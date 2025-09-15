Festival Marmaille 2025 : la création jeune public rayonne en Ille-et-Vilaine

Du 15 au 21 octobre 2025, Rennes et son département vibrent au rythme du Festival Marmaille, grand rendez-vous du spectacle vivant dédié à l’enfance et à la jeunesse.

Porté par Lillico, scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration (Art, Enfance, Jeunesse), Marmaille s’impose depuis plus de trente ans comme un temps fort unique, ouvert à toutes les générations et reconnu à l’échelle nationale pour la qualité et l’audace de sa programmation.

Créé en 1993, Marmaille revendique une ambition claire : offrir aux enfants un environnement culturel et sensible qui nourrit leur curiosité, leur imagination et leur esprit critique. Pendant sept jours, 10 O00 spectateurs sont attendus autour de 19 propositions artistiques, dont 17 créations, réunissant des compagnies bretonnes, ligériennes et venues d’ailleurs.

Pensé pour toutes les générations, le festival s’adresse autant aux tout-petits (0-3 ans) qu’aux plus grands, aux familles, aux publics allophones, aux personnes âgées ou en situation de handicap.

Le spectre des disciplines couvertes par Marmaille 2025 est large : théâtre, marionnettes, danse, arts visuels, musique, installations immersives, cirque… La diversité des écritures scéniques permet de croiser les regards et de surprendre.

Quelques temps forts :

Monographie de la Compagnie Defracto et Actapalabra du Théâtre Am Stram Gram : l’irruption du burlesque et du clown.

de la Compagnie Defracto et du Théâtre Am Stram Gram : l’irruption du burlesque et du clown. Pomme-frite de Valérie Mréjen et Imaginer la pluie de Tro Héol : deux fables sensibles sur la mémoire, la mort et la résilience.

de Valérie Mréjen et de Tro Héol : deux fables sensibles sur la mémoire, la mort et la résilience. Babilbeloola du Collectif Aïe Aïe Aïe et Panoramique n°3 du bob théâtre : des espaces sensoriels pensés pour les bébés.

du Collectif Aïe Aïe Aïe et du bob théâtre : des espaces sensoriels pensés pour les bébés. Pinocchio (Théâtre de Papier) et IMAGO (Compagnie Melampo) : grandir, se métamorphoser, se réinventer.

(Théâtre de Papier) et (Compagnie Melampo) : grandir, se métamorphoser, se réinventer. Umami (Collectif A/R) : quand la danse et la cuisine cherchent la cinquième saveur.

(Collectif A/R) : quand la danse et la cuisine cherchent la cinquième saveur. Neuvième planète (Couleur Terre) ou Coquille Diamant (Marc de Blanchard) : des voyages musicaux entre transe africaine, afro-latino et marionnettes aquatiques.

(Couleur Terre) ou (Marc de Blanchard) : des voyages musicaux entre transe africaine, afro-latino et marionnettes aquatiques. Pluie ? (Benoît Sicat), ARIA (Jesse Lucas) ou Le poisson qui vivait dans les arbres (Association Cliché) : redécouvrir la nature et les éléments comme terrains de jeu poétiques et infinis.

(Benoît Sicat), (Jesse Lucas) ou (Association Cliché) : redécouvrir la nature et les éléments comme terrains de jeu poétiques et infinis.

Avec 17 lieux partenaires à Rennes, dans la métropole et dans le département, Marmaille tisse un véritable maillage territorial : Théâtre National de Bretagne, Le Triangle, La Paillette, L’Étage, Péniche Spectacle, Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges, MJC de Pacé, Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne, Odysée à Dol-de-Bretagne, médiathèques de Baulon ou Pleine-Fougères… Une diversité de partenaires qui permet à chacun de trouver un spectacle à proximité.

Infos pratiques Festival Marmaille