Opéra sur écran(s) Robinson Crusoé en direct et gratuit, jeudi 18 juin 2026, sur grand écran devant l’Opéra de Rennes

Chaque année, Opéra sur écran(s) réussit un petit miracle rennais qui est de faire sortir l’art lyrique de ses murs, transformer le centre-ville en salle à ciel ouvert, et rassembler curieux comme mélomanes autour d’une même soirée. jeudi 18 juin 2026 à 20h, l’Opéra de Rennes propose une retransmission gratuite et en direct de Robinson Crusoé (Jacques Offenbach), sur grand écran Place de la Mairie, juste devant l’Opéra.
Créé en 2009, le dispositif s’est imposé comme une fête populaire à part entière : on vient pour l’histoire, la musique, la convivialité, mais aussi pour ce plaisir très simple de vivre un spectacle “ensemble”, au cœur de la ville, sans autre barrière que la nuit qui tombe.
Un Offenbach rare, entre farce, lyrisme et poésie
Si Jacques Offenbach reste associé au rire et à la verve, Robinson Crusoé révèle une partition plus subtile qu’on ne l’imagine, pleine de couleurs, d’élans lyriques et d’invention orchestrale. L’Opéra de Rennes présente l’ouvrage comme un trésor à redécouvrir, porté par l’Orchestre National de Bretagne et le chef Guillaume Tourniaire, avec une mise en scène et des costumes signés Laurent Pelly, capable de tenir l’équilibre entre comique et poésie, tout en interrogeant (au plan humain) notre rapport à l’inconnu et à l’étranger.
L’histoire, librement inspirée du roman de Daniel Defoe, fait dériver le mythe vers l’opéra-comique : naufrage, quiproquos, désir d’aventure, fantaisie, et une galerie de personnages qui font éclore l’esprit offenbachien sans renoncer à l’émotion.
Ce que vous verrez (et entendrez) sur l’écran
- Œuvre : Robinson Crusoé, opéra de Jacques Offenbach
- Durée : environ 2h30, entracte compris
- Langue : français (spectacle chanté, surtitré en français)
- Âge conseillé : dès 8 ans
- Distribution (principaux rôles) : Pierre Derhet (Robinson), Catherine Trottmann (Edwige), Frédéric Caton (Sir William Crusoé), Kaëlig Boché (Toby), Mathilde Ortscheidt (Vendredi)…
- Équipe artistique : Laurent Pelly (mise en scène et costumes), Chantal Thomas (scénographie), Michel Le Borgne (lumières), Agathe Mélinand (adaptation des dialogues, dramaturgie)
Infos pratiques
- Date : 18 juin 2026
- Heure : 20h
- Lieu : Place de la Mairie, Rennes (grand écran devant l’Opéra)
- Entrée : gratuite
- Aussi : retransmission simultanée dans des communes partenaires (réseau Opéra sur écran(s))
Grand-Théâtre d’Angers
Dimanche 10 mai – 16h
Théâtre Graslin, Nantes
Vendredi 29 mai – 20h
Dimanche 31 mai – 16h
Mardi 2 juin – 20h
Jeudi 4 juin – 20h
À l’Opéra de Rennes, du 16 au 24 juin 2026
Opéra en français, surtitré
2 h 35, avec entracte
J-14 : de nouvelles places seront mises en vente le 28/04 pour la représentations à Angers et le 19/05 pour la représentations à Nantes, dès 13h30
Tarif A – de 4 à 80 €
Coproduction : Théâtre des Champs-Élysées / Angers Nantes Opéra / Opéra de Rennes
En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane
Décors et costumes fabriqués par les ateliers d’Angers Nantes Opéra
