Le Grand Huit de Rennes entre enchantement populaire et droit au sommeil

Le Grand Huit est installé dans les anciennes halles ferroviaires du technicentre, derrière la gare.

Ce projet porté par la famille Masclet a ramené dans un morceau de ville longtemps incertain une énergie rare, à la fois populaire, artisanale et poétique. Manèges d’époque, mémoire foraine, spectacles, bistro, concerts, animations, ateliers, expositions, le site ne s’est pas contenté d’occuper une friche. Il a réinjecté de l’imaginaire dans un secteur dominé depuis des années par les grues, les plans d’aménagement et les promesses d’EuroRennes. Mais le lieu a-t-il évolué comme prévu ? Aujourd’hui, le rêve forain se heurte à la nuit des riverains. C’est précisément pour cette raison que la controverse grandissante mérite mieux qu’un réflexe pavlovien.

D’un côté, les défenseurs du Grand Huit voient en lui une adresse singulière, familiale, inventive, l’une des meilleures surprises culturelles apparues ces dernières années dans le sud de Rennes. De l’autre, des habitants du quartier Sud-Gare disent ne plus dormir correctement, dénoncent les basses, les attroupements nocturnes, les clients alcoolisés, les départs bruyants, les stationnements anarchiques et la lente transformation d’un lieu d’abord perçu comme patrimonial en guinguette devenue trop intense pour une rue résidentielle. Entre les deux, la Ville de Rennes est désormais sommée d’arbitrer ce qu’elle aime souvent promettre en même temps, à savoir l’animation urbaine et la tranquillité nocturne. Pas facile.

Le dossier est désormais assez avancé pour qu’on cesse d’en parler comme d’une simple querelle de voisinage. Car le conflit s’est structuré, documenté, désormais politisé. Un collectif s’est formé. Une association de soutien est entrée dans la bataille. La municipalité a écrit aux riverains, demandé des pièces, annoncé des contrôles, évoqué une possible commission de conciliation. Bref, le Grand Huit n’est plus seulement un lieu aimé ou agacé. Il est devenu un test de la capacité rennaise à faire coexister urbanisme transitoire, culture populaire et droit ordinaire au sommeil.

Régis Masclet et un de ses fils

Un projet né dans la logique de la ville transitoire

Le Grand Huit n’est pas apparu par accident. Son installation dans les halles de l’ancien technicentre s’inscrit dans une stratégie plus large de reconversion temporaire du site, pensée avec les acteurs d’EuroRennes et de la transformation du quartier gare. Le projet a été présenté comme une manière de faire vivre ces espaces avant leur mutation définitive, tout en prolongeant l’histoire industrielle et ferroviaire du lieu par une proposition culturelle originale. Ce point est essentiel, car il évite une erreur fréquente. Le Grand Huit n’est pas un banal débit de boissons surgi au mauvais endroit. Il relève d’un choix urbain assumé, celui de peupler provisoirement un espace en transition par un usage culturel, festif et attractif.

Ce récit d’origine compte beaucoup dans la crise actuelle. Plusieurs riverains disent avoir accepté, voire regardé avec bienveillance, l’idée d’un lieu de mémoire autour des manèges, d’un univers familial, d’une respiration culturelle dans un environnement encore marqué par les travaux. Ce qu’ils contestent aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’existence du lieu, mais ce qu’ils perçoivent comme un glissement, un glissement important. Selon eux, le projet a peu à peu quitté l’image du conservatoire forain pour prendre davantage la forme d’une guinguette nocturne très fréquentée, avec musique, alcool – beaucoup – et sorties tardives et bruyantes. C’est là que le malentendu s’est transformé en conflit.

Le Grand Huit, de son côté, n’a jamais prétendu être un musée silencieux. Son identité est au contraire celle d’un espace hybride qui conjugue patrimoine, convivialité, restauration et programmation artistique. Toute la difficulté tient à cela. Ce qui fait la richesse du lieu fait aussi son ambiguïté. En journée, il peut apparaître comme un monde presque enfantin, joyeux, populaire. Le soir, selon les événements, il se rapproche d’une guinguette culturelle, d’une salle de spectacles, voire d’un point de rassemblement beaucoup plus dense que ce qui avait été prévu.

Des nuisances dénoncées depuis des mois

La contestation a véritablement pris forme publique à l’hiver 2026. En février, des habitants du quartier Sud-Gare créent le collectif Droit au calme, présenté comme regroupant une dizaine d’adhérents. Leur mot d’ordre est simple, presque désarmant dans sa sobriété. « On ne demande pas la lune, on veut juste pouvoir dormir. » Toute l’affaire tient sans doute dans cette phrase. Les habitants ne se présentent d’abord ni comme des ennemis de la fête ni comme des adversaires de la culture. Ils parlent depuis l’échelle la plus concrète qui soit, celle de la chambre, du réveil nocturne, de l’enfant qui ne dort pas, du quotidien dégradé par la répétition des nuisances.

