Guide brunch à Rennes, les bonnes adresses

À Rennes, comme un peu partout dans l’Hexagone, l’amour du brunch ne cesse d’investir de nouveaux lieux : restaurants, cafés, bars, hôtels, musées, mais aussi des médiathèques et des jardins et parcs. Un développement si rapide, en particulier dans le centre-ville, que le Rennais amoureux du brunch du dimanche ne sait plus où donner de la tête. Avec ce guide, retrouvez toutes les adresses rennaises à découvrir selon les styles, les envies et… le budget de chacun !

Brunch : (contraction des mots breakfast et lunch) mot anglais d’origine américaine qui désigne un repas pris dans la matinée et sert à la fois de petit-déjeuner et déjeuner.

Vous est-il déjà arrivé de bruncher après le marché des Lices le samedi matin ou le dimanche, lendemain d’une soirée (peut-être un peu trop) arrosée ? Contrairement à ce que certains pensent, cette belle tradition nous vient tout droit des États-Unis où la recette varie d’une région à l’autre. Alors qu’en Californie le pain, le fromage et les fruits constituent ce déjeuner-buffet, à New York, le champagne est de rigueur. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la Grande-Bretagne adopte cette tradition culinaire. Elle s’y développe si bien que les autres pays d’Europe et d’Amérique l’importent chez eux. Ce type de repas n’arrive en France que dans les années 1980.

BRITISH TIME

IT’S FIVE O’CLOCK SOMEWHERE, Brunch le dimanche, sur réservation de 12h à 14h. 12 rue Saint-Melaine. 0299871479

FOX AND FRIENDS, Brunch le samedi de 12h à 15h (entre 6 et 12€). 13 rue de la Monnaie. 0256517389

Après un vendredi ou samedi soir très arrosé, pourquoi ne pas se laisser tenter par une nouvelle escapade dans un bar, mais cette fois-ci pour découvrir un brunch copieux à un prix dérisoire. Dans une ambiance authentique de pub irlandais, le FOX AND FRIENDS propose un brunch 100% british (saucisses, baked beans, bacon, œufs brouillés,…). Sans oublier la version veggie (steak végétarien, céréales,…).

PUB O’CONNELLS, Brunch tous les jours à partir de 12h. 7 Place du Parlement de Bretagne. 0299793876

Au comptoir du pub O’Connell s ’s, on y sert un petit déjeuner made in Ireland pour les lèves-tard ou après un entraînement de rugby. Calamars frits, baked potatoes, saucisses, drisheen («boudin»), oeufs, bacon et frites maison… Dans la mêlée, épongez votre repas avec un mug de café (ou une guinness).

LA BOBO ATTITUDE

CAFÉ ALBERTINE, Brunch le samedi de 11h30 à 15h30 (21,90€). 10 rue Lanjuinais. 0299510304

Ambiance boudoir pour le CAFÉ ALBERTINE. Afin de décliner le célèbre brunch dominical, le salon de thé propose un brunch le samedi. Les produits varient d’une saison à l’autre (et selon les envies l’équipe), ce qui garantit la fraîcheur et la qualité de ces derniers. Vous pourrez par exemple retrouver dans vos assiettes une cuisine engagée et légumophile : pour le salé, des œufs Bénédicte, un crumble de baked beans, du coleslaw, de la charcuterie, une salade composée, du fromage ; et du côté du sucré, muffin, riz au lait avec des perles du japon au lait vanillé et poires, une salade de fruits… Selon les appétits, le client pourrait trouver la note élevée à la fin du repas.

GANG CAFÉ, brunch les samedis et dimanches. 8 rue de la Parcheminerie.

Entre décoration boisée tendance scandinave et ambiance coffee shop nord-américain, on se délecte de leur café de spécialité. Pour compléter son brunch, une carte tout autant savoureuse vous propose de la street food soignée et des pâtisseries faites maison. (Et en quantité généreuse). L’ardoise change selon la saison et la créativité de la cuisine.

