Expo Gwiskañ d’Aurélie Scouarnec : immersion au cœur de Bretonnes en costume

La galerie des Champs Libres de Rennes, au premier étage, accueille l’exposition inédite Gwiskañ, portée par la photographe Aurélie Scouarnec. Du 11 mars au 6 octobre 2025, cet événement offre une exploration visuelle et ethnologique du port des costumes bretons.

Aurelie Scouarnec par Christelle Villegier

Le costume breton : entre tradition et réinvention

L’exposition Gwiskañ (habiller, vêtir, (se) couvrir, costumer, enrober) se veut une immersion dans l’univers des cercles celtiques et des porteurs de costumes traditionnels bretons. Loin d’être un simple apparat folklorique, le costume breton demeure un vecteur identitaire fort, témoignant d’une transmission intergénérationnelle. Il s’agit d’une tradition en perpétuel mouvement, oscillant entre fidélité à l’héritage textile et adaptabilité aux pratiques contemporaines.

Les photographies d’Aurélie Scouarnec capturent ces instants précieux où l’habit devient un langage, un acte de représentation et d’affirmation culturelle. En s’attardant sur la préparation des danseurs et danseuses avant les spectacles, la photographe dévoile une ritualisation du vêtement, comparable à une mise en scène quasi sacrée.

Une approche esthétique inspirée des peintres flamands

L’esthétique de Gwiskañ rappelle les clairs-obscurs des peintres flamands et hollandais. La lumière semble sourdre de l’intérieur des images, sublimant la matière textile et les gestes de celles et ceux qui habillent, nouent, drapent. Dans un style proche de celui d’Henri Cartier-Bresson, Aurélie Scouarnec capture ces gestes avec une précision quasi cinématographique comme en metttant en exergue le tissage des liens entre générations.

L’ouvrage Revêtir, publié aux éditions Rue du Bouquet, préfigurait déjà cette recherche visuelle en interrogeant la signification intime du port du costume. L’exposition pousse plus loin cette réflexion en mettant en relation photographie et anthropologie vestimentaire.

Photographie et ethnologie : documenter un patrimoine vivant

Par son regard attentif et respectueux, Aurélie Scouarnec ne se contente pas d’immortaliser des images, elle questionne le sens profond du port du costume dans le contexte contemporain. Comment ces traditions vestimentaires survivent-elles ? Quels rapports émotionnels et sociaux entretiennent les individus avec ces habits hérités ?

Cette démarche trouve un écho dans les écrits de l’ethnologue Noël Duval qui affirme que « c’est le vêtement qui rend humain », « le vêtement traditionnel, loin d’être un simple artefact d’époque, est une inscription vivante de la mémoire collective ». La photographie devient alors un outil d’analyse ethnologique, offrant un témoignage visuel de pratiques souvent invisibles ou ignorées du grand public.

L’exposition Gwiskañ sera inaugurée en présence d’Aurélie Scouarnec le 11 mars 2025 à partir de 17h30 aux Champs Libres à Rennes. Elle s’annonce comme un moment fort pour la photographie ethnographique contemporaine, révélant à la fois la poésie et la force du patrimoine vestimentaire breton.

