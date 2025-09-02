Rennes Métropole. Le guide des repair cafés

Avez-vous déjà pensé à offrir une petite beauté à vos objets défectueux ? Représentés par le slogan « Jeter ? Pas question ! », c’est ce que proposent les Repair Cafés – ou “Cafés de réparation”. Espaces conviviaux ouverts à tous, ils permettent de réparer et d’apprendre à réparer – avec l’aide de bénévoles – des objets en tout genre. Agir pour un futur meilleur tout en vous donnant des airs de conservateur, c’est possible. Expérience citoyenne, ludique et bénéfique garantie ! En cette période de rentrée, c’est partie pour une séance repair !

Dans notre société où l’immédiateté régit nos vies, perdre de son précieux temps pour réparer un vieil objet alors qu’en racheter un nouveau ne demande que quelques secondes et rassure quant à la fiabilité de celui-ci, représente certainement une aberration pour certains. Or, en préférant la réparation plutôt que l’achat d’un nouveau bien qui, de par sa production, entraîne forcément une émission de CO2, vous préservez la planète. Les Repair Cafés sont une des multiples solutions pour remédier à cette surconsommation.

Le premier Repair Café a vu le jour le 18 octobre 2009 à Amsterdam grâce à l’initiative d’une jeune Hollandaise engagée dénommée Martine Postma. Fort de son succès, cet événement pionnier a encouragé Martine a créé la Fondation Repair Café. Depuis, cette fondation rayonne à l’international et soutient les groupes, collectifs et associations qui veulent lancer leur propre Repair Café. En 2020, la Confédération Bretonne pour l’Environnement et la Nature (CoBen) avait répertorié plus de 40 Repair Cafés en Bretagne. À Rennes et dans la métropole rennaise, le nombre de Repair Cafés est lui aussi assez conséquent. Alors, prêts à brandir vos tournevis ?

Focus sur quelques Repair Cafés de Rennes Métropole (retrouvez la liste complète classée par commune plus bas)

À savoir avant de pousser la porte d’un Repair Café (qu’il soit breton ou pas) :

Les personnes qui vous accueillent et vous aident dans la réparation de vos objets sont des bénévoles . Ils feront de leur mieux, mais s’ils ne parviennent pas à réparer vos biens, pas de panique, ils vont orienteront vers un professionnel (sauf évidemment si le coût estimé de la réparation est déraisonnable par rapport à l’achat d’un matériel neuf. On pourra éventuellement utiliser certaines pièces de l’objet en question ou le donner au magasin Envie 35).

. Ils feront de leur mieux, mais s’ils ne parviennent pas à réparer vos biens, pas de panique, ils vont orienteront vers un professionnel (sauf évidemment si le coût estimé de la réparation est déraisonnable par rapport à l’achat d’un matériel neuf. On pourra éventuellement utiliser certaines pièces de l’objet en question ou le donner au magasin Envie 35). Le poids maximum des objets pouvant être réparés est fixé à une quinzaine de kilos et il est conseillé que celui-ci tienne sous le bras.

et il est conseillé que celui-ci tienne sous le bras. Dans Repair Café, il y a café ! N’oubliez-pas que ces espaces sont également des lieux conviviaux et propices aux échanges. La plupart du temps, des boissons chaudes issues du commerce équitable vous y sont offertes.

Repair Café de Chantepie

Ouvert le premier mardi du mois de 15h à 18h

Sur inscription : Entrée libre

Adresse : Leroy Merlin 18 Allée de Guerlédan 35135 Chantepie

Contact : 02.90.89.87.29 / nathalie.paris@leroymerlin.fr

Repair café de Vern-sur-seiche (Événement ponctuel !)

La Médiathèque Le Volume accueille le repair café du Centre des Marais le 22 mars 2025, de 10h à 13h. Donnez une seconde vie à vos objets, électroménager, vêtements, informatique, ou encore smartphone en venant les faire réparer.