OH MY BICHE, Brunch à la carte le samedi et le dimanche de 11h à 14h. 18 Mail François Mitterrand et 3 rue du Puits Mauger. 0982286636

Dans ce coffee shop, les assiettes copieuses proposées donne un brunch toute la semaine : Le matin, il y a les basiques du petit déjeuner ou la formule Eggs & Friends à 11,50€ où l’on peut choisir la cuisson de ses oeufs et leurs accompagnements. À côté, vous retrouvez des pancakes, brioche perdue, halloumi toast ou f*ckaccia maison.

FAT BRUNCH

LES GRANDS GAMINS, Brunch samedi et dimanche de 11h à 14h30. 40 Mail François Mitterrand. 0223258911

Pour moins de 20€, LES GRAND GAMINS propose une assiette très copieuse qui émoustille les papilles dans une ambiance conviviale. Velouté, grilled cheese, gravlax, verrine, pancake, moelleux, cheesecake… une adresse à retenir sur le Mail François Mitterrand !

LE BDS, Brunch en semaine de 12h à 14h30 et le weekend de 11h30 à 15h. 1 Quai Lammenais. 0299793479

Situé à République, LE BDS (« Bar Des Sports ») a été un des premiers restaurants à proposer cette formule qui a révolutionné les coutumes alimentaires des français. Malgré le développement toujours plus croissant des brunchs à Rennes, il reste en bonne position dans la liste des brunchs à essayer.

Deux buffets sont à disposition dans ce havre de paix du sport. Pour la team salé, les classiques du brunch (pain, oeufs brouillés, saucisses, bacon, charcuteries, fromages…) seront accompagnés de crudités, wraps, gratins et verrines. Pour les amoureux des aliments sweety, des fruits frais, muesli, crumble, gâteaux maisons, pancakes, viennoiseries et même des bonbons feront briller vos yeux.

WHITE FIELDS CAFÉ, Brunch le dimanche de 11h30 à 15h30 (27€). 137C avenue des Champs blancs, 35510 Cesson-Sévigné. 0223429186

De la pizza ou des nems pour le brunch ? Tout est possible au WHITE FIELDS CAFE avec son brunch dominical à volonté. Que vous ayez une envie de chinois, d’italien ou de nourriture healthy (Pourquoi pas un peu des trois…) le choix est vaste dans ce café éloigné de l’effervescence du centre, mais qui vaut le détour.

BAR’EXPO, 2 rue Jules Simon. 02 23 61 07 05. Facebook.

Le premier dimanche de chaque mois, le Bar’expo propose un méga brunch composé d’oeufs brouillés, de poitrine de porc grillée, de pommes de terre rôties et une assiette sucrée pour le dessert. La cuisine propose aussi une option végétarienne. Thés et cafés sont à volonté, le tout pour 20 €. de 11h à 15h.

LE BRUNCH CHIC

MAMA SHELTER, brunch à volonté toute la semaine de 12h30 à 16h, 42 euros. 3, Place de la Trinité.

Lieu fancy à Rennes par excellence, le Mama propose un buffet à volonté dans un cadre décalé et coloré. Pour bruncher comme un roi au cœur du quartier des Lices, le Mama propose en entrée : œufs cocottes, soupes, tartares, salades, mini croque-monsieur houmous, rillettes, charcuteries, fromages… Pour les grandes faims, le buffet chaud propose des plats réconfortants : lasagnes, pavé de saumon, viandes ou volailles. Et s’il vous reste un peu de place, un assortiment de desserts propose des tartes, des petits fours, crêpes, gaufres, cheesecakes, salades de fruits, financiers ou cookies. Pour ceux qui aiment les classiques, le Mama sert aussi un petit déjeuner continental ou un english breakfast.

LE BÉNÉDICTE, tous les dimanche de 11h à 15h. 3, Place Saint Germain. 0223304587.

