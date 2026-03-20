À Rennes, près de la gare, une bombe retrouvée nous rappelle les strates de l’histoire

Découverte jeudi 19 mars 2026 sur un chantier de la rue Albert-de-Mun, dans le quartier Sud-Gare à Rennes, une bombe de la Seconde Guerre mondiale a entraîné, ce vendredi matin, une vaste opération de sécurisation et l’évacuation de plusieurs centaines de personnes. L’événement impressionne, bien sûr. Mais au-delà du fait divers, il rappelle aussi une vérité plus profonde. Sous les villes paisibles, sous les écoles, sous les immeubles, sous les routines les plus ordinaires, l’histoire continue parfois de dormir à vif.

Il suffit d’un terrassement, d’un chantier parmi d’autres, pour que le passé remonte d’un bloc dans le présent. À Rennes, ce qui a été mis au jour jeudi 19 mars n’est pas un simple objet métallique oublié dans un sous-sol. C’est une bombe de 250 kilos environ, découverte sur le site de l’école Albert-de-Mun, près de la gare. En quelques heures, le quartier a changé de rythme. L’école a été évacuée jeudi. Puis, vendredi 20 mars au matin, un périmètre de sécurité a été déployé pour permettre l’intervention des démineurs, avec l’évacuation d’environ 300 personnes selon les premiers bilans publics.

La scène a quelque chose de saisissant parce qu’elle oppose deux temporalités. D’un côté, celle d’une métropole contemporaine, affairée, dense, en transformation permanente, où l’on bâtit, rénove, creuse et réorganise les usages urbains. De l’autre, celle d’une guerre vieille de plus de quatre-vingts ans, qui semble terminée depuis longtemps dans les livres, les cérémonies et les souvenirs familiaux, mais dont certains fragments matériels restent encore enfouis dans la terre. Ce vendredi matin, à Rennes, ces deux temps se sont brutalement rejoints.

Le lieu, surtout, n’a rien d’anodin. La rue Albert-de-Mun se situe dans un secteur très vivant, au sud de la gare, entre logements, équipements, passages d’enfants, flux quotidiens et circulation urbaine ordinaire. Ce n’est pas un terrain vague en lisière de ville. C’est un morceau de Rennes habité, dense, concret. C’est peut-être ce qui trouble le plus dans cette affaire. La guerre ne revient pas ici dans un musée ni dans un manuel scolaire. Elle surgit sous une école, au cœur d’un quartier de vie.

Le dispositif mis en place vendredi matin a été à la mesure du risque. La préfecture d’Ille-et-Vilaine a confirmé la mise en place d’un périmètre de sécurité autour du chantier. Les habitants et usagers du secteur ont été invités à évacuer les lieux ou à respecter strictement les consignes de sécurité selon leur situation. La circulation a été perturbée dans le quartier, tandis que les services de l’État et les équipes spécialisées procédaient à la neutralisation de l’engin.

Mais cette bombe raconte aussi quelque chose de Rennes elle-même. Rennes est une ville de reconstructions successives. Ville ancienne, ville administrative, ville ferroviaire, ville universitaire, ville en expansion continue, elle superpose depuis longtemps ses strates sans jamais les effacer totalement. Autour de la gare plus qu’ailleurs, les logiques de circulation, d’infrastructure et de transformation urbaine rencontrent forcément une mémoire historique plus dense. Les secteurs ferroviaires ont compté parmi les points stratégiques les plus exposés durant la Seconde Guerre mondiale. Que le sous-sol y livre encore, par à-coups, des restes explosifs de cette époque n’a donc rien d’invraisemblable.

Dans un quartier comme Sud-Gare, cette dimension prend une force particulière. C’est un quartier de passage et d’ancrage, un espace où l’on part, où l’on revient, où l’on habite entre les rails, les écoles, les immeubles et les équipements. On y sent déjà, plus qu’ailleurs peut-être, la cohabitation du provisoire et du durable. La découverte de cette bombe pousse cette impression jusqu’à l’extrême. Elle montre qu’un quartier n’est jamais seulement le décor de la vie présente. Il est aussi une sédimentation de temps hétérogènes, dont certains n’ont pas complètement perdu leur puissance de choc.

Il faut aussi relever, dans ce type de situation, le calme logistique de la puissance publique quand elle fonctionne. Évacuer sans panique, sécuriser, détourner, informer les riverains, neutraliser l’engin, tout cela relève d’une chaîne de compétence discrète, mais essentielle. Ce vendredi à Rennes, la ville n’a pas seulement subi une alerte héritée du passé. Elle a aussi montré sa capacité à l’absorber, à la traiter, à la réduire sans théâtralité inutile.

Reste, après l’opération, quelque chose de plus durable qu’une perturbation de circulation. Une impression plus grave. Sous les villes les plus familières, sous les trottoirs, sous les cours d’école, sous les chantiers de rénovation, il demeure parfois des fragments intacts de violence historique. La paix urbaine n’est donc pas seulement une ambiance. C’est aussi un travail lent de désamorçage, parfois au sens le plus littéral du terme.

À Rennes, ce vendredi matin, il n’y avait pas seulement un quartier évacué près de la gare. Il y avait une ville entière rappelée à l’une de ses vérités les plus profondes. Une ville moderne ne pousse jamais sur du vide. Elle pousse sur des couches de mémoire. Et il arrive que cette mémoire, un instant, exige qu’on s’arrête.