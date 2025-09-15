Les bibliothèques de Rennes s’associent avec La Belle Déchette afin de renouveler la grande vente biannuelle des surplus désherbés des bibliothèques de la Ville de Rennes les vendredi 26 et samedi 27 septembre.

La rentrée culturelle s’annonce foisonnante du côté de La Belle Déchette. Après une vente exceptionnelle organisée dans les coulisses de la ressourcerie, l’association franchit une nouvelle étape en s’associant aux bibliothèques de Rennes. Ensemble, elles proposent une vaste vente de livres et de CD à prix solidaires, les 26 et 27 septembre, dans un lieu emblématique de la ville, la halle ES10 des Halles en Commun, au 24 avenue Jules Maniez.

Des milliers d’ouvrages pour une nouvelle vie

Chaque année, des milliers de livres sont retirés des rayons des bibliothèques en raison de la rotation des collections, de leur faible taux d’emprunt ou de la périodicité des éditions. Ces ouvrages conservent toute leur richesse et leur potentiel de lecture. Grâce à cette initiative, ils s’offrent une seconde vie auprès de nouveaux lecteurs.

Au total, ce sont près de 35 000 ouvrages destinés à tous les publics – bébés, enfants, adolescents, adultes – qui seront proposés, accompagnés de milliers de CD. Romans, documentaires, albums jeunesse, classiques intemporels ou perles méconnues : chacun pourra y trouver son bonheur.

L’événement sera rythmé par des animations destinées à tous et un spectacle théâtral, Comme on respire, proposé par la compagnie Kali&Co (à partir de 14 ans – 30 minutes – représentations à 11h30 et 15h).

Informations pratiques

Grande vente de livres et CD des bibliothèques de Rennes