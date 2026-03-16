Municipales 2026 à Rennes : la gauche gestionnaire d’Appéré garde la main, mais perd l’avenir

Le premier tour des municipales 2026 à Rennes n’a pas renversé la table politique. Il a fait apparaître autre chose, plus profond et certainement durable.

Nathalie Appéré arrive nettement en tête avec 34,53 % des suffrages. Charles Compagnon suit avec 22,47 %. Marie Mesmeur atteint 18,61 %. Rennes demeure donc une ville largement à gauche. Pourtant, derrière cette apparente stabilité, le scrutin révèle une transformation profonde pour la majorité sortante : la gauche institutionnelle conserve la légitimité de la gestion, mais elle ne détient plus l’imaginaire politique de la ville.

Premier fait notable de cette soirée électorale, la participation. Avec 58,28 % de votants, Rennes retrouve un niveau de mobilisation bien supérieur à celui de 2020, lorsque le premier tour, perturbé par la pandémie, n’avait réuni que 39,64 % des électeurs. Le chiffre dépasse également celui de 2014, où la participation s’établissait à 52,84 %. Ce retour massif aux urnes change beaucoup de choses dans l’interprétation politique du scrutin. Il interdit notamment de réduire le résultat à une ville démobilisée ou indifférente. Les Rennaises et les Rennais ont davantage voté. Or cette remobilisation n’a pas produit pour la maire sortante la démonstration de force qu’une union aussi large aurait pu laisser espérer. Au contraire.

L’union sans élan

La stratégie de Nathalie Appéré était lisible. Elle reposait sur une coalition très large, bâtie dès le premier tour, rassemblant la quasi-totalité de la gauche institutionnelle et des écologistes. Sur le papier, l’opération était politiquement rationnelle. Elle devait sécuriser la première place et donner à la majorité sortante une image de stabilité, de responsabilité et d’unité. Elle a effectivement permis d’arriver nettement en tête. Mais elle n’a pas produit d’élan.

C’est le cœur du problème. Une gauche réunie aussi largement, dans un bastion socialiste bâti par Edmond Hervé dont de plus en plus de Rennais se rappellent avec nostalgie de sa vision politique, dans une métropole universitaire, administrative et culturelle comme Rennes, aurait pu prétendre dépasser les 40 %. Elle s’arrête à 34,53 %. Ce résultat ne constitue pas une défaite. Il n’en est pas moins un fort avertissement.

En 2020, Nathalie Appéré obtenait 32,78 % et la liste écologiste menée par Matthieu Theurier 25,37 %. Additionnées, ces deux listes dépassaient les 58 %. Bien entendu, les comparaisons mécaniques entre deux scrutins ne suffisent jamais à faire une démonstration parfaite. Mais l’écart reste trop grand pour être anecdotique. L’union de 2026 n’a pas additionné les forces. Elle acte l’érosion d’une partie de la base électorale de la gauche de gestion.

La vraie nouveauté du scrutin, la gauche radicale comme second horizon

Le score de Marie Mesmeur, à 18,61 %, constitue la principale nouveauté politique du scrutin. Si l’on y ajoute la liste dissidente de Ulysse Rabaté, à 5,07 %, ainsi que les scores des autres listes d’extrême gauche, on constate qu’une part très significative de l’électorat rennais de gauche ne s’est pas reconnue dans la coalition Appéré. Un quart des pourcentages, ce n’est pas rien.

Certes, il ne s’agit pas d’une victoire de la gauche radicale, car la liste de Nathalie Appéré reste nettement devant. Mais il s’agit d’une progression suffisamment forte pour produire un effet de structure. La gauche radicale n’est plus un simple bruit de fond. Elle devient un pôle politique stable, capable de concurrencer la gauche de gouvernement dans l’espace même de la gauche rennaise. En outre, et c’est sans doute-là le fait central de cette élection : la progression de la gauche radicale suggère qu’une partie importante de la mobilisation jeune s’est prononcée en sa faveur, autrement dit que ceux qui vont voter encore de nombreuses fois dans les décennies à venir (si tant est que ce type de suffrage démocratique perdure) tendent à l’extrême-gauche. Rennes ne bascule pas à droite. Rennes commence se réorganiser à gauche. la progression de la gauche radicale suggère qu’une partie importante de la mobilisation jeune a pu se porter vers elle.

Une gauche de reconduction plus que de refondation

Le problème politique du PS rennais n’est sans doute pas d’abord administratif. Rien, dans ce scrutin, n’indique une sanction massive du bilan municipal au sens classique. Rennes reste une ville globalement bien gérée. La majorité sortante conserve une crédibilité importante quant à la conduite des affaires locales, les politiques sociales, l’urbanisme, les transports ou la continuité des services publics. Mais une ville ne vote pas seulement pour un bilan. Elle vote aussi pour une direction, une vision renouvelée, un récit collectif.

