La Basse Cour rouvre ses portes pour une 5e saison festive aux portes de Rennes

À Rennes, il y a plusieurs des lieux avec terrasse où écouter un concert, découvrir un jardin, refaire le monde à la tombée du jour ou simplement respirer un peu autrement. La Basse Cour, installée chemin Robert de Boron aux portes de la ville, fait partie de ceux-là.

Du 10 au 12 avril 2026, ce tiers-lieu agriculturel rouvrira pour une cinquième saison avec un week-end festif de lancement. Puis le site vivra jusqu’à la fin septembre au rythme des bals, des voix, des cuisines de saison et des élans collectifs.

Depuis plus de cinq ans, La Basse Cour s’est inventé une place singulière dans le paysage rennais. On y retrouve bien sûr l’esprit guinguette, sa lumière douce, ses tables où l’on s’attarde, ses soirées qui s’étirent. Mais réduire le lieu à cela serait passer à côté de l’essentiel. Car La Basse Cour est aussi un espace d’expérimentation sociale, agricole, culinaire et culturelle, un territoire en miniature où se cherchent d’autres manières de faire ensemble.

Un lieu qui s’est construit à plusieurs mains

Cette nouvelle saison ne sort pas de nulle part. Pendant l’hiver, plus d’une dizaine de chantiers participatifs ont rassemblé plus d’une centaine de mains bénévoles. Derrière la réouverture printanière, il y a donc du temps donné, des gestes partagés, des réparations, des aménagements, de l’attention portée au lieu. En somme, une fidélité active. C’est sans doute ce qui donne à La Basse Cour cette atmosphère particulière. Ici, l’accueil ne relève pas du décor. Il procède d’un engagement réel.

Cette année, l’équipe entend le rappeler plus clairement encore. Oui, on pourra y boire un verre et profiter des soirées de beaux jours. Mais La Basse Cour veut affirmer qu’elle est bien plus qu’une guinguette — un lieu où la convivialité n’est pas un argument de façade, mais la forme visible d’un projet plus profond.

En 2026, la saison se vivra par la voix et par le corps

Pour cette cinquième édition, la programmation culturelle se déploiera autour d’un fil rouge simple et généreux, presque ancestral : chanter et danser. Concerts, jams, chorales, bals, scènes ouvertes, ateliers… tout concourt à faire du lieu un espace traversé par les voix, les rythmes, les présences. Il ne s’agira pas seulement de regarder ou d’écouter, mais aussi d’entrer dans le mouvement, de prendre part, de se laisser approcher par les autres.

Il y a dans cette orientation quelque chose de très juste. À l’heure où tant d’expériences culturelles se consomment à distance, La Basse Cour fait le pari d’une culture vécue, physique, poreuse, où les frontières entre artistes, publics, voisin·es et curieux·ses deviennent plus souples. Le lieu semble dire ceci : la fête n’est pas un supplément, elle peut redevenir une manière d’habiter le monde.

Une cuisine de territoire, vivante et changeante

À La Basse Cour, la cuisine n’est pas un simple accompagnement de la programmation. Elle participe pleinement de l’identité du lieu. Pour cette saison 2026, elle sera portée par le chef Lucas Le Velly Seznec et sa nouvelle équipe, avec une ligne claire : travailler au plus près des fermes du territoire, des saisons et du vivant.

Dans les assiettes, les produits seront frais, locaux, de saison, nourris notamment par les récoltes du Jardin des Mille Pas. La carte évoluera chaque semaine, au gré des approvisionnements, des idées, des rythmes agricoles. Cette souplesse n’a rien d’anecdotique. Elle inscrit la table dans un rapport concret au réel, loin des promesses standardisées. Revenir à La Basse Cour, ce ne sera donc pas seulement retrouver un lieu. Ce sera aussi découvrir ce que le territoire a à offrir, ici et maintenant.

Une convivialité qui ne sépare pas la fête du social

L’un des traits les plus précieux de La Basse Cour tient à sa capacité à articuler plaisir, hospitalité et solidarité. Le lieu poursuit ainsi son dispositif financé par les consignes solidaires, permettant l’organisation de repas gratuits et conviviaux avec les partenaires sociaux du quartier. Les détenteur·rices de la carte Sortir ! bénéficieront également d’une réduction de 20 % sur l’ensemble de la restauration.

Cette attention à l’accessibilité ne se limite pas à une intention. Elle se traduit aussi dans le déploiement d’actions concrètes autour de l’alimentation durable. La deuxième saison du chantier-école en cuisine durable permettra ainsi à des apprenant·es de proposer leurs créations culinaires à la carte de la guinguette, les jeudis et vendredis soirs du mois de juin, à prix réduits. Une manière très simple, mais très forte, de faire se rejoindre transmission, expérimentation et ouverture au public.

Dans le même esprit, les animations culinaires iront à la rencontre des habitant·es de Cleunay et de la Courrouze grâce au vélo-cuisine, financé par la Ville de Rennes et présent notamment sur le marché de Cleunay les deuxièmes mardis du mois. Là encore, l’idée est moins de faire rayonner une marque que de tisser une présence concrète dans les quartiers.

Un tiers-lieu entre ville et campagne

La Basse Cour se définit comme un tiers-lieu, c’est-à-dire un espace ouvert où l’on se rencontre, où l’on apprend et où l’on expérimente ensemble. Autour de la coopérative La Basse Cour, de l’association CAP et du Jardin des Mille Pas, le projet réunit habitant·es, producteur·ices et associations autour d’une même question : qu’est-ce qui nous nourrit, et comment le partager autrement ?

Cette question, à la fois très concrète et presque philosophique, irrigue l’ensemble du lieu. On y découvre des savoir-faire du champ à l’assiette, on y cuisine, on y jardine, on y échange des pratiques, on y construit des formes modestes mais réelles de convivialité durable. Entre ville et campagne, La Basse Cour apparaît alors comme un petit laboratoire sensible, où la culture, le jardin et la table composent une même manière de faire société.

Les rendez-vous à noter

La saison 2026 sera jalonnée de plusieurs temps forts :

Du 10 au 12 avril 2026 — week-end de réouverture de La Basse Cour

— week-end de réouverture de La Basse Cour 26 avril 2026 — Marché festif #10

— Marché festif #10 12 septembre 2026 — Fête du Champ à l’Assiette #11

— Fête du Champ à l’Assiette #11 Du 18 au 20 septembre 2026 — week-end de clôture

Parmi les nouveautés annoncées, La Basse Cour proposera dès avril une offre d’ateliers autour de la transition écologique destinée aux séminaires, groupes, entreprises et particuliers. Le Jardin des Mille Pas, de son côté, sera ouvert tous les week-ends d’avril à septembre, hors périodes de stages et d’ateliers programmés.

Infos pratiques

La Basse Cour

Chemin Robert de Boron, Rennes

Accès : à 11 minutes à vélo depuis le Mail François-Mitterrand, à 20 minutes à pied de l’arrêt Montand du bus C8, et à 15 minutes à pied de la station de métro Cleunay sur la ligne b.

Ouverture de la guinguette : du vendredi 10 avril au dimanche 20 septembre 2026

Horaires : du mercredi au samedi de 15 h à minuit, le dimanche de 15 h à 21 h.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Site web : www.labassecour.org