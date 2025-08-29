Le CMI Rennes célèbre la rentrée des étudiants internationaux jeudi 4 septembre

Comme chaque année depuis 2011, le Centre de Mobilité Internationale de Rennes (CMI Rennes) – service d’accompagnement mutualisé des établissements d’enseignement supérieur rennais – organise son grand événement d’accueil : l’International Students’ Day (ISD).

En 2024, l’événement avait réuni 416 étudiants venus du monde entier. Pour sa 12ᵉ édition, l’ISD se tiendra le jeudi 4 septembre 2025 de 13h à 18h30, à la Cité Internationale Paul Ricoeur et sur son parvis. Véritable rendez-vous incontournable, il rassemblera 25 structures partenaires mobilisées pour accompagner les étudiants, doctorants et chercheurs internationaux dans leurs premiers pas à Rennes.

Un accueil informatif et convivial

Les participants pourront rencontrer des services universitaires, associations, services publics et acteurs culturels majeurs de la ville, ainsi que découvrir les stands et animations proposés par le CMI Rennes.

L’objectif de cette journée : faciliter l’intégration des jeunes talents internationaux et encourager les échanges dans une atmosphère conviviale.

Le programme de l’International Students’ Day 2025

Points infos CMI Rennes : présentation des services (visa, titres de séjour, logement, transport, santé, culture, vie quotidienne) et remise d’un pack d’accueil.

: présentation des services (visa, titres de séjour, logement, transport, santé, culture, vie quotidienne) et remise d’un pack d’accueil. Agenda culturel : réservations pour les excursions et spectacles de l’année.

: réservations pour les excursions et spectacles de l’année. Visites guidées du centre historique , en partenariat avec Destination Rennes et financées par Rennes Métropole.

, en partenariat avec Destination Rennes et financées par Rennes Métropole. Atelier interculturel “Survivre à Rennes” , ludique et pédagogique.

, ludique et pédagogique. Forum partenaires : présence de la CAF, du CROUS, de la CPAM, ainsi que d’acteurs de la mobilité (camion STAR, BreizhGo, Maison du vélo, etc.).

La journée se conclura par un dîner offert au restaurant universitaire, organisé par le CROUS et le CMI Rennes, qui réunira 300 étudiants internationaux autour d’un moment de convivialité.

À propos du CMI Rennes

Créé en 2009, le Centre de Mobilité Internationale (CMI) de Rennes a pour mission d’accueillir et accompagner les étudiants, doctorants et chercheurs internationaux inscrits dans les établissements membres du CMI. Il les soutient dans leurs démarches quotidiennes (titres de séjour, logement, transport, santé, banque, téléphonie…) et favorise leur intégration grâce à un programme annuel d’événements, de rencontres et d’activités culturelles.

Le CMI facilite également l’inscription aux cours de français. Aujourd’hui, les étudiants étrangers représentent plus de 11 % de la population étudiante de Rennes Métropole, soit environ 8 300 jeunes.

Le CMI Rennes fédère 14 établissements d’enseignement supérieur, 6 organismes nationaux de recherche et Rennes Métropole.

Adresse : CMI Rennes Cité internationale Paul Ricoeur, 1 Place Paul Ricœur, 35000 Rennes

Site internet

Téléphone : 02 23 23 75 75

Horaires :

samedi Fermé

dimanche Fermé

lundi 09:00–12:00, 13:30–17:00

mardi 09:00–12:00, 13:30–17:00

mercredi Fermé

jeudi 09:00–12:00, 13:30–17:00

vendredi 09:00–12:00, 13:30–17:00