Infos pratiques : Médiathèque de Vern-sur-Seiche, Espace Culturel le Volume, 3 rue François Rabelais, 35770 VERN-SUR-SEICHE

*

Repair Café Les Trois maisons – Cleunay (Site internet / Facebook)

Photo : troismaisons.org

De tous les Repair Cafés de la métropole rennaise, mais aussi de l’Ille-et-Vilaine, c’est celui mis en place dans le quartier de Cleunay par l’association Les Trois Maisons qui a vu le jour en premier. Ouvert depuis 2015, il compte aujourd’hui près de 80 bénévoles qui, une fois par mois, redonnent vie à de petits appareils électriques ou électroniques mais aussi à des vêtements, des bijoux, des vélos, etc. « Ce sont des temps d’échangeS très riches. Les uns sont heureux de pouvoir transmettre leur savoir-faire et les autres sont très contents de pouvoir faire réparer leurs objets gratuitement. Certains bénévoles prennent même une journée de congé pour pouvoir venir ! En trois ans, ce sont presque cinq tonnes d’objets qui n’ont pas fini à la poubelle ou à la déchèterie grâce à nous ! » – Cécile Persehaie, la responsable du Repair Café, interviewée par Félix Lavaux de Rennes Métropole.

Infos pratiques : Tous les 2e mardi du mois de 14h30 à 19h30. Nocturnes : tous les deux mois, le 4e mardi de 19h à 22h. (voir calendrier) Les Trois Maisons, 2 allée Joseph Germain, Rennes

Contact : repair.cafe.ad3m@gmail.com

*

Repair Café La Bellangerais (Site internet – Facebook)

Dans le cadre familial et convivial des Sam’di Bien, organisés tous les deuxièmes samedis de chaque mois à la Maison de Quartier La Bellangerais, venez réparer vos objets malades.

Stands de réparation proposés :

• Petit électro-ménager (bouilloire, lampes, lecteur CD…)

• Retouche de couture (boutons, ourlet, reprise…)

• Numérique (Ordinateur, tablette, smartphones, souris…)

Attention : un objet par personne / Pas de gros mobilier ou gros électroménager / Travaux de couture possible / Aucune réparation garantie.

Les personnes intéressées pour aider à réparer, rendez-vous sur la page Facebook

Infos pratiques : 2e samedi du mois du 10h à 12h30. Maison de Quartier La Bellangerais, 5 rue du Morbihan, Rennes.

Contact : 02 99 27 21 14 ou multimedia@labellangerais.org

*

Repair Café Labo Cesson (Site internet)

Le FabLab de Cesson-Sévigné est un lieu d’échanges et de rencontres où les citoyens mettent en commun leurs idées afin de porter collectivement des projets qui leur tiennent à cœur. Un équipe d’encadrement leur en donne les moyens en mettant à leur disposition de des locaux et du matériel.

Lutter contre la surproduction est un des fondement du principe des FabLab, que ce soit au travers du Hacking d’objet (réutiliser, détourner des objets qui ne sont plus exploités, ou cassés) ou par la lutte contre l’obsolescence programmée, en essayant notamment de réparer ce qui peut l’être. C’est donc porté par cette dynamique que sont nés les Repair Cafés du Labo Cesson qui vous accueillent tous les derniers jeudis de chaque mois de 18h à 21h au Lieu-dit de la Pommeraie.

Infos pratiques : Un mercredi par mois de 18h à 21h (voir calendrier). Labo Cesson, Lieu-dit de la Pommeraie, 35510 Cesson-Sévigné

Contact : 07 80 02 16 23 / contact@labocesson.fr

*

Repair Café de La Chapelle-Thouarault (Site internet)

L’association ASSPICC (Association pour les Initiatives Citoyennes des Capelthouarains) a été créée en 2018. Son objectif ? Promouvoir les initiatives citoyennes sur le territoire de La Chapelle-Thouarault (35590) et des communes environnantes dans les domaines de l’environnement, la culture, l’éducation, la solidarité et la convivialité. ASSPICC souhaite sensibiliser le public local à une démarche éco-responsable.Animée par ses valeurs, l’association organise de manière mensuelle des Repair Cafés à la salle du Haut-Village.

