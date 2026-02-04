Rennes 2026 : Nathalie Appéré entre État social municipal et promesses sous conditions

Publié à quarante-trois jours du premier tour, le programme de Nathalie Appéré pour les Municipales 2026 de Rennes arrive fort tard dans une séquence censée offrir à nos concitoyens un temps de réflexion et de comparaison entre les différentes offres politiques. Combien prendront ou trouveront le temps de lire et d’analyser ces 76 pages et 50 propositions ? Unidivers l’a fait pour vous.

Malgré ce regrettable retard à l’allumage, le programme introduit mardi 3 février n’est pas hors tempo, car il s’inscrit bien dans une campagne où les villes sont sommées de répondre à des problèmes qui débordent largement leurs compétences formelles. Crise du logement, coût de la vie, tensions d’usage dans l’espace public, inquiétudes autour de la tranquillité, adaptation climatique… L’échelle municipale devient le guichet de tout, y compris quand la clé est nationale.

Dans ce contexte, ce document programmatique ne se présente pas comme une rupture idéologique mais comme un contrat de continuité renforcée ; autrement dit une ville qui protège, qui amortit, organise et résiste aux chocs. On peut lire ces 76 pages comme un programme de sortante assumée avec moins d’effets de manche et davantage d’outils.

La vision politique sous-jacente est celle d’une ville qui se pense comme puissance de protection. L’ambition ne prétend pas faire disparaître les causes profondes (marché immobilier national, économie des stupéfiants, normes industrielles, inflation) mais promet d’en réduire les effets localement. Nathalie Appéré ne promet pas une ville “réinventée”, elle promet une ville “tenue”, un État social municipal qui fait de la proximité une forme d’efficacité et de justice.

Quotidien + transitions = la matrice

Le programme est cohérent au plan narratif à travers une matrice unique qui vise à améliorer le quotidien (logement, déplacements, alimentation, tranquillité) tout en accélérant des transitions (écologique, sociale, sanitaire). L’ensemble convoque un imaginaire de ville protectrice et inclusive où se loger est un “droit fondamental”, se déplacer un service public, bien manger un enjeu de santé, préserver la biodiversité une adaptation, sécuriser une garantie démocratique. Ce n’est pas seulement une addition de mesures, plutôt une manière de gouverner en traitant les tensions urbaines comme des problèmes d’organisation, de régulation et de services, et non comme des fatalités.

Cette cohérence est renforcée par le choix stylistique bien connu d’une écriture rassembleuse tendanciellement performative (“nous ferons”, “nous renforcerons”, “nous installerons”), et l’on retrouve des jalons simples (horizons 2030, objectifs pour plusieurs sujets). La technique n’est pas cachée, le programme cite des instruments précis (Bail Réel Solidaire, Trambus, dispositifs de médiation, cuisine centrale) et tente de rendre compréhensible l’administration par ses outils. C’est plutôt sain un programme municipal qui ressemble à une boîte à outils et non seulement à une liste de valeurs.

Mais la cohérence narrative de ce programme ne se convertit pas ipso facto en cohérence d’exécution. A ce stade, c’est bien la valeur d’exécution, sa performance potentielle, qui doit être interrogée. En bref, qui décide ? qui paye ? qui met en œuvre ? qui contrôle ? que publie-t-on pour vérifier ? Notamment, distingue-t-il nettement ce qui relève d’une décision locale de ce qui dépend d’un feu vert externe, et transforme-t-il les marqueurs de campagne en trajectoires mesurables, finançables, réalisables ?

C’est là que se joue la frontière entre une promesse sérieuse et un récit électoral. Voilà l’analyse d’Unidivers pour ceux et celles qui ne trouveront pas le temps de s’y plonger eu égard aux courts délais impartis (voir ici notre article dédié à ce retard préjudiciable au bon fonctionnement démocratique). Pour ce faire, la méthode la plus juste, ce me semble, car non partisane, consiste à classer les promesses selon leur statut d’exécution :

Actionnable : mesures décidables localement (budget, marchés publics, organisation) et donc auditables.

: mesures décidables localement (budget, marchés publics, organisation) et donc auditables. Conditionnel : mesures dépendantes d’un cadre national ou d’acteurs externes, impossibles à garantir seules.