Les griefs qu’ils énumèrent sont précis. Ils évoquent la musique trop forte, les pulsations des basses ressenties dans les logements, les discussions, avinées ou non, qui se prolongent dans la rue, les voitures garées sous les fenêtres, et parfois, selon leurs témoignages, des comportements franchement inciviques, comme des personnes urinant contre les murs ou laissant des traces de vomi à proximité des maisons. À leurs yeux, le problème n’est pas le bruit de la journée. Les trains, la circulation, la vie d’un quartier central, tout cela faisait déjà partie du décor. Ce qui leur paraît devenu insupportable, c’est l’irruption d’une vie nocturne tardive, intermittente mais intense, peu ou mal contrôlée, vécue comme étrangère à la promesse initiale du lieu.

Un épisode revient avec insistance dans les récits. La soirée du 31 décembre 2025, qui a fonctionné comme un point de bascule. Les riverains la décrivent comme un moment de saturation, où l’affluence, le bruit et l’occupation de la rue auraient atteint un seuil devenu impossible à relativiser. Le ressentiment ne naît évidemment pas de cette seule nuit, mais celle-ci semble avoir cristallisé ce qui, jusque-là, pouvait encore être interprété comme une gêne ponctuelle. Après cette séquence, la conflictualité change de nature. Elle se formule, s’organise et cherche des relais.

La Nature en Ville entre dans la bataille

Le conflit franchit un cap supplémentaire lorsque l’association rennaise La Nature en Ville, présidée par l’activiste Pascal Branchu (voir notre article), et qui promeut une lecture de la ville qui se rapproche de l’écologie profonde (deep ecology), apporte publiquement son soutien au collectif. Un communiqué diffusé le 26 février 2026 donne au dossier une portée plus politique et plus réglementaire. Le texte ne se contente pas de reprendre les doléances des habitants. Il les reformule en exigences précises, adressées à la maire et plus largement aux autorités publiques.

L’association réclame l’accès aux baux ou conventions autorisant explicitement les activités du Grand Huit sur ce site, la communication de l’étude d’impact des nuisances sonores, l’installation d’un limiteur sonore non débranchable ainsi que la mise en place d’un panneau d’affichage lumineux des décibels. Elle reprend également l’idée d’un glissement du projet, présenté selon elle au départ comme un lieu de mémoire familial autour des manèges et devenu ensuite un énorme débit de boissons nocturne qui est générateur de nuisances tardives. Le communiqué ajoute un angle plus offensif sur la sécurité, en évoquant le caractère vétuste du hangar, l’absence alléguée d’insonorisation et la nécessité d’un contrôle renforcé.

Dès lors, ce dossier cesse d’être seulement porté par quelques habitants isolés. Il devient un objet de bataille civique, avec des demandes administratives précises, un discours sur la santé publique et une mise en cause plus directe de la manière dont la Ville pilote l’urbanisme transitoire.

Le Grand Huit conteste l’ampleur du problème

En réponse à ces critiques, les responsables du Grand Huit n’adoptent pas une ligne de retrait. Ils contestent au contraire largement la gravité du tableau dressé par leurs opposants. Selon eux, le collectif le plus actif ne représenterait qu’une poignée de personnes et les nuisances seraient exagérées. Ils assurent que plusieurs réunions ont déjà été organisées, qu’il n’y aurait « rien à déplorer » et que l’établissement est « dans les clous ».

La défense du lieu repose sur plusieurs arguments. Le premier est sociologique. Le Grand Huit se présente comme un espace fréquenté surtout par des familles et des groupes d’amis, et non par une foule ivre et incontrôlable. Le second est moral et pratique. L’équipe affirme veiller à ne pas servir d’alcool à des personnes manifestement alcoolisées et dit faire attention aux conditions de sortie du public. Le troisième est urbain. Certains riverains favorables au lieu rappellent qu’habiter près de la gare, dans un centre-ville vivant, suppose d’accepter une part d’animation et de frottement sonore.

Ces arguments ne sont pas dérisoires. Il existe visiblement, dans le quartier ou à ses abords, de véritables soutiens au Grand Huit. Certains habitants le décrivent comme une bouffée d’air frais pour Rennes, voire comme l’une des meilleures choses arrivées au secteur ces dernières années. Ce point compte, car il évite d’écrire une histoire trop simple. Le quartier Sud-Gare n’est pas unanimement dressé contre le lieu. Il est traversé par une ligne de partage entre ceux qui valorisent le renouveau culturel du site et ceux qui vivent plus directement ses effets nocturnes.

Un courrier de la Ville de Rennes

Le point le plus important du dossier est cependant ailleurs. Il tient au courrier adressé aux riverains par la municipalité le 5 mars 2026. Avec cette lettre, l’affaire quitte définitivement le seul terrain du ressenti opposé à la défense de l’exploitant. La Ville indique avoir demandé la transmission des études d’impact des nuisances sonores. Surtout, elle précise que les analyses reçues début septembre 2025 ont mis en évidence des dépassements des seuils autorisés lors d’événements organisés en extérieur.