Or ce que ce premier tour semble sanctionner plus subtilement, c’est un manque de vision. Une fatigue de l’offre. Une impression de reconduction plus que de fondation. Une campagne anormalement tardive. Un programme sérieux, outillé, calibré, mais peu vibrant. Une parole municipale plus soucieuse d’administration que d’invention. Une majorité plus compétente pour gérer que crédible pour ouvrir un nouveau cycle. Le problème n’est donc pas tant la mauvaise gestion que l’épuisement du récit.

Le vieillissement politique de la majorité

Il faut ici aller un peu plus loin. Le scrutin rennais semble aussi mettre en cause le vieillissement politique de la majorité sortante. Pas seulement au sens biologique du terme, même si la question générationnelle n’est pas étrangère au problème. Il s’agit plus profondément d’un vieillissement des figures, des réseaux, des habitudes, des réflexes, du langage et des équilibres internes.

La liste d’Appéré a donné l’image d’une coalition largement composée des mêmes mondes politiques que depuis longtemps. Peu de renouvellement visible. Peu d’impression de relève. Peu de sentiment qu’une nouvelle génération municipale se levait. Beaucoup de continuité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de critères de gestion. Peu d’audace. Une liste avec nombre de ces figures rennaises qui apparaissent comme des professionnels bien installés de la vie politique rennaise, autrement dit avec peu de sang neuf.

Une majorité peut longtemps tenir sur la compétence. Elle s’expose cependant à une forme de sclérose lorsqu’elle ne renouvelle plus suffisamment ses visages, ses priorités et sa manière de parler de l’avenir. À force de s’appuyer sur les mêmes circuits, elle finit par produire la même politique symbolique. À force de reconduire les mêmes équilibres, elle cesse d’ouvrir.

Une gauche bourgeoise au sens sociologique

Il ne s’agit pas d’évoquer une bourgeoisie mondaine ou cynique. Il s’agit de décrire une gauche d’encadrement urbain, une gauche de milieux intégrés, diplômés, fortement présents dans l’économie publique, parapublique, culturelle et associative de la ville.

La coalition Appéré semble désormais s’appuyer d’abord sur un bloc social composé de fonctionnaires, de cadres, de professions intellectuelles supérieures, de milieux associatifs, de classes moyennes supérieures urbaines, ainsi que d’une partie des retraités diplômés des quartiers centraux. Dans une ville comme Rennes, cette sociologie n’a rien d’absurde. Elle reflète même une part de sa structure profonde.

Mais politiquement, elle produit un effet tranché. Cette gauche apparaît de moins en moins comme une gauche populaire au sens large, capable de faire tenir ensemble employés, ouvriers, étudiants, quartiers populaires, classes moyennes salariées et élites culturelles. Elle apparaît davantage comme une gauche de stabilité institutionnelle, soutenue d’abord par celles et ceux pour lesquels la ville fonctionne déjà à peu près.

La vision, réelle ou fictive, glisse vers la radicalité

C’est sans doute là que le vote Mesmeur prend tout son sens. Il ne traduit pas seulement une adhésion à des propositions plus dures ou plus radicales. Il traduit aussi un déplacement du désir politique.

La gauche municipale d’Appéré propose des protections, des dispositifs, des régulations, des politiques publiques. La gauche radicale propose, elle, une rupture, ou du moins la promesse d’une rupture. Qu’elle soit réaliste, irréaliste, pragmatique ou excessivement idéologique, cette promesse a une force politique que la gestion n’a plus.

Autrement dit, la vision glisse vers la gauche radicale. Réelle ou fictive, sérieuse ou fantasmée, elle change de camp. Là où la social-démocratie municipale gérait l’horizon, la gauche radicale se met à parler comme si elle était seule capable de le rouvrir. Conformément à la tactique et la stratégie de Mélenchon

En politique, cette bascule est décisive, car une formation peut continuer de gouverner tout en cessant d’être perçue comme le lieu du possible, mais son histoire devient fragile, et les jeunes générations signeront son effacement.

La lecture probable des bureaux rennais conforte cette analyse. La poussée de Marie Mesmeur semble reposer sur une double sociologie. D’une part, des quartiers populaires ou en tension, sensibles aux enjeux de logement, de précarité, de discriminations, de non-recours aux droits et de sentiment d’abandon. D’autre part, une partie du centre étudiant, jeune, militant et culturel, où l’offre institutionnelle de la majorité ne suffit plus à incarner une perspective politique. Le vote insoumis n’est donc probablement pas seulement un vote populaire. Il est aussi un vote étudiant, diplômé, urbain, militant, typique des grandes métropoles universitaires. C’est précisément ce qui le rend puissant.

