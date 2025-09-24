Rennes. Septembre et octobre avec l’association Rue des livres

Née en 2006 dans le quartier de Maurepas à Rennes, Rue des livres est une association culturelle qui œuvre toute l’année pour promouvoir la lecture et la création littéraire sous toutes ses formes.

Elle organise des ateliers, des résidences, des spectacles, ainsi que le festival Rue des livres, devenu un rendez-vous incontournable au printemps. Fidèle à son ancrage local et à sa volonté d’ouverture, l’association fait dialoguer littérature, arts vivants et rencontres citoyennes, afin de rendre la culture accessible à toutes et tous.

Spectacle « Queue de poisson »

Date & heure : mercredi 1er octobre à 15h30

mercredi 1er octobre à 15h30 Lieu : Pôle associatif Marbaudais

Pôle associatif Marbaudais Durée & public : 45 minutes, tout public à partir de 4 ans

45 minutes, tout public à partir de 4 ans Détails : Représentation suivie d’un goûter offert.

Représentation suivie d’un goûter offert. Remerciements : Avec le soutien de la Cité éducative Maurepas

Théâtre : « Manoir sous haute tension sur l’île de Man »

Date & heure : dimanche 28 septembre à 15h

dimanche 28 septembre à 15h Lieu : 360 (ex-Maison des associations)

360 (ex-Maison des associations) Objet : Une représentation au profit de l’association Rue des livres (organisée par France Bénévolat)

Une représentation au profit de l’association Rue des livres (organisée par France Bénévolat) But : Soutenir les activités de l’association

Forum du bénévolat

Date & horaires : jeudi 2 octobre de 10h à 19h

jeudi 2 octobre de 10h à 19h Lieu : Halle Martenot

Halle Martenot Objectif : Découvrir les actions de Rue des livres, échanger avec l’équipe, envisager un engagement bénévole

Book Club Ados

Date : mardi 7 octobre

mardi 7 octobre Public visé : Jeunes lecteurs à partir de 11 ans

Jeunes lecteurs à partir de 11 ans Lieu : Bibliothèque de Maurepas

Bibliothèque de Maurepas Format : Discussion autour de leurs coups de cœur littéraires + découverte de nouvelles œuvres

Discussion autour de leurs coups de cœur littéraires + découverte de nouvelles œuvres Détail convivial : Goûter offert

Réunion pour les rencontres scolaires

Date & heure : mercredi 15 octobre à 14h30

mercredi 15 octobre à 14h30 Lieu : Pôle associatif Marbaudais

Pôle associatif Marbaudais Contexte : En amont du festival Rue des livres (prévu les 14 et 15 mars 2026), l’association organise une réunion d’information destinée aux établissements scolaires.

En amont du festival Rue des livres (prévu les 14 et 15 mars 2026), l’association organise une réunion d’information destinée aux établissements scolaires. Objectif : Présenter le dossier pédagogique, expliquer les modalités d’intervention, permettre aux enseignants et aux établissements de s’inscrire

Informations pratiques & contact