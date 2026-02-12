Rennes. Risques d’inondation : prairies Saint-Martin, Apigné, La Prévalaye

Situation météorologique

De nouvelles pluies sont annoncées sur Rennes et la métropole vendredi soir, samedi après-midi et, de manière plus intensive, dimanche.

Même s’il y a encore de fortes incertitudes quant à l’impact de ces précipitations sur le niveau des cours d’eau, Vigicrue n’écarte pas l’hypothèse d’un débordement de l’Ille le samedi 14 février, à la mi-journée, en particulier autour du canal Saint-Martin et jusqu’à l’avenue Gros-Malhon à Rennes.

Les habitants des quartiers limitrophes sont appelés à la vigilance et à prendre leurs précautions en cette veille de week-end et de vacances scolaires.

Les nouvelles mesures prises par la Ville

Dans ces secteurs, ainsi que dans la ZAC Armorique, la Ville recommande aux habitants de sortir leur véhicule des parkings souterrains. Le stationnement sur voirie y sera gratuit dans la « zone résidents » des quartiers concernés.

Pour rappel, les habitations sur l’avenue Sergent-Maginot (n° 10 à 28), les rues Alphonse-Guérin, Dupont-des-Loges et du Verger sont également concernées par les mêmes mesures préventives depuis ce vendredi 13 février au matin.

La cellule de crise communale, placée sous la responsabilité de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole, reste activée pour prendre toutes les mesures nécessaires en fonction de l’évolution de la situation.

De nouvelles informations actualisées vous seront communiquées à l’issue d’une nouvelle réunion de crise, demain vers 8h30.

Apigné – La Prévalaye

Dans le secteur d’Apigné et de La Prévalaye, à l’intersection de la Flume, du Blosne et de la Vilaine, la voirie commence à être impactée par la montée des eaux. La Ville déconseille aux automobilistes de garer leurs véhicules dans cette zone, y compris au parking Apigné.

Dans la perspective du match de football entre Rennes et le Paris Saint-Germain, vendredi 13 février, la Ville appelle le public à la vigilance dans ses déplacements en bord de Vilaine.

Chantier de découverte de la Vilaine

Le chantier de découverte du fleuve a été temporairement suspendu en raison de la force du courant qui ne permet plus l’évacuation des débris de la dalle Vilaine dans de bonnes conditions.

Sur le territoire métropolitain : la vigilance reste de mise

Le territoire métropolitain fait l’objet d’une surveillance particulière, via des ouvrages de ralentissement des crues à Pacé (la Flume) et Le Rheu (le Lindon).