: mesures dépendantes d’un cadre national ou d’acteurs externes, impossibles à garantir seules. Fragile opérationnel : mesures théoriquement finançables, mais risquées en pratique (RH, calendrier, acceptabilité, chaîne de mise en œuvre).

Ce tri, appliqué aux thèmes clés, éclaire immédiatement les points forts et les angles vulnérables du programme de Nathalie Appéré (j’appliquerai cette grille à l’avenant à celui de Charles Compagnon qui devrait paraître dans la foulée…)

A. Les mesures les plus crédibles et réalisables

Parce qu’elles relèvent du levier municipal, d’un calendrier plausible et d’un indicateur simple. En somme, ce qui entre dans l’équation commande publique + organisation + contrôle + aménagements.

Cantines / alimentation : plan anti-gaspillage ; montée en gamme par la commande publique ; réduction du plastique par étapes (conversion site par site) ; pilotage par indicateurs (bio en valeur/volume, plastique supprimé, gaspillage/repas).

: plan anti-gaspillage ; montée en gamme par la commande publique ; réduction du plastique par étapes (conversion site par site) ; pilotage par indicateurs (bio en valeur/volume, plastique supprimé, gaspillage/repas). Logement : renforcement du contrôle des meublés touristiques – locations de courte durée ; mise en œuvre ou extension d’un “permis de louer” ; intensification de la lutte contre l’habitat indigne (avec publication de résultats : contrôles, suites, logements remis aux normes).

: renforcement du contrôle des meublés touristiques – locations de courte durée ; mise en œuvre ou extension d’un “permis de louer” ; intensification de la lutte contre l’habitat indigne (avec publication de résultats : contrôles, suites, logements remis aux normes). Tranquillité / prévention : charte de la vie nocturne (si adossée à une gouvernance et à des actions) ; dispositifs de médiation ; dispositifs “police-habitants” (poste mobile, permanences, dialogue) ; coordination opérationnelle autour des usages (transports, nuit, espaces publics).

: charte de la vie nocturne (si adossée à une gouvernance et à des actions) ; dispositifs de médiation ; dispositifs “police-habitants” (poste mobile, permanences, dialogue) ; coordination opérationnelle autour des usages (transports, nuit, espaces publics). Mobilités / espace public : sécurisation cyclable locale (points noirs, carrefours, continuités) ; stationnement vélo sécurisé ; apaisement de la voirie (zones 30, traversées, hiérarchisation des usages) ; règles et aménagements de logistique urbaine (livraisons, flux).

: sécurisation cyclable locale (points noirs, carrefours, continuités) ; stationnement vélo sécurisé ; apaisement de la voirie (zones 30, traversées, hiérarchisation des usages) ; règles et aménagements de logistique urbaine (livraisons, flux). Santé (au sens municipal strict) : actions sur les déterminants (prévention, accès aux droits, lutte contre l’isolement, santé publique à travers alimentation et cadre de vie) ; dispositifs d’information, d’orientation et d’accompagnement, dès lors qu’ils sont outillés et suivis.

Ordre de grandeur budgétaire. Ces mesures, représentent une addition de petits investissements et, surtout, de coûts de fonctionnement. À l’échelle d’un mandat, l’investissement additionnel plausible se situe (la fourchette est large en raison de quantités flottantes et d’estimations imprécises) entre 25 et 45 M€ (équipements cantines, sécurisation de points noirs, stationnements vélos, outillage), tandis que le fonctionnement supplémentaire – essentiellement des effectifs, de la coordination et du suivi – pourrait représenter de 5 à 10 M€ par an selon l’intensité réelle des dispositifs. Ces mesures sont globalement finançables.

B. Les mesures ambigües ou incertaines

1) Logement : les deux mesures “à feu vert de l’État”

Le logement est placé au centre du programme de Nathalie Appéré avec une rhétorique du droit et de la dignité. C’est cohérent et appréciable. A Rennes comme ailleurs, la pression immobilière est devenue un déterminant de la vie quotidienne et du pouvoir d’achat (voir notre article dédié). Le programme affiche des objectifs quantifiés de production (social, intermédiaire, accession via Bail Réel Solidaire) et ajoute des leviers de régulation (contrôle des locations de courte durée, permis de louer, lutte contre l’habitat indigne).

