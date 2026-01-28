Enchères à Rennes. Serez-vous l’heureux propriétaire d’un grand appartement mis à prix 56 000€ ?

111 m², quatre chambres, un balcon, un garage… et une mise à prix qui fait lever un sourcil. Le jeudi 12 février 2026, le tribunal judiciaire de Rennes mettra aux enchères un grand appartement situé square du Haut Blosne. Sur le papier, c’est une affaire. Dans la vraie vie, c’est surtout une vente judiciaire avec ses règles, ses frais, et son petit parfum de roman administratif…

Petit indice de “buzz” : le lot est totalise près de 20 000 vues sur la plateforme d’enchères. Ça ne dit pas le prix final, mais ça dit une chose, vous ne serez probablement pas seul à avoir cliqué !

Le lot grand format, quartier Blosne

Le bien est annoncé 30 square du Haut Blosne (35200 Rennes), au 2e étage. La surface indiquée est de 111,25 m² avec 4 chambres. Côté plan, on annonce : entrée, séjour avec balcon, cuisine, quatre chambres, salle d’eau, salle de bains et WC.

Bonus : un cellier à mi-palier, un garage et un parking extérieur sont inclus. Autrement dit, ce n’est pas un “petit T2 malin” mais un vrai grand appartement familial, avec de quoi ranger, stationner, respirer.

56 000 € : le chiffre qui fait cliquer… et qu’il faut lire correctement

La mise à prix est annoncée à 56 000 €, ce qui correspond à un prix de départ d’environ 503 €/m² selon la plateforme. Attention : en vente aux enchères judiciaires, ce montant n’est pas “le prix du marché” mais un prix de départ. Le jour J, les enchères peuvent rester sages… ou s’emballer. Et il faut toujours raisonner avec les frais et l’état réel du bien.

Date, lieu, organisation : le calendrier à retenir

L’audience d’adjudication est annoncée jeudi 12 février 2026, sur le créneau 10h–14h, au tribunal judiciaire de Rennes (7 rue Pierre Abélard, 35000 Rennes). La vente est présentée comme une vente judiciaire organisée par le tribunal, avec la mention : “tout le monde peut participer” (dans le cadre des règles habituelles des enchères au tribunal).

Le dossier mentionne aussi un poursuivant : le cabinet DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY (avocat, Rennes), tel qu’affiché sur la plateforme.

Mode d’emploi : ici, on n’enchérira pas en claquant des doigts

Les ventes au tribunal ne fonctionnent pas comme une enchère en ligne classique. On parle d’une procédure encadrée, avec des étapes (dossier, garanties, modalités). Le bon réflexe, avant de se prendre au jeu consiste à consulter le cahier des conditions de vente et se faire expliquer précisément la marche à suivre (frais, consignation, pièces, calendrier, situation d’occupation, etc.).

Ce qu’il faut absolument vérifier avant de se laisser tenter

Avant de rêver cuisine ouverte et parquet ciré, trois points à verrouiller :

Occupation : le bien est-il libre ou occupé, et dans quelles conditions ?

: le bien est-il libre ou occupé, et dans quelles conditions ? Charges / copropriété : niveau des charges, impayés éventuels, travaux votés.

: niveau des charges, impayés éventuels, travaux votés. État réel : diagnostics, travaux, et ce que la visite permet (ou non) d’évaluer.

Alors, heureux propriétaire ?

Entre ses 111,25 m², ses 4 chambres, son balcon et ses stationnements, ce lot a tout pour accrocher l’œil — et manifestement, il ne laisse pas indifférent. Mais une vente judiciaire n’est pas un bon plan automatique, c’est un parcours balisé, où l’on gagne surtout à être bien informé et très concret sur l’addition finale. Si vous aimez les dossiers solides, c’est peut-être votre scène. Sinon, laissez la salle d’audience à celles et ceux qui ont révisé le mode d’emploi.

Infos pratiques