfait + Leroy Se Meurt

Ouverture des portes : 19h45 – La Nouvelle Vague

Samedi 7 mars 2026 – Saint-Malo

Conférence – Les années 1990, pour finir le siècle en beauté, par Christophe Brault

15h00 – La Grande Passerelle – entrée libre

Samedi 7 mars 2026 – Saint-Malo

Concerts – Stereolab + Humour + Spill Gold + Chaton Laveur

Ouverture des portes : 19h45 – La Nouvelle Vague

Pourquoi cette 20e édition a du relief

Parce qu’elle assume une forme courte, presque narrative. Un film d’ouverture qui pose le décor, une soirée rennaise compacte comme un uppercut, puis deux nuits malouines qui font monter la pression, avant une respiration collective, au plan culturel, avec la conférence du samedi. La Route du Rock reste fidèle à une idée simple et difficile : programmer, c’est écrire. Ici, chaque nom est un chapitre, et l’ensemble tient par ses tensions internes, entre pop savante, frictions industrielles, ironie anglaise, noise hexagonale et folk spectral. On y vient pour un groupe, et l’on repart souvent avec deux découvertes.

Infos pratiques

Dates : du 4 au 7 mars 2026

Villes : Rennes et Saint-Malo

Cinéma Arvor – 11 rue de Châtillon, 35000 Rennes

– 11 rue de Châtillon, 35000 Rennes L’Antipode – Parvis Agnès Varda, 75 avenue Jules Maniez, 35000 Rennes

– Parvis Agnès Varda, 75 avenue Jules Maniez, 35000 Rennes La Nouvelle Vague – Rue des Acadiens, 35400 Saint-Malo

– Rue des Acadiens, 35400 Saint-Malo La Grande Passerelle – 2 rue Nicolas Bouvier, 35400 Saint-Malo

Billetterie : concerts à La Nouvelle Vague (pass 1 jour et pass 2 jours), soirée rennaise à L’Antipode, projection au Cinéma Arvor. Les tarifs varient selon les lieux et les catégories, avec des formules réduites et des dispositifs spécifiques selon les salles.