Archives de Rennes : une saison 2025-2026 entre mémoire et explorations

Chaque automne, les Archives de Rennes ouvrent leurs portes pour un rendez-vous attendu : le lancement de leur saison culturelle.

L’édition 2025-2026 s’annonce particulièrement dense et inventive. Entre spectacles, conférences, ateliers, podcasts et innovations numériques, le service patrimonial de la Ville de Rennes se positionne plus que jamais comme un lieu de transmission, d’expérimentation et de partage citoyen.

Temps fort inaugural : le patrimoine en fête

Les 20 et 21 septembre 2025, les Rennais sont conviés à entrer dans les coulisses des Archives à l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

Le coup de cœur : le spectacle « Nous sommes tous » de Guillaume Rannou. Entre enquête généalogique et récit intime, ce témoignage théâtral, porté par l’acteur lui-même, interroge la question des origines et de l’héritage culturel.

Au programme également :

Visites guidées du bâtiment pour percer les secrets du métier d’archiviste et découvrir quelques trésors documentaires.

du bâtiment pour percer les secrets du métier d’archiviste et découvrir quelques trésors documentaires. Ateliers généalogiques , pour apprendre à exploiter les registres et recensements.

, pour apprendre à exploiter les registres et recensements. Parcours famille, avec une visite adaptée aux enfants et un atelier ludique de création d’arbres généalogiques imaginaires à partir de photos anciennes.

Une façon ludique et sensible de rappeler que les archives ne sont pas seulement du papier jauni, mais des fragments d’histoires qui continuent de nous relier.

Les Jeudis des Archives : la mémoire au présent

Un jeudi par mois, de octobre à décembre 2025, les Archives ouvrent leurs portes pour explorer un thème en profondeur.

16 octobre : plongée dans l’éducation des jeunes enfants au XIXe siècle avec Michel Chalopin et le rapport d’inspection de Pauline Kergomard.

: plongée dans avec Michel Chalopin et le rapport d’inspection de Pauline Kergomard. 6 novembre : L’envers du décor , visite guidée des coulisses des Archives.

: , visite guidée des coulisses des Archives. 20 novembre : soirée originale « Mon mémoire en quinze minutes » , où quatre jeunes chercheurs de Rennes 2 résument leur thèse avec énergie et clarté.

: soirée originale , où quatre jeunes chercheurs de Rennes 2 résument leur thèse avec énergie et clarté. 11 décembre : atelier Déchiffrer les écritures anciennes, pour se confronter aux courbes des manuscrits du XVIe au XIXe siècle.

Nouveauté : ces rendez-vous seront désormais disponibles en podcast, prolongeant ainsi la vie des événements.

Quand les voix racontent Rennes

Depuis 2015, les Archives collectent les témoignages d’agents publics. Ce projet, devenu la série « Rennes, j’écoute ! », est disponible en ligne.

On y entend par exemple Yves Caro, ingénieur hydraulique, évoquer quarante années consacrées à la gestion de l’eau dans la ville, ou Anne-Françoise Cariou, passée de l’informatique municipale à la propreté urbaine. Ces voix incarnent l’histoire de Rennes par ceux qui l’ont faite au quotidien.

Transmission : le service éducatif en action

Pour les scolaires, la nouveauté de l’année est un dossier pédagogique en ligne intitulé « Aux archives citoyens ! », consacré à la citoyenneté. De l’Ancien Régime à nos jours, les élèves découvriront les textes, évolutions et débats qui ont façonné la démocratie locale et nationale.

Pré-inscriptions aux ateliers du 1er septembre au 5 octobre 2025.

Innovation numérique : Rennes en avant-après

Deux nouveaux outils marquent un tournant numérique :

La cartographie participative « Rennes au passé-présent » , qui juxtapose photos anciennes et contemporaines pour montrer les métamorphoses urbaines.

, qui juxtapose photos anciennes et contemporaines pour montrer les métamorphoses urbaines. L’état général des fonds en ligne, un arbre de recherche interactif donnant une vision globale des collections.

À cela s’ajoute une étape symbolique : l’intégration des inventaires rennais au portail national FranceArchives, véritable guichet unique des archives françaises.

Nouveaux fonds, nouvelles perspectives

La saison est aussi marquée par la mise à disposition de plusieurs ensembles :

Les archives des directions de quartiers , révélant la genèse de la démocratie participative rennaise.

, révélant la genèse de la démocratie participative rennaise. Le fonds du Club de la presse de Rennes et de Bretagne, témoin de la vie médiatique locale et de son rayonnement national depuis les années 1960.

Ces documents sont autant de clés pour comprendre les dynamiques sociales, politiques et journalistiques qui ont façonné la ville.

L’accès pour tous : la numérisation au service du public

Toujours attendue par les généalogistes, la numérisation se poursuit. Parmi les documents désormais consultables en ligne :

les registres d’état civil de 1924 ,

, les délibérations de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes (2021-2022) ,

, l’atlas cadastral de 1844.

Un pas de plus vers une démocratisation de l’accès à la mémoire locale.

Plus qu’un service, un lieu de vie patrimonial

Les Archives de Rennes se définissent à la fois comme service administratif – garant de la transparence et de la gestion documentaire – et comme acteur culturel, par ses actions de médiation, d’éducation et de valorisation.

Situées au 18 avenue Jules-Ferry, elles restent accessibles à toutes et tous, que l’on vienne pour une recherche universitaire, une curiosité généalogique ou simplement le plaisir de découvrir la ville autrement.

Informations pratiques