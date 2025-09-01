Le bistrot-cantine Les Mauvaises herbes a poussé dans la campagne de Chavagne

Depuis mai 2025, le bistrot-cantine culturel et artistique Les Mauvaises Herbes de Chavagne de Solenn Bagot et Julie Nicolas est le nouveau lieu hybride de partage et de solidarité du coin. A seulement une vingtaine de minutes de Rennes, il offre une programmation culturelle diversifiée et une petite restauration où prime les saveurs des produits locaux.

Avec le bistrot-cantine Les Mauvaises Herbes, on oublie le bar coincé entre deux immeubles, on part se ressourcer à la campagne chavagnaise et appréciée la terrasse colorée habillée de fanions et de guirlandes de fleurs. Et tout cela à seulement 5 minutes en voiture et 10/12 minutes à vélo du centre de Chavagne et 15 minutes en voiture et une petite trentaine de minutes à vélo de Rennes. Solenn Bagot et Julie Nicolas ont installées leurs mauvaises herbes, bien ô combien agréables quand le soleil éclaircit la grisaille d’une journée pluvieuse, à côté de la ferme des Petits Chapelais.

Solenn Bagot était agente d’animation au service enfance de la commune de Chavagne ; Julie Nicolas, chargée de mission développement durable dans une comité d’agglomération en région parisienne. Toutes deux se sont reconvertis et offrent un lieu qui s’existait pas encore à Chavagne : un lieu de rencontre et de partage, « un lieu où les gens puissent se retrouver, où les générations se mélangent », précise Solenn.

Les Mauvaises herbes poussent dans leurs têtes depuis 5 ans avant d’être arrivé à floraison en mai dernier à Chavagne. « Ce genre de concept n’existe pas à Chavagne, on doit obligatoirement aller à Rennes pour boire un verre dans un lieu sympa », souligne Julie. Elles ont alors ouvert un lieu qui leur donnait envie. À la base, il y a eu l’idée d’un bistrot café culturel pour enrichir l’offre culturelle de la commune peu existante. Mais au fil des réflexions, le projet s’est transformé en bistrot-cantine, insufflé par la troisième porteuse de projet qui a depuis quitté l’aventure. Elles ont d’abord réaménagé une caravane qu’elles ont transformé en bistrot-cantine mobile et, pendant trois ans, elle ont participé à des événements de la commune ou qu’elles organisaient. Une manière d’expérimenter leur modèle à petit échelle.

Si un étagère permet de jouer à des jeux de société ou bouquiner en sirotant un verre, la programmation culturelle des Mauvaises herbes offre aussi un panel d’activités diversifiées qui touchent des thématiques qui leur sont chères comme le féminisme ou les discriminations, particulièrement par le biais de conférences.

Prochainement, le groupe Absolutes Begginers fera un concert de reprises pop anglo-saxonnes et Élodie Moreau animera l’atelier philo « Conversation sur les arbres », mardi 9 septembre. Il traitera des liens que nous entretenons avec la nature et questionnera les différents problèmes liés à la production et la consommation de l’alimentation, tout en réfléchissant à la question suivante : « peut-on être déconnecté de la nature ? ». Le lieu accueillera aussi, du 10 septembre au 1er novembre 2025, une exposition autour de l’amitié de l’illustration Shawan, artiste à l’origine de la fresque qui habille l’intérieur, et de la poétesse Anna Ose. Dans ce cadre, des ateliers à l’aquarelle seront proposés. Maëlle Bulle viendra quant à elle jouer sa conférence gesticulée samedi 18 octobre.

À leurs côtés, Patrick, anciennement dans le secteur culturel, accompagne Julie à la cuisine depuis le mois de juillet. « Le côté cuisine locale et alimentation durable respectueusement de l’environnement dans un lieu à la campagne qui s’intègre dans un projet collectif me parlait beaucoup », déclare le cuisinier en reconversion dans la restauration depuis peu. La carte réduite souhaite en effet mettre en avant les produits du cru et de saison avec des recette végétariennes qui varient toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. En mode cantine, les propositions sont simples et laissent place aux saveurs des produits. « Pour l’instant c’est une entrée, un plat et un dessert, mais on va peut-être rajouter un dessert. On est encore dans notre période de rodage pour voir ce qu’il fonctionne », sourit Julie.

Infos pratiques :

Déjeuner du mercredi au vendredi sur place où à emporter, à partir de 12h

Réservation au 09.82.35.17.20

Instagram – Facebook