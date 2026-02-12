Saint-Patrick 2026 : les soirées annoncées à Rennes et autour

La Saint-Patrick reviendra en force en mars 2026, avec là encore son cortège de concerts, de danses celtiques et de soirées au pub. Le programme complet n’est pas encore connu, mais plusieurs rendez-vous sont déjà annoncés autour de Rennes. Voici les premiers événements à noter dans vos agendas, en attendant la suite.

Mercredi 4 mars 2026 : Irish Celtic à la Glaz Arena (Cesson-Sévigné)

Irish Celtic – Spirit of Ireland – Glaz Arena, Cesson-Sévigné

En avant-goût de la Saint-Patrick, le spectacle Irish Celtic posera ses valises à la Glaz Arena le mercredi 4 mars 2026 à 20h. Au programme : danses traditionnelles irlandaises, musiciens live, claquettes et ambiance de pub reconstituée sur scène. Une grande fresque celtique qui mêle musique, chorégraphies millimétrées et scénettes pleines d’humour, idéale pour se mettre dans l’ambiance verte avant les soirées en ville.

Lieu : Glaz Arena, chemin du Bois de la Justice, Cesson-Sévigné / Rennes

Date : Mercredi 4 mars 2026, 20h

Billetterie : tarifs indicatifs de 43 à 58 € (réservation recommandée).

Pubs et bars rennais : des soirées Saint-Patrick en préparation

À Rennes même, plusieurs établissements phares – O’Connell’s Irish Pub (place du Parlement), The Westport Inn (rue de Dinan), Fox and Friends, Penny Lane, mais aussi de nouveaux venus comme Le Coup de Folie (rue Legraverend) – ont déjà annoncé préparer leurs soirées spéciales Saint-Patrick 2026 : DJ sets, concerts de musique irlandaise, retransmissions de matches, menus spéciaux et marées de Guinness à prévoir. Les programmes détaillés (horaires, groupes invités, animations) seront communiqués au fil de l’hiver sur leurs réseaux sociaux et sites respectifs.

Cette page sera actualisée au fur et à mesure de la publication des événements : n’hésitez pas à revenir la consulter en février et début mars 2026 pour découvrir toutes les soirées Saint-Patrick à Rennes et dans les environs.

Lundi 9 mars et lundi 23 mars 2026 : ateliers de danse irlandaise (Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe)

Atelier du Cercle Celtique de Rennes (danse irlandaise) – Ferme de la Harpe

Pour celles et ceux qui veulent vivre une Saint-Patrick autrement que derrière une pinte, les ateliers de danse irlandaise du Cercle Celtique de Rennes reprennent en mars avec deux dates pile dans la montée en puissance “verte”. De quoi apprendre les bases (ou se remettre dans le bain), travailler le pas, le rythme, l’énergie collective — et arriver en soirée avec un corps déjà accordé à la musique.

Lieu : Ferme de la Harpe, salle (1er étage), 1 avenue Charles Tillon, 35000 Rennes

Dates : lundi 9 mars 2026 et lundi 23 mars 2026

Horaires : 20h30 – 22h30

Infos : calendrier complet et détails sur l’agenda O’Danc’Eire.

Mardi 17 mars 2026 : soirée danse et initiation à la danse irlandaise (Guichen, autour de Rennes)

Soirée danse + initiation à la danse irlandaise – Guichen

Le jour même de la Saint-Patrick, une soirée dédiée à la danse irlandaise est annoncée à Guichen : initiation, pratique et ambiance “bal” pour transformer la fête en expérience physique, collective, joyeuse.

Date : mardi 17 mars 2026

Horaires : 20h30 – 23h30

Note : l’annonce est publiée sur l’agenda O’Danc’Eire ; les informations de lieu détaillées sont à vérifier sur la page/les mises à jour de l’organisateur.

Samedi 28 mars 2026 : Festival Saint-Patrick (Bain-de-Bretagne, à 30-40 min de Rennes)

Festival Saint-Patrick – Bain-de-Bretagne

Si tu élargis ton article “autour de Rennes”, celui-ci est déjà solide : un festival Saint-Patrick annoncé à Bain-de-Bretagne avec une affiche très orientée rock/punk celtique. Parmi les groupes cités : Les Ramoneurs de Menhirs, Les 3 Fromages, Dirty Old Story, Watt Ze Punk, etc. Typiquement le genre de soirée où la Saint-Patrick vire au concert qui déborde.

Date : samedi 28 mars 2026

Lieu : Bain-de-Bretagne (35)

Programmation : voir l’annonce (line-up détaillé déjà publié).

Mardi 3 mars 2026 : Ivy Bush (concert “Power Celtic Music”) au Grand Logis (Bruz)

Ivy Bush – Le Grand Logis, Bruz

Avant la grande vague verte du 17 mars, Ivy Bush débarque à Bruz avec sa “Power Celtic Music” : un cocktail celtique musclé, pensé pour faire bouger autant qu’il fait sourire. Un bon sas d’entrée dans l’ambiance Saint-Patrick : guitares qui claquent, refrains accrocheurs, énergie de pub — version scène.

