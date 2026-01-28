Rennes. Noyal Fight Night 2, un gala de MMA amateur aux Cadets de Bretagne

Les sports de combat attirent de plus en plus de jeunes pratiquants. À Rennes, cette dynamique prend la forme d’un rendez-vous pensé par et pour la relève, Noyal Fight Night 2, un gala de MMA amateur organisé par l’association STAPS Rennes Project en partenariat avec le Dojo de Noyal-sur-Vilaine, sous l’égide de la FSGT. L’événement se tiendra le samedi 28 mars 2026 à la salle des Cadets de Bretagne, à Rennes.

La Noyal Fight Night 2 a une ambition simple et forte qui est d’offrir aux jeunes combattants amateurs de la métropole rennaise une première expérience de compétition dans un cadre structuré, sécurisé et valorisant. L’idée n’est pas de singer le professionnel, mais de créer une soirée d’exhibition exigeante, lisible pour le public, et utile au parcours sportif des athlètes.

Pensé comme un événement accessible à tous, le gala conjugue performance sportive, engagement éducatif et ouverture au grand public. Au plan local, il met en lumière la richesse du tissu associatif rennais et la capacité des étudiants à produire des formats d’événements ambitieux, encadrés et fédérateurs.

Le gala est porté par un collectif d’étudiants en 3ᵉ année de licence Management du sport (STAPS), réunis au sein de l’association loi 1901 STAPS Rennes Project. La structure permet aux étudiants et enseignants de concevoir, organiser et valoriser des événements sportifs et artistiques, tout en les rendant visibles auprès d’un large public.

Au-delà du spectacle, la Noyal Fight Night se veut un tremplin pour les jeunes athlètes et un moment de rencontre entre clubs, étudiants, institutions et acteurs économiques du territoire.

La première édition avait réuni près de 500 spectateurs. Pour 2026, l’objectif annoncé est d’accueillir environ 1 100 visiteurs, et de faire de cette soirée un repère durable de la scène sportive rennaise. Pour rester au plus près du public, la tarification a été volontairement modérée à 10 €.

Infos pratiques

