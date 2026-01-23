Opéra sur écran(s) Robinson Crusoé en direct et gratuit, jeudi 18 juin 2026, sur grand écran devant l’Opéra de Rennes

Chaque année, Opéra sur écran(s) réussit un petit miracle rennais qui est de faire sortir l’art lyrique de ses murs, transformer le centre-ville en salle à ciel ouvert, et rassembler curieux comme mélomanes autour d’une même soirée. jeudi 18 juin 2026 à 20h, l’Opéra de Rennes propose une retransmission gratuite et en direct de Robinson Crusoé (Jacques Offenbach), sur grand écran Place de la Mairie, juste devant l’Opéra.

Créé en 2009, le dispositif s’est imposé comme une fête populaire à part entière : on vient pour l’histoire, la musique, la convivialité, mais aussi pour ce plaisir très simple de vivre un spectacle “ensemble”, au cœur de la ville, sans autre barrière que la nuit qui tombe.

Un Offenbach rare, entre farce, lyrisme et poésie

Si Jacques Offenbach reste associé au rire et à la verve, Robinson Crusoé révèle une partition plus subtile qu’on ne l’imagine, pleine de couleurs, d’élans lyriques et d’invention orchestrale. L’Opéra de Rennes présente l’ouvrage comme un trésor à redécouvrir, porté par l’Orchestre National de Bretagne et le chef Guillaume Tourniaire, avec une mise en scène et des costumes signés Laurent Pelly, capable de tenir l’équilibre entre comique et poésie, tout en interrogeant (au plan humain) notre rapport à l’inconnu et à l’étranger.

L’histoire, librement inspirée du roman de Daniel Defoe, fait dériver le mythe vers l’opéra-comique : naufrage, quiproquos, désir d’aventure, fantaisie, et une galerie de personnages qui font éclore l’esprit offenbachien sans renoncer à l’émotion.

Ce que vous verrez (et entendrez) sur l’écran

Œuvre : Robinson Crusoé, opéra de Jacques Offenbach

: Robinson Crusoé, opéra de Durée : environ 2h30 , entracte compris

: environ , entracte compris Langue : français (spectacle chanté, surtitré en français)

: français (spectacle chanté, surtitré en français) Âge conseillé : dès 8 ans

: dès Distribution (principaux rôles) : Pierre Derhet (Robinson), Catherine Trottmann (Edwige), Frédéric Caton (Sir William Crusoé), Kaëlig Boché (Toby), Mathilde Ortscheidt (Vendredi)…

: Pierre Derhet (Robinson), Catherine Trottmann (Edwige), Frédéric Caton (Sir William Crusoé), Kaëlig Boché (Toby), Mathilde Ortscheidt (Vendredi)… Équipe artistique : Laurent Pelly (mise en scène et costumes), Chantal Thomas (scénographie), Michel Le Borgne (lumières), Agathe Mélinand (adaptation des dialogues, dramaturgie)

Infos pratiques

Date : 18 juin 2026

: Heure : 20h

: Lieu : Place de la Mairie, Rennes (grand écran devant l’Opéra)

: (grand écran devant l’Opéra) Entrée : gratuite

: Aussi : retransmission simultanée dans des communes partenaires (réseau Opéra sur écran(s))

À l’Opéra de Rennes, du 16 au 24 juin 2026

Opéra en français, surtitré

2 h 35, avec entracte

J-14 : de nouvelles places seront mises en vente le 28/04 pour la représentations à Angers et le 19/05 pour la représentations à Nantes, dès 13h30

Tarif A – de 4 à 80 €

Coproduction : Théâtre des Champs-Élysées / Angers Nantes Opéra / Opéra de Rennes

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane

Décors et costumes fabriqués par les ateliers d’Angers Nantes Opéra

Direction musicale Guillaume Tourniaire

Mise en scène et costumes Laurent Pelly

Adaptation des dialogues Agathe Mélinand

Scénographie Chantal Thomas

Lumières Michel Le Borgne

Robinson Pierre Derhet

Sir William Crusoé Frederic Caton

Toby Kaelig Boche

Jim Cocks Marc Scoffoni

Atkins Olivier Naveau

Vendredi Mathilde Ortscheidt

Edwige Catherine Trottmann

Suzanne Emy Gazeilles

Deborah Julie Pasturaud