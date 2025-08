La signalétique patrimoniale de Rennes Métrpole se refait une beauté

Entre 2025 et 2027, la Ville de Rennes renouvellera sa signalétique patrimoniale avec de nouveaux panneaux mis à jour, répartis plus équitablement dans tous les quartiers de la capitale bretonne.

La charte graphique du patrimoine de la nouvelle signalétique de Rennes Métropole a été commandée à l’agence 24 Avril et est mise à la disposition de toutes les communes de la Métropole. Cette charte reprend et adapte les principes de la charte graphique des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, utilisée pour les documents patrimoniaux dans le cadre de la convention Métropole d’Art et d’Histoire renouvelée entre la Métropole et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) en 2023.

Première commune de la Métropole à l’utiliser, avec un budget total de 60 000 €, la Ville de Rennes souhaite répartir, de manière équitable, une soixantaine de nouveaux panneaux de signalétique patrimoniale dans l’ensemble des quartiers rennais. Ils seront posés par la Direction de la Voirie entre août 2025 et 2027 tandis que les 83 anciens totems datant de 2005, pour beaucoup détériorés ou/et obsolètes, seront retirés.

Les objectifs de cette refonte

La refonte de la signalétique patrimoniale de Rennes contribue à « développer une offre culturelle pour tous et toutes et diffuser le patrimoine au plus grand nombre » (objectif n°3 du plan d’action 2021-2026 de la Direction de la Culture).

Elle vise à repenser la signalétique en fonction des usages actuels des publics, avec des panneaux plus attractifs, accessibles, cohérents et en lien avec des collèges scientifiques. Les panneaux seront relus par des experts du patrimoine (conservateurs des équipements patrimoniaux, Mission Nouvelle Fabrique de la Ville, universitaires, Destination Rennes, DRAC pour les Monuments Historiques).

L’objectif est aussi de dégager une sélection de « pépites » du patrimoine local en veillant à mieux valoriser le patrimoine récent, notamment celui de la seconde moitié du XXe siècle.

identifier plus facilement les panneaux patrimoniaux.

Les nouveaux panneaux signalétiques

Intégralement conçus en interne par les différents services, excepté pour leur fabrication, les vingt premiers nouveaux panneaux sont en cours de confection chez le fabricant cessonnais Self Signal. Les vingt premiers panneaux évoqueront principalement le patrimoine de la seconde moitié du XXe siècle dans des quartiers périphériques.

En 2026, la nouvelle vingtaine de panneaux concerna pour une bonne partie le patrimoine incontournable du centre ancien (Opéra, Hôtel de ville, Opéra, etc.). Puis suivront en 2027 les derniers panneaux.

Le contenu des nouveaux panneaux signalétiques

Les nouveaux panneaux signalétiques comprennent un visuel principal et un visuel secondaire crédités et légendés, un texte principal et un encart, un encart « informations clés » et une frise pour fixer visuellement les principales informations techniques et chronologiques.