Infos pratiques : Tous les premiers samedis du mois de 10h à 12h et tous les premiers jeudis du mois de 19h à 21h. Salle du Haut-Village, 10 rue du Haut-Village, 35590 La Chapelle-Thouarault.

Contact : 07 49 299 947 – Marie-Anne 06.76.31.05.93 – repair.cafe.lct35@gmail.com

*

Repair Café de Bruz (Site internet)

Facebook Bruz Citoyenneté

Tous les deuxièmes samedis du mois du 9h30 à 12h (sauf weekend de jour férié), la Maison des associations de Bruz, vous propose, accompagnés de bénévoles, de venir apprendre à réparer vos objets de la vie courante : petits appareils électriques ou électroniques, meubles, vélos et vêtements pour repartir avec un objet fonctionne. Pour mener à bien ces différents ateliers solidaires, le Repair Café de Bruz a besoin de bénévoles réparateurs (couture, électronique et vélos) mais surtout de bénévoles pour l’accueil et l’organisation. Point fort : l’association Commerce Équitable vous offre le café !

Infos pratiques : 2e samedi du mois du 9h30 à 12h. Maison des Associations Salle 16 (préfabriqués), 59 rue Alphonse Legault, 35170 Bruz.

Contact : repair.cafe@bruzcitoyennete.fr / 06 50 48 34 10

*

Repair Café de Domloup (Site internet – Facebook)

Page Facebook Entraide Familles Domloup CSF

Chaque premier samedi du mois de 9h30 à 12h30, l’association Espace de Vie Entraide Familles propose son Repair Café aux Ty d’Jeun’s. Des bénévoles bricoleurs et bricoleuses, réparateurs et réparatrices vous aident à donner une nouvelle vie à vos petits objets : électroménager, vêtements, matériel informatique, vélo, etc.

Infos pratiques : 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 12h30. Aux Ty d’Jeun’s, 2 place de la Mairie, 35410 Domloup

Contact : 06 23 62 14 83 – echangesetreciprocite@gmail.com

*

Repair Café de Noyal-sur-Vilaine

Première session 2019 du Repair café de Noyal-sur-Vilaine. Photo prise le 16/01/2019 – Page facebook Ville de Noyal-sur-Vilaine

Porté par l’association Noyal Solidarités, le Repair Café de la ville de Noyal-sur-Vilaine propose deux créneaux horaires différents. « On amène sa vieille cafetière à réparer par souci d’économie et par souci de l’environnement. L’objectif est double pour le bénévole : réparer l’objet et le faire en présence du bénéficiaire pour lui montrer la façon de procéder et le rendre autonome. C’est très valorisant de transmettre son savoir et de donner une seconde vie à nos objets » – Philippe Bonneau, à l’initiative du projet à Noyal (source : ici).

Les rendez-vous : 3e semaine de chaque mois, le mercredi et le samedi de 14h à 17h30. (voir le calendrier sur l’agenda)

Infos pratiques : Les troisièmes mercredi ou samedi du mois de 14h00 à 17h30. Salle du Clos Paisible, 46 Avenue du Général De Gaulle 35530 Noyal sur Vilaine

Contact : 06 30 62 19 00 – repaircafe.nsv@free.fr

*

Repair Café de Betton

Tweet de l’atelier partagé de Betton le 26 janvier 2019 : « Cet aprem c’est repair cafe chez nous.»

