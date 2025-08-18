Japan Manga Wave 2025 : Rennes en mode cosplay kawaii les 11 et 12 octobre

Les 11 et 12 octobre 2025, le Parc Expo de Rennes va se métamorphoser en une bulle acidulée, vibrante et colorée. Deux jours hors du temps, comme un manga grandeur nature, où l’on croise Pikachu et Naruto au détour d’une allée, où les effluves de yakisoba se mêlent au bruissement soyeux des kimonos, où les lumières des néons flirtent avec les sourires des cosplayeurs. Bienvenue au Japan Manga Wave, la convention qui transforme Rennes en capitale bretonne du kawaii et de la pop culture.

Cosplay : quand les héros prennent vie

Rien n’est plus magique que le moment où la salle retient son souffle : la scène cosplay s’illumine et des héros s’incarnent. Les armures scintillent, les robes virevoltent, les perruques flamboyantes s’animent comme si les pages d’un manga s’étaient échappées de leur reliure. Ici, chacun peut devenir son personnage préféré, qu’il soit sombre ou solaire, mythique ou décalé. Et dans les coulisses, des ateliers de couture, de maquillage FX et de bricolage d’accessoires initient les curieux à cet art où patience et imagination s’entrelacent.

Une immersion douce et foisonnante

Le Japan Manga Wave, ce n’est pas seulement une parade de costumes : c’est un festival des sens. Les stands débordent de peluches moelleuses, de figurines aux détails millimétrés, de posters colorés qu’on voudrait accrocher partout. Dans la zone jeux vidéo, le bip nostalgique des consoles rétro dialogue avec les graphismes éclatants des dernières nouveautés. Un espace “tradition” invite à ralentir : tracer un signe de calligraphie, plier une feuille d’origami, écouter le battement profond des tambours taiko. Le Japon, dans sa modernité comme dans son héritage, se révèle à travers ces fragments sensibles.

Rencontres et étoiles dans les yeux

Au détour d’un stand, un youtubeur croque une anecdote drôle ; plus loin, un dessinateur trace un croquis spontané sur une page blanche ; un doubleur prête sa voix à une réplique culte sous les applaudissements. Ce sont ces instants, à la fois intimes et partagés, qui donnent au festival sa chaleur particulière. On repart avec des souvenirs matériels, bien sûr, mais surtout avec ces petites étincelles d’émerveillement.

Un rendez-vous familial et bienveillant

Le charme du Japan Manga Wave réside aussi dans son accessibilité : les enfants de moins de six ans, les seniors et les personnes en situation de handicap entrent gratuitement. Les horaires, de 10h à 18h30, laissent le temps de flâner, d’essayer, de s’étonner. On y vient en famille, entre amis, ou seul pour se perdre dans la foule joyeuse et trouver, peut-être, une nouvelle tribu

Infos pratiques