La partie la plus solide est paradoxalement la moins spectaculaire, la régulation locale. Renforcer le contrôle des meublés touristiques, mettre en œuvre un permis de louer, intensifier la lutte contre l’habitat indigne – ce sont des leviers municipaux réels. Leur efficacité dépend de moyens administratifs, mais ils sont actionnables. Par contre :

Réquisition d’immeubles durablement vacants

Le programme l’annonce sous une forme conditionnelle (“dès que l’État l’aura autorisé”). C’est précisément ce qui la rend, aujourd’hui, quasi irréaliste comme promesse de résultat. La Ville peut la revendiquer, préparer, documenter, mais elle ne maîtrise ni le cadre ni la mise en œuvre complète (procédures, contentieux, exécution).

Plafonnement encadrement des loyers privés

Même logique, c’est une promesse “dépendante”. Elle est réaliste comme objectif politique et comme démarche, mais quasi irréaliste si on l’entend comme garantie de mise en œuvre sans décision externe.

Entendons-nous bien, je ne dis pas que ces deux propositions sont fantaisistes, mais qu’elles sont structurellement incertaines parce qu’elles reposent sur un tiers.

2) Cantines : “100 % bio” et “zéro plastique” peuvent devenir irréalistes… si le périmètre n’est pas cadré

Le volet cantines est politiquement très parlant. Il fait de la restauration scolaire un levier de santé publique, d’écologie et d’égalité. Oui, nombre d’enfants arrivent le matin à l’école à jeun pour des raisons économiques (voir notre article). Les cantines constituent un instrument de service public concret, quotidien, mesurable, qui touche des milliers d’enfants et qui structure des filières par la commande publique.

En soi, ce n’est pas impossible. Ce qui rendrait ces objectifs quasi irréalistes, c’est un périmètre trop large (“toute la restauration” sans distinction), une définition imprécise (bio en valeur/volume, quelle part des produits transformés, quelle place pour les protéines animales), un calendrier implicite trop court, l’absence d’indicateurs de pilotage.

Donc, ici, l’irréalisme n’est pas technique, il est sémantique. Une promesse devient irréaliste quand elle ne peut pas être contrôlée. Un “100 % bio” sérieux suppose une trajectoire, pas seulement une cible. Sans trajectoire, on n’est pas dans la politique publique, on est dans le totem.

3) Santé… à distinguer, à clarifier…

A la différence d’autres thèmes très municipalisables (cantines, espaces publics, une partie de la prévention), la santé stricto sensu oblige à distinguer deux niveaux d’action.

D’un côté, la Ville peut réellement agir sur les déterminants (alimentation des enfants, qualité de l’air et du cadre de vie, sport, santé mentale, lutte contre l’isolement, accès aux droits), et sur l’accès à travers des dispositifs concrets (information, prévention, accompagnement, partenariats).

De l’autre, dès qu’on touche à l’offre de soins (médecins, centres de santé, permanence, hôpital), on entre dans un champ où la commune n’a pas la main seule ; ce sont des montages lourds, dépendants des professionnels, de l’ARS et des règles nationales.

C’est précisément là que le programme n’est pas assez précis pour être vérifiable. Qu’est-ce qui est actionnable dès 2026 (prévention, accès, coordination), qu’est-ce qui est conditionnel (déploiement de structures de soins), et quels indicateurs publics permettront de vérifier, année après année, que la promesse de “ville protectrice” se traduit en accès réel aux soins plutôt qu’en simple affichage ?

4) Sécurité : un recrutement massif ?

Le chapitre sécurité assume un recadrage net après plusieurs années (en particulier depuis l’après covid) passées par la municipalité à ne pas mesurer la gravité du problème (voir ici notre article dédié). La sécurité redevient un droit fondamental des administrés à qui la mairie propose une doctrine à 360 degrés (prévenir, apaiser, contrôler, sanctionner). C’est une manière futée de sortir du faux débat “tout social” contre “tout répressif”. Le programme articule police municipale, médiation, vie nocturne, transports et vidéoprotection. Il met aussi sur la table des chiffres très visibles : recrutements, effectifs cibles, caméras.