Comme une brasserie parisienne au cœur du quartier république, place St Germain, la terrasse du Bénédicte est l’endroit parfait pour paresser au soleil. Sur sa carte, une formule de brunch servie de 11h à 15h au tarif de 31 euros en trois temps. On commence par un petit déjeuner à la française : boisson chaude, jus fraîchement pressé, pain, mini viennoiseries, beurre et confiture. Côté salé, le brunch continue avec des incontournables : oeufs brouillés, bruschetta, burrata, wrap ou avocado toast. La carte propose aussi des fromages, et des petites douceurs fidèles aux classiques de la gastronomie française. Café-bistrot ouvert tous les jours aussi bien pour déguster une boisson en terrasse que pour savourer sa « cuisine qui revisite les classiques de la gastronomie français

L’ARRIVÉE, Brunch le dimanche de 11h30 à 14h30 (28 €). 35 Boulevard de Beaumont. 0299300648

À deux pas de la gare, la façade vintage de L’ARRIVÉE dissimule en son sein un lieu à la décoration authentique et un brunch sous forme de buffet à volonté. Les classiques du brunch dominical (Œufs brouillés, charcuteries, fromages, pains frais) se réunissent dans une assiette de qualité, dû aux produits sélectionnés chez les producteurs locaux.

BRUNCH INSOLITES

L’HEURE DU JEU, 11 boulevard Magenta (0299314348) et 26 avenue du 41ème régiment d’Infanterie (09 52 89 21 51).

Tous les premiers dimanches du mois, nourriture et jeux seront les invités d’honneur de ce brunch original. Les parties de Seven Wonders s’annoncent plus épiques et celles de Burger Quizz peut être plus farfelues. Avec une ludothèque de plus de 500 jeux, petits et grands – en familles ou entre amis – sont invités à profiter du dimanche de la meilleure de façons. Au menu : 2 boissons, 2 tartines salées ou sucrées, des toasts accompagnés de beurre, de confiture maison et de miel ou encore de la panna cotta.

TNB, un dimanche par mois de 12h à 15h, 21 euros 18 euros avec la carte TNB. 1 rue Saint Hélier. 0299311693.

Une fois par mois, le TNB propose un brunch. Organisé en 2 services, (12h et 13h30), il propose de s’attabler en famille entre une séance de cinéma le matin ou un atelier l’après-midi. Un moment suspendu pour réunir la famille et se régaler le temps d’un dimanche.

OEUF LA CRÊPERIE, Brunch le dimanche de 11h30 à 15h. 38 rue de Saint-Malo. 0982477225

Qui a dit qu’on ne pouvait pas bruncher dans une crêperie ? Oeuf propose un buffet à volonté tous les dimanches avec une partie salée : crudités, légumes, champignons, choux rouge, œufs brouillés, viandes, saumon fumé, pains, fromages… Et une partie sucrée : fruits frais, muesli, gâteaux maisons, galettes sucrées, viennoiseries…

WHY NOT COFFEE, chaque dimanche de 9h à 20h. 10 rue Vasselot.

Le paradis des pancakes se trouve au 10 rue Vasselot. Il abrite un petit coffee shop qui sent bon la gourmandise : cookies, cakes et cheesecakes posent en vitrines. Vous retrouvez aussi dans le brunch de belles assiettes de salades ou de burgers. Mais ce pour quoi les gens se pressent à cette adresse, ce sont pour les pancakes (sûrement les meilleurs de Rennes). Moelleux et aériens, ils sont ici servis salés ou sucrés et agrémentés de petits légumes, d’un œuf, de fruits frais, de chantilly, d’un trait de sirop ou encore d’une boule glace. Why not ?

LES FILS À MAMAN, Brunch le dimanche de 12h à 15h (28€). 11 rue du Champ Jacquet. 0223308803

Les Fils à Maman propose une cuisine régressive, simple et gourmande pour un brunch comme à la maison. La formule à 28€ se compose d’une boisson chaude ou fraîche, d’un petit déj’ salé ou sucré suivi d’un plat du dimanche au choix et d’un dessert au choix.

Vous connaissez d’autres bonnes adresses où bruncher à Rennes ? Dites-le nous ici afin de mettre à jour ce guide !

Article réalisé par Joséphine Clam et Emmanuelle Volage