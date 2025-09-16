Carrefour Rennes Cesson accueillera un immense complexe de loisirs au printemps 2026

Au printemps 2026, le centre commercial Carrefour Rennes Cesson inaugurera, pour un public familial et intergénérationnel, un immense complexe de 7 000 m² dédié au divertissement et aux sensations fortes. Une expérience façon Fort Boyard vous est aussi promise…

Sous le centre commercial Carrefour Rennes Cesson naîtra prochainement un futur complexe multi-activités, porté par Hadrena, entreprise spécialisée dans les loisirs d’intérieur. Première dans la métropole rennaise, le projet répond à la demande croissante de loisirs dans le quartier et s’adresse autant à un public familial que d’entreprises.

(c) Adventure Line Productions

Les 7000m2 seront répartis en deux grands pôles : le centre multi-activités Speed Park habitera 6000m2. Au menu : un circuit de karting de 205 mètres, un laser game, des jeux d’arcade, les incontournables billards et fléchettes bien entendu et des salles de karaoké pour les plus chanteurs et chanteuses qui s’ignorent (encore). Les fans de bowling seront aussi rassurés : 20 pistes de bowling sont attendus et remplaceront le défunt bowling du centre Alma, incendié en janvier 2025. Un bar est aussi prévu afin de s’abreuver après les efforts.

Les 1000m2 restants seront dédiés à l’expérience Fort Boyard Aventures, conçu avec les producteurs de la célèbre émission télévision. Pas moins de 20 cellules à l’image de l’émission ont été pensées pour satisfaire le public en recherche de sensations fortes.