La droite progresse, mais échoue à devenir l’alternative dominante

Charles Compagnon réalise un score sérieux, loin des 17% annoncé par un curieux sondage d’opinions publié la semaine dernière, lequel interroge quant à sa capacité à saisir les dynamiques réelles du terrain ou aux motivations de ses commanditaires. À 22,47 %, il s’installe comme principal opposant municipal et capte une partie réelle de la demande d’ordre, de sécurité, de maîtrise urbaine et d’alternance. Mais son résultat ne suffit pas à faire de la droite le centre de gravité de cette élection.

Le RN, avec 6,67 %, et LR, avec 6,30 %, montrent que l’espace de droite et de centre-droit existe bien à Rennes. Il reste toutefois structurellement minoritaire à l’échelle de la ville. La vraie crise de ce scrutin ne se situe donc pas entre gauche et droite. Elle se situe à l’intérieur de la gauche.

En cas de triangulaire, la liste de centre-droit peut-elle gagner ?

C’est désormais la question stratégique essentielle. La réponse honnête est : oui, en théorie, mais difficilement, très difficilement.

En cas de triangulaire entre Nathalie Appéré, Charles Compagnon et Marie Mesmeur, le rapport de forces du premier tour donne un avantage net à la maire sortante. Appéré part de 34,53 %. Compagnon de 22,47 %. Mesmeur de 18,61 %. Les réserves de Compagnon existent, bien sûr, avec les électeurs de LR et une partie importante de ceux du RN. En agrégeant très efficacement ces reports, la liste de centre-droit peut espérer monter sensiblement.

Mais la difficulté reste arithmétique et sociologique. Rennes demeure une ville majoritairement de gauche. Même dans une triangulaire dure, une partie des électeurs de gauche radicale votera encore Mesmeur, une autre s’abstiendra, et une autre se reportera sur Appéré pour empêcher une victoire de la droite. Dans cette configuration, une projection raisonnable peut situer le second tour autour de 38 à 46 % pour Appéré, 33 à 39 % pour Compagnon et 16 à 20 % pour Mesmeur.

Le seul scénario vraiment dangereux pour la maire sortante serait une combinaison rare : un maintien très fort de Mesmeur, une forte démobilisation des électeurs de gauche anti-droite ou un report tactique d’électeurs LFIstes en faveur de Compagnon, un report quasi parfait des voix LR et RN sur Compagnon, et une campagne de second tour suffisamment polarisée pour transformer la liste de centre-droit en vote utile anti-Appéré. Ce scénario n’est pas impossible. Il reste toutefois peu probable.

Bref, même sans accord avec LFI, Appéré a des chances raisonnables de gagner. Cela étant, sa victoire sera étroite, fragile et politiquement plus lourde de conséquences pour la suite du cycle municipal. Et, en cas d’accord (mais sur quelles bases ?), la sortante PS fracturerait son socle politique et accélérerait l’épuisement du cycle municipal qu’elle incarne, autrement dit, à travers elle, la progressive transformation de la gauche historique en un pouvoir compétent sans désir et, donc, sans avenir.

Liste des candidatures Conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés Sièges au Conseil municipal Sièges au Conseil communautaire RENNES SOLIDAIRE Mme Nathalie APPÉRÉ LUG 25 548 19,81 34,53 0 0 VIVRE RENNES AVEC CHARLES COMPAGNON M. Charles COMPAGNON LUC 16 628 12,89 22,47 0 0 FAIRE MIEUX POUR RENNES, UNION POPULAIRE ET ÉCOLOGISTE Mme Marie MESMEUR LFI 13 774 10,68 18,61 0 0 RASSEMBLEMENT POUR RENNES M. Julien MASSON LRN 4 939 3,83 6,67 0 0 L’ESPOIR RENNAIS M. Thomas ROUSSEAU LLR 4 662 3,61 6,30 0 0 RENNES COMMUNE M. Ulysse RABATÉ LEXG 3 754 2,91 5,07 0 0 ÉQUINOXE RENNES, POUR UNE VILLE VIVANTE, APAISÉE ET RÉSILIENTE M. Yan MÉLAN LECO 2 148 1,67 2,90 0 0 RÉVOLUTION PERMANENTE: REPRENDRE RENNES AUX POLITICIENS PROFESSIONNELS Mme Erell DUCLOS LEXG 1 298 1,01 1,75 0 0 LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS Mme Sandra CHIRAZI LEXG 653 0,51 0,88 0 0 NPA Révolutionnaires – Rennes, ouvrière et révolutionnaire M. Victor DARCISSAC LEXG 379 0,29 0,51 0 0 RENNES CONTRE LA GUERRE, POUR LES TRAVAILLEURS.ES, LA JEUNESSE ET LES SERVICES PUBLICS Mme Morgane PERNOT–GOARVOT LEXG 214 0,17 0,29 0 0