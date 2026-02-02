Paris. Le Grand Palais expose des tapis de la Savonnerie

Du 1er au 8 février 2026, le Grand Palais présente l’exposition Le Trésor retrouvé du Roi-Soleil. Pendant une semaine, le public pourra admirer, pour la première fois, un trésor royal : une trentaine des tapis exceptionnels créés par la manufacture de la Savonnerie pour la Grande Galerie du Louvre.

L’exposition orchestrée en partenariat entre le Grand Palais, les Manufactures nationales, et Sèvres & Mobilier national, s’annonce comme un événement inédit. Ce sera une première historique : les tapis monumentaux, commandés par le roi de France Louis XIV pour la Grande Galerie du Louvre, seront réunis et présentés sous la verrière du Grand Palais.

De nos jours, encore 41 des 92 tapis d’origine sont conservés dans les collections des Manufactures nationales. A ceux-ci s’ajoutent quatre des treize tapis qui ont été créés pour la Galerie d’Apollon. C’est l’un des plus extraordinaires ensembles décoratifs jamais conçus pour un palais royal, un chef-d’œuvre tissé entre grandeur, oubli et renaissance.

Une trentaine de ces tapis de la Grande Galerie du Louvre, datant du XVIIe siècle, et au terme d’un patient travail de restauration dans les ateliers du Mobilier national, seront présentés au cours de la première semaine de février, dans la Nef du Grand Palais. Jamais encore ce trésor du patrimoine national, commandé par et pour le roi Louis XIV, n’avait été dévoilé dans une mise en espace à la hauteur de son ambition monumentale. L’occasion d’admirer ces œuvres, large de neuf mètres chacune, dans un cadre qui en révèle toute la richesse et la puissance, sera donc unique.

Le spectacle promet aux visiteurs une rare magnificence dans une mise en espace à la hauteur de leur splendeur. On retrouvera ce tapis monumental commandé par Louis XIV était destiné à la Grande Galerie du Louvre. Achevé en 1673 à la manufacture de la Savonnerie, il met en scène la figure solaire d’Apollon, entouré de Mars et de Minerve, les incarnations de la Force et de la Sagesse.

Au centre, on remarque le masque d’Apollon. La qualité du tissage traduit le modelé du carton peint, imitant l’or, et faisant de ce motif un véritable tableau tissé.

Ce tapis a été vendu pendant la Révolution Française, puis racheté au XIXe siècle. Il a ensuite circulé entre Fontainebleau et le Louvre avant d’être déposé au Château de Versailles en 1907, où il est toujours conservé.

Petit rappel historique

En 1668, le roi Louis XIV s’apprête à faire du Louvre sa résidence. Il confie alors le soin d’en faire un décor audacieux et grandiose au peintre Charles Le Brun (1619-1690). Quant à la création de 92 tapis, il choisit de les faire tisser par la Manufacture de la Savonnerie, pour orner le sol de la plus majestueuse galerie du palais ; les ateliers de la Manufacture de la Savonnerie ont été installés par Louis XIII sur les bords de la Seine au pied de la colline de Chaillot, dans les anciens bâtiments d’une ancienne fabrique de savon (d’où son nom).

Avec une largeur de neuf mètres chacun, ces tapis, selon le souhait du roi, devront former un ensemble décoratif spectaculaire, parmi les plus ambitieux jamais imaginés pour un palais royal. Hélas, le projet tourna court : les tapis ne furent jamais installés dans le Louvre ; ils traversèrent les siècles au gré des révolutions, des ventes et des dispersions…

Seuls 41 tapis d’origine ont survécu, dont 33 d’entre eux sont complets.

Infos pratiques :

Exposition Le Trésor retrouvé du Roi-Soleil, du 1er au 8 février 2026

Grand Palais – 17 avenue du Général Eisenhower – 8e arrondissement de Paris

Horaires de visite :

Dimanche 1er février : de 10h à 19h30 – Lundi 2 février : de 10h à 19h – Mardi 3, mercredi 4, et jeudi 5 février : de 10h à 19h30 – Vendredi 6 février : nocturne de 10h à minuit – Samedi 7 février : de 10h à 19h30 – Dimanche 8 février : de 10h à 16h.