Foire de Rennes 2026, cap sur l’Italie avec neuf jours de fête au Rennes Parc Expo

La Foire Internationale de Rennes fera son grand retour au Rennes Parc Expo (Bruz) du samedi 21 au dimanche 29 mars 2026, pour une 99e édition qui promet de mêler découvertes, shopping, gastronomie et grand spectacle. Au programme : de l’agriculture à l’habitat, de l’auto à la vanlife, du jardin au bien-être, sans oublier les démonstrateurs et les produits du terroir — le tout rythmé par une avalanche d’animations.

Viva Italia : l’Italie et Venise à l’honneur

Après l’Inde, la Foire change d’horizon et met le cap sur l’Italie. Dans le pavillon du hall 10b, une grande exposition invitera à plonger dans l’imaginaire vénitien : architecture, gondoles, bals et mystères de la Sérénissime. Et puisque l’Italie se goûte autant qu’elle se visite, attendez-vous à voir la gourmandise prendre le pouvoir : espresso, cappuccino, fromages, ciabatta, pizza, pasta… la dolce vita se jouera aussi au comptoir.

Plus de 40 animations par jour : spectacles, concerts, initiations…

La Foire de Rennes revendique une dimension festive assumée : thé dansant, spectacles, concerts, jeux, dégustations, démonstrations, initiations sportives, expositions, séances de dédicaces… Avec plus de 40 animations chaque jour, on vient autant pour flâner que pour être surpris. Les programmes détaillés par hall seront mis à disposition en mars 2026.

Une foire XXL : près de 400 exposants et des univers pour tous les goûts

Rendez-vous grand public par excellence, la Foire rassemble plusieurs centaines d’exposants et des espaces thématiques qui permettent de passer, en une même journée, d’un projet cuisine à une dégustation, d’un tracteur à un van aménagé, d’une idée jardin à une découverte artisanale. Les halls annoncés pour 2026 couvrent notamment les univers agriculture, ameublement, habitat, jardin, automobile, vanlife & camping-cars, beauté & bien-être, vins & gastronomie, ainsi qu’un village des artisans.

Infos pratiques : dates, horaires, accès, parkings

Dates : du 21 au 29 mars 2026

Horaires : 10h – 19h

Lieu : Rennes Parc Expo, 2 La Haie Gautrais, 35172 Bruz

Accès : entrée par le hall d’accueil ou porte D

Stationnement : parkings A ou C

Sur place : distributeur de billets à l’accueil principal

Animaux : acceptés, sauf dans les halls 1 (agriculture) et 2/3 (restauration).

Billetterie : ce qu’il faut retenir

Les tarifs officiels peuvent évoluer d’ici mars. Plusieurs agendas annoncent une billetterie web autour de 3 € (et 12 € pour 5 entrées) et un tarif sur place plus élevé ; la gratuité est généralement indiquée pour les moins de 3 ans et les personnes à mobilité réduite (sur justificatif). Pour éviter toute surprise, vérifiez les prix au moment de l’achat sur la billetterie en ligne du Rennes Parc Expo.