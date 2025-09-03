Les Mines d’Or à Martigné-Ferchaud : dernier éclat d’été entre nature, vinyles et guitares

Le temps d’un soir, la campagne bretonne s’électrise. Samedi 6 septembre 2025, l’Étang de la Forge à Martigné-Ferchaud devient le théâtre d’une parenthèse singulière : la 4e édition du Festival Les Mines d’Or. Dans ce décor de verdure aux allures de refuge estival, bénévoles et amoureux de la musique composent un écrin à taille humaine, où l’on trinque à la bière artisanale, où l’on grignote local et où la musique se vit comme une fête solaire, conviviale et sans artifice.

À vingt-cinq minutes de Rennes, l’étang et ses berges forment une clairière enchantée : parking gratuit, camping sous les étoiles, gare SNCF à deux pas. On arrive à vélo, en covoiturage ou en train, panier de pique-nique sous le bras, lunettes de soleil accrochées au col. La buvette coule des bières de microbrasseries, les food-trucks promettent des saveurs végétariennes, et tout respire la convivialité. L’association organisatrice, composée de bénévoles passionnés, insuffle à ce rendez-vous un esprit simple et authentique : l’idée qu’on peut faire festival sans surenchère, en restant fidèle à l’esprit du lieu et du collectif.

La programmation

Chantalle

Nouvelle étoile surgie de la scène rennaise, Chantalle s’impose avec un indie rock garage psyché incandescent, à la fois brut et sensible. Sa musique respire la spontanéité et l’autodérision, à l’image de sa présentation décalée : « tante, mère, et parfois trésorière d’une association locale de belote ». Derrière cette pointe d’humour, on découvre une artiste qui ose bousculer les codes, offrant un univers psychédélique vibrant et attachant.

Son premier EP éponyme (2025) dévoile des titres déjà cultes comme Carry Us ou Surfin Andalusia. Des morceaux qui oscillent entre riffs acides, rythmiques hypnotiques et nappes psyché, taillés pour l’énergie live et la communion avec le public. À Rennes comme ailleurs, Chantalle confirme ce que beaucoup pressentaient : la naissance d’une voix singulière, à suivre de très près.

→ Écouter : Chantalle – EP (Apple Music)

Parpaing Papier

Dur comme un parpaing, fin comme du papier : le slogan dit tout. Les Nantais livrent un rock francophone nerveux et surréaliste, où se croisent textes décalés et refrains fédérateurs. Leur album Croire au Printemps (2021) résonne encore, avec des titres comme Tempête je t’aime ou Dans ma fusée. Sur scène, Martin, Clothilde, Fabrice et Corentin livrent une énergie brute qui fait trembler les planches.

→ Écouter : Parpaing Papier sur Spotify

Huush

Avec eux, la nuit prend des teintes new wave, rock et électro-club. Depuis leur single Falling in Love (2023), Huush s’impose comme une révélation de la scène électro-rock, entre guitares saturées et basses hypnotiques. Leurs textes en anglais flirtent avec la quête de conscience et l’énergie des clubs.

→ Écouter : Huush – Falling in Love (Spotify)



Les Vinyl Lovers

Deux diggers passionnés qui redonnent vie aux faces B oubliées. Rock, soul, hip-hop, tropicalisme : leurs sets vinyle forment un patchwork sonore, cultivé et jubilatoire. Ici, pas de tubes convenus, mais la joie simple d’écouter un vinyle craquer dans la nuit bretonne.

CL&M

Derrière ce nom se cache une DJ qui aime les textures acid et les grooves hypnotiques. Elle clôturera la soirée par un set incandescent, parfait pour danser pieds nus dans l’herbe ou sur la terre battue, sous la lune de septembre.

303 BZH

Leur nom claque comme une promesse : référence au mythique synthétiseur TB-303 et clin d’œil à la Bretagne (BZH). Le collectif livre une techno acid festive et inclusive, pensée pour un dancefloor où se mêlent sourires et basses profondes.

Une fête engagée et responsable

Pas de gobelets jetables ici : verres réutilisables, tri des déchets et décorations issues de la récup’ rappellent que la fête peut rimer avec respect de l’environnement. C’est l’ADN du festival : une joie collective qui ne sacrifie pas la planète.

Infos pratiques