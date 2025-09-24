Rennes. Septembre et octobre avec l’association Rue des livres

Née en 2006 dans le quartier de Maurepas à Rennes, Rue des livres est une association culturelle qui œuvre toute l’année pour promouvoir la lecture et la création littéraire sous toutes ses formes.
Elle organise des ateliers, des résidences, des spectacles, ainsi que le festival Rue des livres, devenu un rendez-vous incontournable au printemps. Fidèle à son ancrage local et à sa volonté d’ouverture, l’association fait dialoguer littérature, arts vivants et rencontres citoyennes, afin de rendre la culture accessible à toutes et tous.
Spectacle « Queue de poisson »
- Date & heure : mercredi 1er octobre à 15h30
- Lieu : Pôle associatif Marbaudais
- Durée & public : 45 minutes, tout public à partir de 4 ans
- Détails : Représentation suivie d’un goûter offert.
- Remerciements : Avec le soutien de la Cité éducative Maurepas
Théâtre : « Manoir sous haute tension sur l’île de Man »
- Date & heure : dimanche 28 septembre à 15h
- Lieu : 360 (ex-Maison des associations)
- Objet : Une représentation au profit de l’association Rue des livres (organisée par France Bénévolat)
- But : Soutenir les activités de l’association
Forum du bénévolat
- Date & horaires : jeudi 2 octobre de 10h à 19h
- Lieu : Halle Martenot
- Objectif : Découvrir les actions de Rue des livres, échanger avec l’équipe, envisager un engagement bénévole
Book Club Ados
- Date : mardi 7 octobre
- Public visé : Jeunes lecteurs à partir de 11 ans
- Lieu : Bibliothèque de Maurepas
- Format : Discussion autour de leurs coups de cœur littéraires + découverte de nouvelles œuvres
- Détail convivial : Goûter offert
Réunion pour les rencontres scolaires
- Date & heure : mercredi 15 octobre à 14h30
- Lieu : Pôle associatif Marbaudais
- Contexte : En amont du festival Rue des livres (prévu les 14 et 15 mars 2026), l’association organise une réunion d’information destinée aux établissements scolaires.
- Objectif : Présenter le dossier pédagogique, expliquer les modalités d’intervention, permettre aux enseignants et aux établissements de s’inscrire
Informations pratiques & contact
- Adresse de l’association : 32, rue de la Marbaudais, 35700 Rennes
- Contact : contact@ruedeslivres.org
- Site web : www.festival-ruedeslivres.org
- Toute la programmation est à retrouver ici