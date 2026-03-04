Armelle crêperie double son billig à Rennes avec une adresse place de la Gare

Après Pont-Aven, Saint-Nazaire et Paris, Armelle crêperie a ouvert le 16 septembre 2024 un restaurant place de Bretagne. Et l’enseigne confirme aujourd’hui son ancrage rennais avec une nouvelle adresse au 12 place de la Gare, sa seconde à Rennes et sa sixième en France.

Installée à deux pas des quais, cette implantation « Rennes Gare » vise un public large. Rennais du quotidien, voyageurs de passage, gourmands pressés. Même promesse que dans les autres adresses. Des galettes kraz, des produits locaux, une ambiance simple et vivante.

Unidivers n’a pas encore testé l’adresse place de Bretagne, mais les tarifs pratiqués semblaient, à l’ouverture, se situer dans la moyenne rennaise, avec une formule du midi à 16,10 €. À suivre, donc, d’autant qu’Armelle dédouble désormais sa présence en centre-ville.

La crêpe selon Armelle

Présentation de la crêperie par les restaurateurs. « C’est à l’été 2022 à Pont-Aven, pays de la crêpe salée, que de jeunes Bretons fiers de leur origine démarrent l’aventure Armelle. Situé dans la deuxième plus ancienne bâtisse du village, c’est un endroit cosy et chaleureux. Après un deuxième bébé Armelle né à Saint-Nazaire en novembre 2023, c’est maintenant à Rennes, capitale de la galette-saucisse, et à Paris, capitale tout court, qu’Armelle a posé ses billigs à l’été 2024. »

Nouvelle adresse à Rennes, côté gare

Armelle annonce l’ouverture d’une nouvelle adresse au 12 place de la Gare à Rennes. Un emplacement symbolique qui assume l’idée d’une escale gourmande, entre tradition bretonne et modernité, dans un lieu pensé pour le flux et pour la convivialité.

« Armelle, c’est avant tout une histoire bretonne. Ouvrir une deuxième adresse à Rennes, c’est revenir à l’essentiel. Partager des galettes kraz, gourmandes et sincères, dans un lieu vivant où l’on vient autant pour le goût que pour l’ambiance. »

Martin Porte, co-fondateur d’Armelle

Capacité annoncée

92 places en intérieur et 80 en terrasse, lorsque le soleil pointe le bout de son nez.

Infos pratiques

Armelle crêperie, Rennes Place de Bretagne

4, place de Bretagne, 35000 Rennes

Téléphone

02 23 44 02 26

Réserver en ligne chez Armelle crêperie

Dimanche fermé

lundi 12:00–14:30, 19:00–22:00

mardi 12:00–14:30, 19:00–22:00

mercredi 12:00–14:30, 19:00–22:00

jeudi 12:00–14:30, 19:00–22:00

vendredi 12:00–14:30, 19:00–22:00

samedi 12:00–22:00

Armelle crêperie, Rennes Gare

12, place de la Gare, 35000 Rennes