Cette précision signifie que l’on n’est plus seulement dans l’allégation militante ou l’impression subjective. La municipalité elle-même reconnaît l’existence de dépassements constatés au regard des événements extérieurs. Elle mentionne ensuite plusieurs recommandations techniques formulées à l’exploitant. Et elle recense les mesures prises depuis lors, à savoir l’arrêt de toute diffusion de sons amplifiés en extérieur, l’adaptation de la programmation à l’intérieur, l’installation de stationnements vélo et le renforcement de l’information au sujet des possibilités de stationnement.

Autrement dit, la Ville ne valide ni le récit d’un lieu totalement irréprochable, ni celui d’un désordre laissé sans réponse. Elle reconnaît un problème objectivé dans certains cas, tout en soulignant que des ajustements ont déjà été engagés. C’est un point d’équilibre important pour comprendre le dossier. Oui, des dépassements ont été repérés lors d’événements extérieurs. Oui, l’exploitant a modifié certaines pratiques. Mais non, cela ne signifie pas que le conflit soit résolu. Car les riverains continuent d’évoquer des nuisances ressenties, y compris après ces adaptations, notamment à cause des basses intérieures sorties bruyantes, voire de l’occupation très tardive de la rue.

Le courrier municipal annonce en outre qu’un contrôle doit être réalisé sur place afin de vérifier la conformité des installations et le respect de la réglementation. La police municipale patrouille régulièrement dans le secteur. Une commission de conciliation pourrait être organisée à l’issue des contrôles afin de renouer le dialogue entre habitants et exploitants. On voit bien ici se dessiner la phase suivante. Le dossier entre désormais dans un temps plus administratif, moins spectaculaire sans doute, mais plus décisif. Espérons pour tous, pour la ville, pour la culture, pour le loisir récréatif, que des efforts techniques et des mesures intelligentes sauront restaurer une bonne entente partagée. Au fond, la question n’est pas de choisir entre la foire et le silence. Elle est de savoir si une ville arrive à fabriquer des lieux désirables sans exiger des voisins qu’ils en paient seuls l’addition nocturne.

Une chronologie du conflit

2023. Le projet du Grand Huit est annoncé dans le cadre de la reconversion transitoire des anciennes halles du technicentre. Il s’inscrit dans la stratégie d’animation provisoire du secteur EuroRennes et se présente comme un lieu mêlant arts forains, culture et convivialité.

2024. Le Grand Huit s’installe dans le paysage rennais. Le lieu est largement valorisé comme une proposition originale, familiale et festive à l’arrière de la gare, autour de l’univers des manèges et des arts forains.

Été 2025. Les tensions autour du bruit semblent déjà identifiées. Selon les éléments ensuite rappelés par la Ville, les événements extérieurs diffusant du son amplifié posent problème. L’exploitant met fin à la diffusion de sons amplifiés en extérieur et commence à adapter sa programmation.

Début septembre 2025. Les études d’impact des nuisances sonores, transmises à la Ville, mettent en évidence des dépassements des seuils autorisés lors d’événements organisés en extérieur. Des recommandations techniques sont formulées.

23 septembre 2025. Une réunion se tient avec des élus, des habitants et les responsables du Grand Huit. Les interprétations divergent ensuite sur sa portée. Le lieu affirme que plusieurs riverains s’étaient montrés enthousiastes. D’autres disent avoir eu le sentiment que les décisions étaient déjà prises.

31 décembre 2025. Le réveillon, avec concert et DJ sets, marque pour plusieurs riverains un point de rupture. Ils décrivent une soirée particulièrement bruyante et une forte affluence nocturne dans la rue.

Février 2026. Le collectif Droit au calme se constitue autour de riverains du quartier Sud-Gare. Un courrier est adressé à la maire. Les habitants réclament des réponses, des pièces administratives et des garanties concrètes.

21 février 2026. Le conflit devient pleinement public à travers un premier article détaillé qui expose les griefs des riverains et les réponses du Grand Huit.

26 février 2026. L’association La Nature en Ville publie un communiqué de soutien au collectif. Elle demande l’accès aux conventions du site, la communication de l’EINS, un limiteur sonore non débranchable et un afficheur LED des décibels. Elle durcit aussi la critique politique de la gestion municipale du dossier.

5 mars 2026. La Ville écrit aux riverains. Elle rappelle les dépassements constatés lors d’événements extérieurs, mentionne les adaptations déjà mises en œuvre par l’exploitant, annonce un contrôle sur site et évoque une possible commission de conciliation.

Mars 2026. Le Grand Huit continue sa programmation. Le lieu maintient sa fréquentation, ses soutiens, ses détracteurs, et le débat demeure ouvert. L’affaire n’est plus seulement culturelle ou émotionnelle. Elle devient une épreuve de régulation urbaine.