+60 policiers municipaux (et +25 médiateurs/éducateurs)

Ce n’est pas irréaliste budgétairement (mais tout de même très lourd…), et c’est à haut risque opérationnel : recruter vite et bien, former, équiper, organiser les horaires, stabiliser les effectifs. Beaucoup de villes butent sur le vivier et les délais.

Donc, cela me semble peu réaliste non pas parce que la mesure serait impossible, mais parce qu’elle est très dépendante en particulier du marché du travail et du temps de montée en puissance. Elle peut être partiellement tenue (ex. +30/+40) tout en échouant à atteindre le chiffre affiché dans le mandat.

80 caméras en 2026–2027

Installer du matériel est faisable ; ce qui peut rendre l’objectif quasi irréaliste (au sens “efficace”) est la capacité de supervision, de maintenance et d’exploitation. Nous avons pu constater que des caméras déjà installés dans les rues de Rennes ne sont pas actives ou ne donnent pas d’enregistrement ou les enregistrements ne sont pas accessibles. Autrement dit le risque n’est pas d’installer 80 caméras de plus, c’est d’annoncer une solution qui n’a pas l’infrastructure technique, humaine et judiciaire pour produire l’effet attendu.

Ordre de grandeur budgétaire (sécurité). Un recrutement de +60 policiers municipaux représente d’abord une dépense de fonctionnement récurrente. A régime plein, on peut l’estimer autour de 3,5 à 4,8 M€ par an (salaires, charges, primes, effets de carrière), auxquels s’ajoutent des coûts de démarrage et d’équipement d’environ 0,6 à 1,8 M€. Les +25 médiateurs/éducateurs ajoutent typiquement 0,9 à 1,4 M€ par an. La vidéoprotection (80 caméras) relève, elle, d’un investissement initial d’environ 2 à 4,5 M€ (matériel, pose, réseau, stockage, montée en capacité), puis d’un fonctionnement annuel de 0,8 à 1,4 M€ (maintenance, exploitation, supervision) si l’on veut que le dispositif soit réellement opérant. Au total, ce bloc “sécurité” devrait peser, à régime plein, de 6 à 7,6 M€ par an de fonctionnement, plus 3 à 6,6 M€ d’investissement – soit, sur un mandat, un ordre de grandeur entre 40 et 50 M€, avec une montée en charge progressive selon la capacité réelle à recruter. C’est un poste… sensible, risqué.

5) Mobilités : partage Ville/Métropole et calendrier

Quant aux mobilités, le programme met en avant l’amélioration des transports collectifs, la place du vélo et l’apaisement de l’espace public (fortement perturbé par un nombre croissant de pilotes de deux-roues imbus d’une toute-puissance véloce). La cohérence est revendiquée : mobilité = accessibilité sociale, sobriété carbone, qualité de vie.

Cela autant, l’échelle est décisive. Les réseaux structurants et leur fréquence relèvent largement de la Métropole, avec des calendriers lourds (marchés, chantiers, matériel). La Ville, elle, maîtrise davantage la voirie locale, les carrefours, le stationnement, les continuités cyclables de proximité et une partie de l’apaisement. A ce compte, nombre de Rennais regretteront que la municipalité mette du temps à encadrer les usagers de deux roues alors que les altercations et accidents – certains hélas mortels – sont monnaie courante depuis des mois et des mois.

Mais quel financement pour toutes ces mesures ?

Si la question du financement est centrale, le programme répond davantage par un cadre que par un chiffrage détaillé, mesure par mesure. Nathalie Appéré met en avant un budget municipal autour de 460 M€, une commande publique proche de 175 M€, et surtout la capacité de maintenir un effort d’investissement d’environ 400 M€ durant le mandat au nom d’une “gestion maîtrisée” (épargne, dette “contenue”, fiscalité annoncée stable). C’est une ligne de défense proactive classique d’exécutif sortant : nous avons tenu, donc nous pouvons continuer.

