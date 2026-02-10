À Baud-Chardonnet, Rage & Paillettes, trois jours de photographies, lectures et scènes ballroom avec Linda Trime

Un nouveau collectif rennais investit l’espace public de Baud-Chardonnet le temps d’un week-end : Les Dérouté.e.s, porté par l’association Facettes, organise « Rage & Paillettes », un temps fort autour du travail de la photographe militante Linda Trime.

Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026, le quartier devient un parcours d’images et de paroles, entre projections en vitrines, banquet-lecture, discussion-performance et cercle de parole.

Les Dérouté.e.s défendent une idée simple et exigeante : faire apparaître des œuvres hors des lieux habituels de l’art, au plus près des espaces de vie, pour interroger nos représentations, les assignations et les stéréotypes, et ouvrir un terrain de rencontre avec les habitant.e.s. Ancré à Baud-Chardonnet, le projet entend construire une programmation régulière sur le long terme, en associant progressivement le quartier aux choix de lieux, de formes et de thématiques.

Avec Linda Trime : magnifier une scène, rendre visibles des corps

Invitée pour cette première édition, Linda Trime présente une série de photographies réalisées en argentique, travaillées par la couleur, la lumière et l’expérimentation partagée. Son approche compose une fresque collective de personnes qui font la scène queer française d’aujourd’hui (artistes, DJs, militant.e.s, travailleur·euse·s du sexe, proches ou inconnus), avec, en filigrane, des questions très concrètes : vécus queer et racisés, puissance culturelle de la ballroom, mais aussi santé mentale et conditions de création.

Pourquoi Baud-Chardonnet

Ni périphérie ni hypercentre, Baud-Chardonnet raconte les métamorphoses d’un même lieu : espace rural, zone industrielle, friche, puis quartier contemporain. Pour Les Dérouté.e.s, cette histoire et cette position urbaine en font un terrain privilégié pour une programmation qui cherche à créer des ponts entre arts, récits minorisés et espace commun. Une résidence artistique de Linda Trime est d’ailleurs envisagée à l’été 2026, en lien avec les habitant.e.s et plusieurs acteurs du quartier.

Le programme jour par jour

Projection photographique dans l’espace public

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 février, de 18h à 23h : diffusion de photographies de Linda Trime sur plusieurs vitrines du quartier, notamment au 2 rue George Charpak et au 50 rue Jules Andrade (Rennes).

Banquet & lectures queer

Vendredi 13 février à 19h30, à La Cale (18 avenue Jorge Semprún, Rennes) : banquet convivial vegan en présence de l’artiste, accompagné de lectures de textes sélectionnés en collaboration avec la librairie La Rencontre. Dégustation proposée par Qu’Importe l’Ivresse (cave sans alcool).

Limité à 30 personnes, prix libre, sur inscription : contact@lesderoutees.org (ou formulaire via @les_deroute.e.s).

Discussion & performances autour de la scène ballroom

Samedi 14 février de 19h30 à 22h, à La Cale : échange entre Linda Trime et Ivory Sankofa (Internationale House of Sankofa), présentation de photographies de la scène ballroom, puis démonstrations et performances (avec Nevy Coperni, Iberio 007, Noa 007), avant un drag show.

Entrée à prix libre.

Cercle de parole en mixité choisie

Dimanche 15 février à 17h30 (durée 1h30), à La Cale : cercle de parole (sans hommes cisgenres hétérosexuels) autour de la santé mentale dans le milieu artistique, en présence de l’artiste, modéré par une habitante du quartier concernée par ces enjeux.

Limité à 15 personnes, sur inscription : contact@lesderoutees.org (ou formulaire via @les_deroute.e.s).

Infos pratiques