L’atelier partagé de Betton est un lieu d’expérimentation et d’échange de savoirs (informatique, robotique, impression 3D, culture, recyclage…) où chaque adhérent peut utiliser librement les ressources et participer aux ateliers. Les gérants de cet atelier organise régulièrement des Repair Café. L’inscription est obligatoire par courriel à contact@latelierpartage.fr (20 places maximum) Suivre l’actualité des repair cafés

Infos pratiques : 2 rue de Prieuré, 35830 Betton

Contact : contact@latelierpartage.fr – 07 86 32 46 96

Repair Café de Saint Sulpice la Forêt (Site internet)

Photo prise par Clothilde de la CoBen, le 27 novembre 2019, jour de La Bretagne Répare : un évènement rennais pour célébrer le 10ème anniversaire des Repair Café.

L’association Socio Culturelle (ASC) de Saint-Sulpice-la-Foret, le Repair Café propose de donner une deuxième chance à vos objets un samedi tous les deux mois, environ, à la salle polyvalente de Saint-Sulpice-la-Forêt. (voir agenda)

Infos pratiques : Salle Polyvalente – 5, Rue de la Grange 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

Contact : asc.sslf.repaircafe@gmail.com

*

Repair Café de Saint Aubin du Pavail

Photo prise par Jean-Philippe lors de la CoBen, le 27 novembre 2019, jour de La Bretagne Répare : un évènement rennais pour célébrer le 10e anniversaire des Repair Café.

Le Repair Café de Saint-Aubin-du-Pavail est organisé tous les deuxièmes mardis du mois de 18h à 20h30 à la Médiathèque Phileas Fogg, 213 rue de la mairie Saint-Aubin-du-Pavail 35410 Châteaugiron. Avis à tous ceux qui n’en peuvent plus de produire trop de déchets !

Repair Café de Saint-Aubail-du-Pavail

Tous les deuxièmes mardis du mois de 18h à 20h30

Médiathèque Phileas Fogg, 213 rue de la mairie Saint-Aubin du Pavail 35410 Châteaugiron

Contact : mediathequedupavail@yahoo.fr / 02 99 62 98 39 – Site : ici

Photo prise par Clothilde de la CoBen, le 27 novembre 2019, jour de La Bretagne Répare : un évènement rennais pour célébrer le 10e anniversaire des Repair Café.

Le Rheu à vélo. Un atelier vélo participatif et solidaire

Le Rheu à Vélo s’inscrit dans la démarche de L’Heureux Cyclage :

Favoriser la pratique du vélo au quotidien.

Remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces détachées et recycler les matières premières.

Échanger les savoir-faire pour favoriser l’autonomie des cyclistes.

Là-bas, vous trouverez : tous les outils nécessaires à l’entretien et la réparation de vélos ; des pièces détachées neuves ou d’occasions ; des passionnés prêts à donner un coup de main aux moins bricolos ; des bénévoles prêts à démonter des vieux vélos pour récupérer des pièces ; des bénévoles prêts à monter des vélos pour les mettre à la vente au profit de l’association.

Vous pouvez acheter et donner un vélo mais le don doit être fait en main propre avec l’un des bénévoles plutôt que de laisser l’engin devant en espérant qu’on le trouve.

Des ateliers réparation de vélos au Bocal à Rennes, 2 allée de Finlande.

Infos pratiques : Impasse de Gerhoui – ZA du Chêne Vert, 35650 Le Rheu.

Contact : lerheuavelo.atelier@framalistes.org

*

Le réseau des ateliers participatifs et solidaires c’est ici avec l’heureux Cyclage.

Et si ce guide vous a donné envie de vous lancer dans l’ouverture d’un Repair Café, rendez-vous : ici !

Réparer ou faire réparer son vélo à Rennes

La Petite Rennes (Site internet)

La petite Rennes est un atelier participatif d’autoréparation de vélos. Ouvert en 2012, l’atelier de La Petite Rennes vous permet de réparer et entretenir vous-même votre fidèle bicyclette. Vous pourrez également y acheter de beaux vélos d’occasion, tous issus de notre filière de réemploi et de recyclage. Afin de permettre un accès au plus grand nombre, l’adhésion à La Petite Rennes est éligible au dispositif Carte Sortir.

