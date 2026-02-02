La dernière de Radio Nova pose ses micros au Couvent des Jacobins à Rennes

Le dimanche soir, Rennes a parfois ce petit talent pour aimanter l’air du temps, surtout quand une émission qui vit de l’actualité, de l’ironie et du direct décide de quitter Paris pour venir se frotter à une salle, à un public et à une ville qui répond vite. Le dimanche 15 mars, « La dernière » (Radio Nova) s’installe au Couvent des Jacobins pour deux heures d’enregistrement en public, de 18h à 20h.

Le principe est simple et il fonctionne parce qu’il est tenu. Chaque dimanche, de 18h à 20h, Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompret et Pierre-Emmanuel Barré passent l’actualité au filtre d’un humour qui se veut “pointu, objectif et (quasiment) impartial”, selon la présentation de la station, et qui assume surtout la vitesse, la mauvaise foi contrôlée et la phrase qui claque, laquelle fait rire autant qu’elle fait tiquer.

Après des délocalisations annoncées ces derniers mois à Grenoble, Toulouse ou Bordeaux, l’équipe remet ça en Bretagne et choisit un lieu qui n’est pas anodin, puisque le Couvent des Jacobins, posé place Sainte-Anne, est à la fois une architecture médiévale réinventée en centre de congrès et un signal culturel au cœur du centre historique, où l’on vient aussi bien pour des salons que pour des concerts et des grands rendez-vous publics.

En plus du fait que Guillaume Meurice est souvent Rennais, il y a, au plan symbolique, quelque chose d’assez logique à faire résonner une émission satirique dans une ville qui aime les scènes et les formats, et qui a l’habitude de voir circuler les discours, les controverses, et les publics, entre institutions, cafés, campus et places. Au plan pratique, Rennes est une ville où l’on se déplace vite, où l’on remplit vite, et où l’on débat vite – ce qui est précisément le carburant d’un direct.

La promesse n’est pas celle d’un “spectacle” (mais y assister vous en coûtera 19 euros par personne) au sens strict, bien que l’énergie de la salle change tout, car il s’agit bien d’une émission radio enregistrée en live, qui tient sur un rythme, des chroniques, des respirations, et cette façon de fabriquer, en temps réel, une petite communauté de rires autour d’une même semaine d’actualité.

Radio Nova précise que l’émission quitte pour l’occasion le Théâtre de l’Européen à Paris, où elle se tient habituellement, afin d’investir le Couvent des Jacobins pour deux heures de direct. L’ouverture de la billetterie (12 ou 19 euros) en ligne a été décalée au mercredi 4 février à 18h via cette page d’annonce de la station qui conseille explicitement de ne pas traîner.

Infos pratiques