Rennes. De la cuisine gastronomique au coaching sport-santé, Anthony Lopez ou la reconversion par le corps

Certaines reconversions tiennent à une opportunité, d’autres naissent d’une usure lente. Durant plusieurs années, Anthony Lopez, installé à Bruz, a travaillé en restauration gastronomique, dans un univers qui exige la précision, la résistance, l’endurance et l’acceptation tacite d’horaires qui déplacent la vie. Un monde qui forme, qui élève, qui soude aussi, mais dont le prix se paie souvent au plan physique.

Chez lui, la bascule ne ressemble pas à une fuite ni à une lubie. Elle part d’un constat intime, à la fois simple et lourd. Le corps encaisse, puis il signale. La fatigue devient structurelle. Le rapport au travail se dérègle, lorsqu’il se résume à tenir, service après service, sans espace pour écouter ce qui craque. Anthony Lopez le dit sans détour lorsqu’il revient sur ses années de gastronomie : « Cinq années intenses, exclusives, où je n’ai rien fait d’autre que travailler. J’étais passionné, engagé, prêt à tout donner. » Mais cette passion, à force d’être totale, finit par ressembler à un tunnel.

Le déclic vient aussi d’une rencontre, ou plutôt d’une manière de travailler. « Un chef avec lequel j’ai travaillé a profondément ébranlé cette passion. Son exigence, pourtant formatrice, a semé le doute : voulais-je réellement faire carrière dans un métier où l’on “tient” plus qu’on ne vit ? » La question, au fond, dépasse son cas. Que fait-on, aujourd’hui, de nos corps au travail, et pourquoi acceptons-nous si longtemps de les traiter comme des consommables.

Anthony Lopez quitte les fourneaux et devient coach sportif indépendant. Le mouvement peut sembler radical, mais il est plus continu qu’il n’y paraît. Dans les deux métiers, il s’agit du corps. Celui qui produit, qui fatigue, qui se blesse parfois, et celui qui peut aussi se renforcer, se réparer, se réconcilier avec lui-même. Son virage se joue dans un moment de respiration qui agit comme une évidence. « Puis une opportunité s’est présentée : trois mois en Asie, avec trois amis et trois sacs à dos. Ce voyage a été un tournant. J’y ai retrouvé un sentiment que j’avais presque oublié : me sentir vivant, libre, curieux. » À son retour, impossible de reprendre « comme si rien ne s’était passé » : « Il m’était impossible de retourner en cuisine entre quatre murs. »

En cherchant une voie qui allie exigence, engagement et mouvement, il tombe sur une formation d’éducateur sportif. « Cela fait aujourd’hui six ans que je construis, avec la même intensité qu’en cuisine, mon activité de coach sportif indépendant à Bruz et Rennes. » La même intensité, donc, mais orientée autrement : non plus « tenir » à tout prix, mais progresser sans se briser.

Aujourd’hui, il accompagne des particuliers autour du sport-santé. Il travaille sur la remise en forme, la perte de poids durable, le retour à l’énergie et la progression qui ne s’obtient pas contre soi, mais avec soi. Son passé de cuisinier reste une ressource, au plan pratique comme au plan mental. La gastronomie lui a laissé une éthique du travail et une rigueur qu’il réinvestit dans sa méthode. « La gastronomie m’a appris la résistance. Être le premier arrivé, le dernier parti. Ne pas compter ses heures. Tenir sous pression. » Il y a aussi une logique de système : « En cuisine, on travaille souvent avec plus de tâches que de temps disponible. La seule manière d’y arriver sans s’effondrer, c’est l’anticipation et l’organisation. »

C’est là qu’il situe une continuité forte. « Cette rigueur structure aujourd’hui ma méthode de coaching. Chaque séance est pensée, planifiée, progressive. » Et il revendique le même respect du détail, quelle que soit la matière : « En gastronomie, qu’on épluche des pommes de terre ou qu’on travaille une truffe, le soin doit être le même. J’ai gardé cette idée : le détail construit l’excellence. » Mais l’autre versant de la reconversion, c’est l’ajustement. Il a dû désapprendre une certaine uniformité de l’exigence : « Tout le monde ne recherche pas la performance absolue, et ce n’est pas un problème. Mon rôle est d’adapter l’exigence à l’objectif et au rythme de chacun, sans imposer une culture du “toujours plus”. »

Sport-santé et alimentation au plus près du réel

Sa singularité tient aussi à ce qu’il n’a pas abandonné son premier savoir-faire. Son passé en cuisine nourrit son approche de l’alimentation, qu’il aborde de manière concrète, chez les gens, au plus près des habitudes et des contraintes réelles. Un accompagnement type, explique-t-il, s’organise d’abord autour d’un cadre simple et tenable : « Généralement deux séances par semaine à domicile, construites en fonction d’un objectif clair : perte de poids, remise en forme, maintien, ou développement musculaire. Chaque séance est progressive, structurée, adaptée au niveau réel de la personne. »