La Petite Rennes vous accueille, sans rendez-vous, le mardi de 14h à 17h30, du mercredi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h. Des permanences nocturnes (jusqu’à 22h) sont organisées deux mercredis par mois. Une permanence en mixité choisie, La Cyclique, est également organisée un mercredi soir par mois.

Infos pratiques : La petite Rennes. 20 Rue Chicogné. 35000 Rennes. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h (17h30 le mardi)

Contact : contact@lapetiterennes.org

*

Atelier de réparation de vélos né il y a 15 ans au squat artistique L’Élaboratoire, Bicycle Times s’est installé dans le centre ville en 2021. On y trouve désormais aussi une friperie, dans la même logique de réemploi qui l’anime depuis ses débuts et une petite terrasse intérieure pour y déguster thé ou café à prix libre. Dans un ambiance détente et familiale, Suivan Kong et Yann Toumit proposent des réparations de vélos à des prix plus qu’accessibles et il est également possible de s’abonner pour venir réparer soi-même son vélo !

Infos pratiques : 37 rue Legraverend, 35000 Rennes. Ouvert du lundi à vendredi de 14 h à 19 h / Samedi de 15 h à 19 h

Contact : 0632703918

*

L’atelier La Rustine de Beaulieu est tenu par un groupe d’étudiants, membres de l’association Ar Vuhez. Il est ouvert aux étudiants de l’Université de Rennes 1, mais aussi au personnel, et à tous les usagers du campus qui possèdent un vélo. Vous pouvez y réparer, ou apprendre à réparer, vous-même, votre bicyclette. Une inscription est obligatoire, mais à prix libre : tu payes ce que tu veux, ce que tu peux.

Infos pratiques : Université de Rennes, Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc CS 74205 35042 Rennes Cedex.

Horaires : Lundi : 18h – 20h / Mercredi : 12h – 14h / Jeudi : 18h – 20h / Vendredi : 17h – 19h. Et surtout n’hésitez pas à venir tôt, le bricolage prend souvent plus de temps que prévu.



Prêts et Réparations de vélos. Un atelier pour les petites réparations se tient chaque semaine le samedi après-midi de 13h30 à 17h.

Les conditions :

– être adhérent de l’association (14 € l’année)

– caution de 50 € (non encaissée si retour du vélo en l’état initial)

Vous avez peut-être dans votre cave ou votre garage un vélo que vous n’utilisez plus. Nous avons probablement dans notre quartier une voisine ou un voisin qui souhaite se rendre à son travail, à ses cours … à bicyclette. Mais hélas, il ne dispose pas du merveilleux engin car l’achat d’un vélo neuf ou en bon état représente une somme d’argent non négligeable pour une personne sans beaucoup de ressources ou en recherche d’emploi. Nous remettons en état de fonctionnement ces vélos et nous les mettons à disposition en priorité à des personnes dans le besoin (étudiants, chômeurs, RSA ou autres ). Chacun peut venir réparer son vélo avec les conseils des animateurs bénévoles : Patrick, Guillem, Julien ou habitants du quartier et « bricoleurs » avisés.

Infos pratiques : Association du Bourg l’évêque, 16 rue Papu.

Repair Cafés de Rennes Métropole – par commune

Betton

Lieu : L’Atelier Partagé, 2 rue du Prieuré, 35830 Betton

Quand : sessions régulières (inscription obligatoire, 20 places max)

Contact : contact@latelierpartage.fr / 07 86 32 46 96

Voir actualités

*

Bruz

Lieu : Maison des Associations (Salle 16, préfabriqués), 59 rue Alphonse-Legault, 35170 Bruz

