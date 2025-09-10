Paul Bloas sur le MUR de Rennes : « La peinture est une sorte de cri »

Le peintre français Paul Bloas a fait le MUR de Rennes, rue Vasselot, et invité trois gai lurons, chope à la main, à accompagner la vie de Rennais le temps de quelques semaines. Si ses œuvres habitent généralement des lieux désuets, Paul Bloas nous offre ici un travail à l’esthétique chargée de ses références picturales du Nord. Son oeuvre s’est développé au fil des histoires que l’artiste a accepté de nous confier quelques heures avant le début de sa performance.

Avant d’entrer à l’École des Beaux-Arts de Brest, Paul Bloas a étudié l’électromécanique. Un professeur de dessin l’a incité à passer les concours. Ce qu’il a fait. Son œuvre s’est construite au fil de déambulations et d’histoires qu’il a accepté de raconter. Car depuis son enfance à Madagascar, le peintre a conservé ce goût pour les histoires, le « kaba » comme on dit. Les digressions pendant l’entretien, qui dessine au fur et à mesure la création selon Paul Bloas, le confirment.

© Monique Sammut

Au début, la triste histoire du marin Albert et un pont

Dans l’émergence de la pratique dans l’espace public du peintre, il y a d’abord eu Albert. Qui est-il ? Un marin qui habitait au port et est sorti boire plus que de raison avant de revenir, mais louper la marche de son bateau pour mourir noyé… N’ayez crainte, Albert était un mannequin que l’étudiant en Beaux-Arts trimballait partout et attachait à une corde dans la rade de Brest. Mais ce n’est sans compter sur un enfant, en route pour l’école, qui a pensé voir un homme flotté dans le port… Vous devinez la suite ? Albert a fini dans les poubelles, jeté de rage par les pompiers.

Une autre histoire et les géants de papier et de peinture sortent non pas de terre, mais de l’esprit de Paul Bloas : Intéressé de plus en plus par le travail en extérieur, l’étudiant brestois reluquait un pont aux piles énormes sur son chemin pour aller aux Beaux-Arts… S’il a d’abord pensé à des bas-reliefs, il s’en est vite détourné pour des images en noir et blanc. Ses premiers bonshommes sont précisément nés dans la verticalité et la monumentalité des piles de ce pont. « Aux Beaux-Arts, on t’enseigne le fond et la forme. On t’apprend à établir un rapport direct entre le support et l’objet peint », souligne-t-il. « L’image d’Épinal des ponts est raccrochée aux personnes sans-abri. C’est ce que j’ai peint, du moins des personnes lourdement vêtues, ce qui a donné leur forme. »

Beyrouth 1994 © Paul Bloas Géants 2012 © Paul Bloas

Les géants de Paul Bloas sont massifs avec de petites têtes ensevelies sous une tonne de couches de vêtements. Le regard du public gravit la grandeur de la silhouette dans une fausse perspective inversée. « Ce qui est important pour moi, c’est que le regard aille vers le haut », précise le peintre. À l’image de l’horizon linéaire d’un océan, « les formes horizontales rappellent l’esprit du gisant, donc la mort », là où la verticalité traduit une élévation.

Paul est en 4e année et ses bonshommes se font insulter par un prof, mais l’artiste en herbe répond : « C’est bien, ça me pousse à persévérer ». Depuis, la figure humaine qui prédomine dans son travail. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

« Berlin, pour moi, c’est la ville qui m’a fait. »

Si Paul a baroudé dans les capitales européennes, grâce à son « job » de pion en parallèlement de ses études, et s’est gavé d’images de musées, son premier séjour à Berlin – avec une association « très à gauche » – a été révélateur. Le talent de dessinateur de deux hommes le pousse à retourner dans les cours de modèles vivants et de plâtre qu’il avait délaissé. Il revient à la figure sans prendre en compte les attentes du moment : « On est dans les années 80, c’est l’époque du mouvement punk qui ouvre une réalité qui fait resurgir la forme. On baignait là dedans, mais les profs préfèrent le conceptuel. »