Le piège classique, selon lui, est celui du départ en surrégime. « L’erreur la plus fréquente, c’est l’excès d’enthousiasme initial. Beaucoup veulent “se défouler” plutôt que progresser. Ils ne mesurent pas la charge d’entraînement ni la récupération. » Or, l’enjeu est de construire une continuité. « La progression durable repose sur la régularité, pas sur l’intensité ponctuelle. J’utilise la motivation du début, mais je veille toujours à garder une marge. On doit construire un rythme soutenable, intégrer du plaisir, valoriser les petites victoires. »

Sur l’alimentation, il privilégie des leviers concrets, non culpabilisants. Les changements les plus accessibles relèvent, dit-il, d’une pédagogie du quotidien : « Apprendre à lire les étiquettes, privilégier les aliments bruts, structurer ses repas, composer des assiettes complètes, adapter les portions. » Mais il insiste sur ce qui résiste le plus : « Les plus résistants sont ceux liés à l’enfance, à la culture ou à l’émotion. L’alimentation n’est pas seulement nutritionnelle, elle est affective. » D’où une méthode sans injonction : « Je n’impose jamais. J’explique, j’accompagne, j’ajuste. »

Gastronomie et prévention, une même question de durabilité

En filigrane, Anthony Lopez porte aussi un regard de prévention sur son ancien milieu. La restauration gastronomique, souligne-t-il, repose trop souvent sur une addition de facteurs usants : « Horaires étendus, station debout prolongée, gestes répétitifs et culture du “tenir coûte que coûte”. » Et il imagine des mesures simples qui n’édulcorent pas l’exigence, mais rendent le métier vivable : « Un échauffement de 5 à 10 minutes avant de commencer, deux séances hebdomadaires de renforcement musculaire, une incluant une part cardiovasculaire, une meilleure gestion des pauses et des postures. » Son idée est presque triviale, et pourtant rarement formulée ainsi : « Préserver le corps ne réduit pas la performance. Au contraire, cela la rend durable. »

Mesurer, comprendre, tenir : quand le changement devient durable

Comment sait-on qu’on progresse réellement, et pas seulement qu’on traverse une parenthèse de motivation. Anthony Lopez répond en praticien. Les indicateurs, dit-il, doivent être adaptés à l’objectif. « Pour une perte de poids, je mesure le tour de taille, le poids, et je prends des photos hebdomadaires. Pour d’autres objectifs, j’évalue la mobilité, les douleurs, l’énergie, le sommeil ou les performances. » Un premier changement, ajoute-t-il, peut apparaître rapidement : « Souvent au bout d’un mois. » Mais la durabilité se joue ailleurs.

Elle se joue dans le sens que chacun met derrière l’effort, dans une adhésion qui devient plus solide parce qu’elle se relie à une vie réelle. « Quand une personne comprend pourquoi elle agit, quand elle relie l’effort à un objectif concret, une course de 5 km, retrouver de l’énergie après une maladie, jouer avec ses enfants sans douleur, l’adhésion devient plus solide. » Et il refuse la fable du déclic définitif : « Rien n’est jamais acquis. Il y aura toujours des périodes de doute. Ce qui fait la différence, c’est la combinaison d’un objectif clair, du plaisir dans l’activité, et d’un cadre structuré. »

Une histoire locale qui dit quelque chose de plus large

L’itinéraire d’Anthony Lopez raconte quelque chose d’une époque qui reconsidère le prestige et l’endurance. La gastronomie reste une école d’excellence, mais elle sert aussi de loupe sur un impensé collectif. L’idée qu’il faudrait souffrir pour mériter, tenir pour prouver, s’oublier pour appartenir. Or, de plus en plus de trajectoires contemporaines déplacent la question. Elles cherchent une exigence qui n’abîme pas, une discipline qui n’épuise pas, une ambition qui n’implique pas de se perdre.

Quand on lui demande ce que son parcours dit du rapport moderne au travail, il répond au plus près, avec une lucidité d’entrepreneur qui sait aussi le piège du « toujours plus ». « Mon parcours illustre une tension contemporaine : on peut aimer profondément son métier et s’y perdre. Quand la passion devient exclusive, on ne voit plus la limite. » Et il ajoute une phrase qui résume, au fond, l’enjeu de toutes les reconversions non opportunistes : « Le travail peut être exigeant et noble, mais il ne doit pas remplacer la vie. »

À Bruz et autour de Rennes, ce type de démarche intéressera ceux qui veulent reprendre la main sans promesse magique. Revenir au concret, c’est souvent cela, au fond. Revenir au corps, lorsqu’il cesse d’être un outil silencieux et redevient un allié.