Quand : 2e samedi du mois, 9h30–12h

Contact : repair.cafe@bruzcitoyennete.fr / 06 50 48 34 10

Voir infos

*

Chartres-de-Bretagne

Lieu : Maison éco-citoyenne, rue de la Croix-aux-Potiers, 35131 Chartres-de-Bretagne

Quand : 3e samedi du mois, 9h30–12h

Voir agenda

*

Chantepie

Lieu : Leroy Merlin, 18 allée de Guerlédan, 35135 Chantepie

Quand : 1er mardi du mois, 15h–18h

Contact : 02 90 89 87 29 – nathalie.paris@leroymerlin.fr

*

Cesson-Sévigné

Lieu : LaboCesson, Lieu-dit de la Pommeraie, 35510 Cesson-Sévigné

Quand : un mercredi par mois, 18h–21h

Contact : 07 80 02 16 23 – contact@labocesson.fr

Voir calendrier

*

Domloup

Lieu : Aux Ty d’Jeun’s, 2 place de la Mairie, 35410 Domloup

Quand : 1er samedi du mois, 9h30–12h30

Contact : 06 23 62 14 83 – echangesetreciprocite@gmail.com

*

La Chapelle-Thouarault

Lieu : Salle du Haut-Village, 10 rue du Haut-Village, 35590 La Chapelle-Thouarault

Quand : 1er samedi du mois, 10h–12h / 1er jeudi du mois, 19h–21h

Contact : 07 49 29 99 47 – repair.cafe.lct35@gmail.com

*

Noyal-sur-Vilaine

Lieu : Salle du Clos Paisible, 46 av. du Général-de-Gaulle, 35530 Noyal-sur-Vilaine

Quand : 3e mercredi et samedi du mois, 14h–17h30

Contact : 06 30 62 19 00 – repaircafe.nsv@free.fr

*

Pacé

Lieu : MJC, 4 av. Charles-Le-Goffic, 35740 Pacé

Quand : sessions le samedi, 10h–12h (voir calendrier)

Voir agenda

*

Rennes

Cleunay (Les Trois Maisons) – 2 e mardi du mois (14h30–19h30), nocturne un vendredi/trimestre. Voir calendrier

– 2 mardi du mois (14h30–19h30), nocturne un vendredi/trimestre. Voir calendrier La Bellangerais (Maison de Quartier) – 2 e samedi du mois, 10h–12h30

– 2 samedi du mois, 10h–12h30 Moulin-du-Comte (Espace Renée-Prévert) – 3 e samedi du mois, 9h30–12h

– 3 samedi du mois, 9h30–12h Université de Rennes (Teaching Lab, Beaulieu) – 2 e lundi du mois, 12h30–13h30

– 2 lundi du mois, 12h30–13h30 Centre-ville (Jeu de Paume) – ateliers ponctuels (ex. soirées découverte)

– ateliers ponctuels (ex. soirées découverte) Envie 35 (rue de la Donelière) – animations ponctuelles lors de journées portes ouvertes

*

Saint-Aubin-du-Pavail (Châteaugiron)

Lieu : Médiathèque Phileas Fogg, 213 rue de la Mairie, 35410 Châteaugiron

Quand : 2e mardi du mois, 18h–20h30

Contact : mediathequedupavail@yahoo.fr / 02 99 62 98 39

*

Saint-Grégoire

Lieu : EVS “Le Cinq” / EMC2, rue Simone-Veil, 35760 Saint-Grégoire

Quand : ateliers ponctuels (ex. samedis matin 10h30–12h30)

Voir agenda

*

Saint-Sulpice-la-Forêt

Lieu : Salle Polyvalente, 5 rue de la Grange, 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

Quand : un samedi tous les deux mois

Contact : asc.sslf.repaircafe@gmail.com

*

Vern-sur-Seiche

Lieu : Médiathèque Le Volume, 3 rue François-Rabelais, 35770 Vern-sur-Seiche

Quand : événements ponctuels (ex. 22 mars 2025, 10h–13h)

Voir infos

*