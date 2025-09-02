Municipales 2026 à Rennes : quel scénario pour le second tour à Rennes ?

À un peu plus de six mois des élections municipales de mars 2026, Rennes s’apprête à vivre un scrutin décisif. Ville longtemps bastion socialiste, la capitale bretonne voit s’aiguiser les appétits et se multiplier les candidatures. Dans un contexte social marqué par la crise du logement, la précarité étudiante et les débats sur la sécurité, ce scrutin pourrait reconfigurer durablement l’équilibre politique rennais.

Repères Clés – Municipales 2026 à Rennes Dates : 15 & 22 mars 2026 (décret du 27 août 2025).

15 & 22 mars 2026 (décret du 27 août 2025). PS : Nathalie Appéré envisage un troisième mandat (candidature hautement probable).

Nathalie Appéré envisage un troisième mandat (candidature hautement probable). LFI : Marie Mesmeur & Gwénolé Bourrée désignés chefs de file (juin 2025).

Marie Mesmeur & Gwénolé Bourrée désignés chefs de file (juin 2025). EELV : projet porté collectivement via Confluences ; deux porte-parole : Gaëlle Rougier & Priscilla Zamord. Décision sur la tête de liste attendue à l’automne 2025.

projet porté collectivement via Confluences ; deux porte-parole : Gaëlle Rougier & Priscilla Zamord. Décision sur la tête de liste attendue à l’automne 2025. LFI–EELV : réunions exploratoires en juin 2025, discussions en cours pour une éventuelle convergence.

réunions exploratoires en juin 2025, discussions en cours pour une éventuelle convergence. Centre-droit : Carole Gandon (Renaissance) cheffe de file confirmée ; MoDem 35 (Marie-Pierre Vedrenne, Nicolas Boucher) hésite entre coalition ou autonomie ; union plus large de centre-droit évoquée avec Charles Compagnon (collectif Vivre Rennes).

Carole Gandon (Renaissance) cheffe de file confirmée ; MoDem 35 (Marie-Pierre Vedrenne, Nicolas Boucher) hésite entre coalition ou autonomie ; union plus large de centre-droit évoquée avec Charles Compagnon (collectif Vivre Rennes). LR : Thomas Rousseau conduit la liste « L’Espoir rennais » (Les Républicains).

Thomas Rousseau conduit la liste « L’Espoir rennais » (Les Républicains). RN : Julien Masson, porte-parole local ; candidature officielle à confirmer.

Julien Masson, porte-parole local ; candidature officielle à confirmer. Liste citoyenne : initiatives indépendantes en cours de structuration, impact à confirmer.

Après trois mois de recours et de tensions, le comité électoral de LFI a confirmé la députée Marie Mesmeur (1ère circonscription d’Ille-et-Vilaine) et Gwénolé Bourrée – ex-Union Pirate, ancien collaborateur de Louis Boyard – comme chefs de file pour conduire la campagne rennaise. Mais la partie est loin d’être gagnée pour LFI, notamment en raison du clivage suscité par son lider maximo.

De son côté, la maire sortante Nathalie Appéré a laissé entendre dès l’été 2025 qu’elle briguerait un troisième mandat. Elle se positionne comme garante de stabilité et de continuité républicaine, misant sur son bilan et sur sa capacité à fédérer les forces de gauche modérées face aux risques de division.

Projection (à l’instant T aujourd’hui) : quel scénario pour le second tour à Rennes ?

Les projections restent incertaines mais permettent de dégager quelques tendances. Le PS de Nathalie Appéré se situe entre 25 et 30 % au premier tour. LFI (Mesmeur/Bourrée) est estimée entre 12 et 16 %. Les écologistes de Confluences (Rougier/Zamord) pourraient atteindre 11 à 15 % s’ils partent en autonomie. À droite, Thomas Rousseau avec sa liste L’Espoir rennais serait autour de 5 %, tandis que Charles Compagnon (Vivre Rennes) pourrait viser 8 à 10 %. La coalition centriste autour de Carole Gandon (Renaissance) et du MoDem (Vedrenne/Boucher) oscille entre 13 et 16 %. Enfin, le RN, avec Julien Masson, pourrait franchir le seuil des 7–9 %, candidature toutefois encore à confirmer.

Trois configurations apparaissent possibles pour le second tour :

– une triangulaire PS (30–32 %), LFI–EELV alliés (28–32 %) et coalition centriste élargie (30 %).

– une alliance PS–EELV (autour de 45 %), LFI isolée (20–22 %) et coalition centre-droit (30–35 %).

– une quadrangulaire PS (30–34 %), EELV (autour de 12-14 %), LFI isolée (autour de 20%) et coalition centre-droit (30–35 %).

Le poids de la participation et des reports de voix sera décisif. –-> Les écologistes, via Confluences, trancheront à l’automne 2025 sur leur stratégie : cavalier seul, union avec le PS ou avec LFI. Leur choix déterminera l’architecture du second tour.

Un facteur non négligeable : la forte croissance démographique, la crise du logement et la précarité étudiante influenceront le scrutin, tout comme la sécurité et la question de la gratuité des transports. Dans ce climat, certains électeurs pourraient privilégier la continuité républicaine incarnée par Nathalie Appéré, tandis que d’autres miseront sur l’alternative radicale LFI ou écologiste.

Prochaines étapes

Automne 2025 : choix stratégique des écologistes et clarification du centre-droit.

15 et 22 mars 2026 : premier et second tours des municipales.

À noter : la réforme électorale de 2025 impose désormais le scrutin de liste dans toutes les communes de moins de 1 000 habitants (hors Rennes), soulignant l’importance symbolique du scrutin rennais dans le paysage national.