En l’état, cette présentation ne dit pas combien coûte précisément l’ensemble des promesses. Elle ne distingue pas clairement ce qui relève de l’investissement, du fonctionnement, des recrutements, ni le portage exact (Ville/Métropole/État/acteurs privés) — et donc la part récurrente de dépenses. Or c’est là que se joue la crédibilité. De fait, plusieurs mesures supposent des charges annuelles durables (effectifs, médiation, supervision, maintenance), tandis que d’autres dépendent de cofinanceurs ou d’un feu vert externe (État, Métropole, ARS, bailleurs). La question décisive, pour le contribuable, reste donc : quelles priorités si les coûts dérapent, si les encaissements manquent ou si les marges de manœuvre se resserrent ?

D’autant que le programme reste discret sur ce point très concret qu’est l’économie d’ensemble et de proximité, notamment la vitalité des quartiers excentrés. L’économie est évoquée par touches (emploi, industrie, renouvellement urbain), mais sans vision lisible de politique territorialisée de redynamisation commerciale du cœur de ville et des quartiers. Sans un volet dédié, explicitement piloté et mesurable, la promesse d’une ville protectrice risque de rester très sociale… et moins économique dans ses résultats visibles.

Addendum unidiversien : Et la culture (et la jeunesse) dans tout ça ?

Le programme de Nathalie Appéré la laisse en arrière-plan. Comme si la ville protectrice se réduisait au triptyque logement–tranquillité–services. Or, à Rennes, la culture lato sensu est un fait urbain majeur qui compte dans l’attractivité esthétique intérieure et touristique, l’économie de la nuit, la vitalité des centralités de quartiers, la cohésion sociale à travers des expériences d’imaginaires et de pratiques artistiques partagées, et même une part de la prévention. Derechef, c’est un champ très municipal.

Que veut-on pour les équipements de proximité, les bibliothèques (qui connaissent un succès populaire continu), les lieux de création, les pratiques amateurs, l’accès des jeunes à différentes formes de participation et d’expression socio-culturelles, la diversité des propositions dans les quartiers excentrés ? En l’état, l’absence d’un axe culturel lisible et territorialisé ressemble moins à un choix assumé qu’à un angle mort alors que la culture et l’imagination sont précisément deux rares leviers dont une ville dispose pour perdurer sans se réduire à la seule gestion des crises.

Mesures Actionnables vs mesures Conditionnelles ou/et Métropolitaines

Mesures phares (dernière page du programme) Statut Pourquoi Aménagement des quais de Vilaine Actionnable pour la partie du centre-ville chantier municipal Un mail commercial végétalisé au Gros-Chêne Actionnable pour partie Renouvellement urbain Rénovation du cœur de Colombier Actionnable Aménagement municipal Dynamisation de la dalle Kennedy, avec un pôle santé et une crèche C-M Santé + partenariats 1 700 nouveaux logements abordables par an et plafonnement des loyers privés C-M État + marché Une offre de mutuelle municipale Actionnable Montage local Plan parents solo Actionnable Dispositifs Ville Création de « restaurants séniors » Actionnable Service municipal Un nouveau lieu métropolitain pour les victimes de discriminations, avec un bus de l’égalité C-M Métropole, partenaires Rennes 100 % accessible aux handicaps visibles et invisibles Actionnable Voirie/ERP Mise en service des 4 lignes de Trambus C-M Métropole, calendrier 400 000 arbres plantés dans notre métropole C-M Échelle métropole Une Académie populaire du climat Actionnable Animation locale Rénovation de 35 équipements publics Actionnable Invest. municipal 3e plan emploi dans les quartiers populaires CC-M État/acteurs emploi De nouvelles usines à la Janais C-M Économie, privés 60 policiers municipaux supplémentaires Actionnable Budget/RH Ville Création d’une police métropolitaine des transports C-M Métropole, RH 25 nouveaux médiateurs et éducateurs Actionnable Dispositif local Une nouvelle école Trégain, une crèche plein air à Bois Perrin Actionnable Équipements Ville Une nouvelle cuisine centrale Actionnable Marchés, travaux Les piscines Saint-Georges et Bréquigny rénovées Actionnable Patrimoine Ville Un équipement couvert de glisse urbaine à Villejean Actionnable Équipement Ville Un tiers-lieu à Maurepas, un pôle associatif à Baud-Chardonnet Actionnable Immobilier/gestion