Paul est plus intéressé par la peinture du Nord que par les classiques italiens, par l’intériorité et l’émotivité qui s’en dégage. Il s’est rapidement passionné pour Baselitz, sa grande référence. « Il a toujours fait de très grandes toiles avec des personnages à l’envers. » Il cite aussi le groupe d’expressionnistes allemands Die Brücke. Il séjournera un an dans la capitale allemande, dont six mois grâce à une bourse. « C’est là bas que mon boulot s’est fait remarquer, quand j’ai exposé à l’ancienne gare de Berlin. »

Ville ravagée de Chanaral, Brésil © Paul Bloas

Dans la figuration des silhouettes de Bloas, on y lit une abstraction dans la vivacité du mouvement, on y sent un besoin de contact avec la chair et la matière. Sa peinture est vive et organique. « Au début, mon travail avait un côté nouveau fauve, mais on essaie de progresser, on cherche à mettre plus de finesse. Mon boulot va évoluer vers un certain académisme. » Si les formes se discernent aujourd’hui avec plus de facilité, il conserve une énergie semblable à celle de certains expressionnistes allemands : « Un tableau comme Le Cri de Munch te parle tout de suite quand tu as une vingtaine d’années.

« La peinture est une sorte de cri. »

Histoire de fragilité et désuétude

« Contrairement au street-art, je ne travaille pas en extérieur pour que mon travail soit vu... » De 1990 à 1993, Paul s’est enfermé deux fois un mois dans la plus vieille prison de France qui était alors désaffectée. Il se lance le challenge de peindre 40 tableaux, pour la première fois directement sur les murs : il donne vie à des ombres noires qui prennent le nom de La réussite de Boris.

De manière générale, l’artiste privilégie les lieux désaffectés ou à l’écart des routes. À la ville de Valparaiso au Chili, il a préféré prendre le bus pour Chanaral, une ville ravagée par une coulée de boue toxique aux abords du Pacifique. « C’était apocalyptique. On aurait dit qu’un géant était passé et qu’il avait renversé tout ce qui se trouve sur son chemin. »

Désuétude du décor, fragilité humaine, délabrement du papier qui s’effrite… nous pensons au travail d’Ernest Pignon Ernest – auteur de la préface de sa première publication sur la ville emmurée – sinon dans le style, du moins dans les thématiques communes dans l’oeuvre de l’un et de l’autre. Cependant, là où Ernest Pignon Ernest travaille la sérigraphie à taille humaine, Paul Bloas déforme la réalité dans des originaux. « Je déforme les objets, mais je travaille sur les personnes qui font de beaux objets fonctionnels ». C’est au final le travail manuel qui l’intéresse et en ce moment, ce sont les ouvriers qui occupe dans son esprit, un sujet qui revient régulièrement hanté son oeuvre. « Ça vient de mon enfance, mon père ouvrier à l’arsenal de Brest, c’est comme ça que je suis arrivé à Madagascar. »

« Je déforme pour rendre les choses plus criantes. » © Paul Bloas

Histoire de cadre et de plans

« … Ce qui est important pour moi, c’est la trace que je vais garder, la photo. » Paul ne cache pas sa passion pour le cinéma : au milieu de toutes ses références artistiques celles cinématographiques font une grande part de son travail. Il cite Stalker (1979) et Andreï Roublev (1969) de Tarkovski, ou Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone qui lui a retourné le cerveau et d’où vient son goût pour le désert et les nomansland. « Quand tu arrives dans le désert d’Atacama, c’est aussi un décor de western, c’est le cinéma panoramique de Sergio Léone. »

L’artiste accorde pour cela beaucoup d’importance au cadrage et aux plans. Si le public, aucune importance, il termine toujours son travail par une photographie. Cela reflète une sensibilité profonde pour l’image en elle-même, et ce que dégage son contenu.

© Monique Sammut MUR de Rennes, Paul Bloas, septembre 2025 © Monique Sammut

Le challenge du MUR de Rennes se joue dans l’absence de la verticalité monumentale qui façonne le travail de Paul Bloas. Si dans sa collaboration avec le musicien, guitariste de Noir Désir, propose un chemin de peinture, sur le MUR de Rennes, la création est un objet fini qui