Lieu : Le Grand Logis, 10 avenue du Général de Gaulle, 35170 Bruz

Date : mardi 3 mars 2026

Horaire : 20h30

Tarif : gratuit (concert “au coin du bar”, sans réservation)

Samedi 7 mars 2026 : stage d’initiation aux danses irlandaises + Céili (Le Sel-de-Bretagne, autour de Rennes)

Stage d’initiation aux danses irlandaises + Céili – Salle Ti Ar Men, Le Sel-de-Bretagne

Pour celles et ceux qui veulent mettre le corps “au plan” de la fête : un stage d’initiation (set dancing / bases) annoncé le samedi 7 mars, suivi d’un Céili. Une manière très irlandaise de faire monter la pression : apprendre, pratiquer, puis danser ensemble.

Lieu : Salle Ti Ar Men, 6 rue Lamartine, 35320 Le Sel-de-Bretagne

Date : samedi 7 mars 2026

Horaire stage : 14h30 – 17h30 (Céili annoncé ensuite)

Tarifs : 1 stage 10 € / 2 stages 20 € / 3 stages 25 € (organisation : École de musique trad. Les Menhirs)

Inscriptions : via le formulaire indiqué sur l’annonce (O’Danc’Eire).

Samedi 14 mars 2026 : soirée Saint-Patrick / fest-noz à Thorigné-Fouillard (Rennes Métropole)

Soirée de la Saint-Patrick – musique irlandaise et bretonne / Fest-noz – Salle de l’Éclat, Thorigné-Fouillard

Très belle option dans Rennes Métropole pour celles et ceux qui veulent une Saint-Patrick plus dansante : l’association Lusk Irlande organise une soirée Saint-Patrick à la Salle de l’Éclat, avec un format entre concert celtique et fest-noz. Au programme, une ambiance irlandaise et bretonne assumée, avec notamment DIDA, Les Luskies et Trimarmouz.

Lieu : Salle de l’Éclat, rue de la Forêt, Thorigné-Fouillard

Date : samedi 14 mars 2026

Horaire : 19h00

Tarif : 6 €

Mardi 17 mars 2026 : concert Saint-Patrick avec initiation à la danse (Laillé, autour de Rennes)

Concert Saint-Patrick – Salle de l’Archipel, Laillé

Le jour même de la Saint-Patrick, une soirée est annoncée à Laillé par le Comité de Jumelage en Vallons de Vilaine. L’annonce mentionne une initiation à la danse et une entrée gratuite, ce qui en fait une très bonne option familiale et conviviale autour de Rennes.

Lieu : Salle de l’Archipel, boulevard du Commandant Cousteau, Laillé

Date : mardi 17 mars 2026

Horaire : 20h30

Entrée : gratuite

Mardi 17 mars 2026 : soirée spéciale Saint-Patrick (concert gratuit) au Morex Custom House (Vezin-le-Coquet)

Soirée spéciale Saint-Patrick – Concert Dorcha Cobs – Morex Custom House, Vezin-le-Coquet

Le jour même, voilà une annonce solide côté Rennes Métropole : soirée Saint-Patrick au Morex Custom House avec concert du duo Dorcha Cobs (rock + tradition celtique). Dress code vert conseillé, ambiance pub assumée — et entrée gratuite.

Lieu : Morex Custom House, 11 rue du Lieutenant-Colonel Dubois, 35132 Vezin-le-Coquet

Date : mardi 17 mars 2026

Horaires : 19h00 – 23h00

Entrée : gratuite (bus 54, 55, 56)

Samedi 21 mars 2026 : Céili d’Appel d’Eire à Saint-Aubin-du-Cormier (autour de Rennes)

Céili d’Appel d’Eire – Espace Bel Air, Saint-Aubin-du-Cormier

Pour prolonger l’esprit de la Saint-Patrick après le 17 mars, Appel d’Eire organise un Céili (bal irlandais) à Saint-Aubin-du-Cormier. Au programme : danse, musique live et ambiance collective, avec le Ceili Band Sorbog. Une très bonne date pour les amateurs de culture irlandaise au plan musical et au plan festif.

Lieu : Espace Bel Air, rue des Rochers, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Date : samedi 21 mars 2026

Horaire : 19h30

Tarifs : 5 € (plein) / 3 € (réduit)

Samedi 21 mars 2026 : concert de la Saint-Patrick au Bistrot Lab’ (Coësmes, autour de Rennes)

Concert de la Saint-Patrick – Bistrot Lab’, Coësmes

Si tu souhaites élargir encore la sélection “autour de Rennes”, le Bistrot Lab’ annonce une soirée irlandaise à Coësmes avec bières de circonstance et Fish’n chips. Une option plus “pub-concert” pour prolonger la fête au-delà du week-end central.

Lieu : Bistrot Lab’, 1 rue des Ardoisières, 35134 Coësmes

Date : samedi 21 mars 2026

Horaires : 19h00 – 00h00

Réservation : conseillée (numéro indiqué sur l’annonce)