Bruz. La Pieuvre Qui Lit, la librairie qui a des tentacules au Vert Buisson

Au Vert Buisson, à Bruz, il y a une vitrine qui ne cherche pas à faire du bruit, et c’est précisément pour ça qu’on la remarque. La Pieuvre Qui Lit, c’est une librairie de quartier, oui, mais une librairie avec une allure, une manière, une petite gravité joyeuse. On y entre pour un titre, et l’on repart souvent avec un détour, parce qu’ici le livre n’est pas un produit aligné mais une conversation qui commence.

La Pieuvre tient dans un format volontairement intime, autour d’une quarantaine de mètres carrés, au 11 place du Vert Buisson. Pas de grands effets, pas de rayons interminables, et pourtant ce sentiment très net d’un lieu “tenu”, choisi, habité. Tout ce qui n’est pas en stock peut se commander, et l’idée est dite noir sur blanc par la maison, avec une délicatesse rare, puisque la commande peut se faire dans le respect de l’anonymat. Une phrase qui raconte déjà une éthique, et donc une identité.

Oui, la librairie est généraliste, et elle couvre les envies quotidiennes, mais elle assume aussi un tropisme qui lui donne sa couleur, puisque l’on y croise volontiers l’imaginaire, la science-fiction, la fantasy, la BD et les univers “geeks” au sens noble, celui des passions sérieuses. Le nom n’est pas un gadget marketing, car la pieuvre revendique ses ramifications, ses curiosités, et sa capacité à attraper des lecteurs très différents avec le même geste, celui du conseil juste.

On peut venir avec une idée précise, et l’on sera servi, mais on peut aussi venir sans idée du tout, et l’on sera guidé. La Pieuvre fonctionne comme ces bonnes adresses où l’on n’a pas besoin d’argumenter pour expliquer ce qu’on aime, parce que quelqu’un écoute vraiment, et propose ensuite, calmement, un livre qui tombe bien.

La Pieuvre n’est pas seulement une boutique, et elle se pense comme un petit espace culturel de proximité. La programmation suit naturellement l’ADN du lieu, avec des temps forts autour des univers imaginaires, des rencontres et du jeu. Le rendez-vous signature est simple, régulier, et terriblement efficace : l’« apéro jeux de société », le dernier vendredi de chaque mois à 19h. Pas besoin de réserver, on vient, on s’installe, on joue, et l’on repart avec l’impression d’avoir gagné plus qu’une partie.

Infos pratiques