Rennes. Mille cœurs, un atelier de couture et une boutique de cadeaux de naissance

Depuis mardi 5 août 2025, la rue Saint-Melaine, dans le centre-ville de Rennes, accueille un nouvel atelier-boutique à la devanture pastel. Géré par la couturière rennaise Mélanie Guion, Mille Cœurs est dédié à la couture, aux cadeaux de naissance et enfance, et à la broderie.

Avant d’ouvrir l’atelier-boutique Mille cœurs, Mélanie Guion travaillait chez elle, dans le quartier de la Courrouze. Depuis un an et demi, elle propose des services de retouche et réparation de vêtements, tout en confectionnant ses propres créations textiles : adorables chaussons, chouchous colorés, coussins à colorier, jupe assortie fille-mère, etc. Elle n’était pourtant pas destinée à s’épanouir dans la couture, mais la création de robes de cérémonie et les retouches pour son entourage lui ont mis le pied à l’étrier et encourager à se lancer. En quatre ans, elle est passée d’employée dans une agence de communication à couturière indépendante, après l’obtention d’un CAP couture au lycée Guilloux à Rennes. C’est sa fille, qui a aujourd’hui 6 ans, qui lui a inspiré le monde de la petite enfance et de l’enfance.

Mélanie Guion, couturière de Mille cœurs

Si l’auto-entrepreneuse a testé ses créations, notamment le rayon bébé, sur les marchés de création, le manque de place et l’envie de recevoir les clients la poussent à ouvrir un lieu dédié afin de concilier ses différentes activités. Chez Mille cœurs, plusieurs services sont proposés : une boutique avec ses créations de vêtements et d’accessoires, des idées cadeaux de naissance et enfants ainsi qu’un atelier ouvert qui permet de voir la couturière à l’oeuvre.

Mélanie Guion travaille exclusivement avec du tissu de qualité labellisé Oeco-Tex. Ses chaussons sont notamment confectionnés à partir de polaire de coton bio et les chaussons réversibles, eux, contiennent de la ouatine en coton, de même pour les gigoteuses. « Quand je peux, je trouve une alternative au polyester. » Et si elle ne peut pas faire l’impasse, elle opte pour un polyester Oeco-Tex comme avec les couvertures et gilets en doudoune sherpa qui seront en boutique cet hiver.

Collection de chaussons de Mille cœur, avec une doublure en coton bio

Parallèlement, elle propose un service de retouches et réparations. Mélanie est d’ailleurs labellisée Refashion, l’éco-organisme de la Filière Textile. En vous rendant dans la boutique d’un réparateur labellisé, vous bénéficiez de réductions immédiates en caisse pour la réparation de vos vêtements. « Ce dispositif encourage les consommateurs à faire réparer leurs textiles et chaussures plutôt que de racheter. Je m’occupe des démarches, le client n’a rien à faire, juste à venir me voir avec son vêtement abîmé. »

Au delà de ses propres créations, quelques produits viennent de l’extérieur, notamment les peluches. « Tous les produits pour les enfants de moins de trois ans doivent être testés en laboratoire », nous apprend-elle. « Ça viendra, mais pour l’instant je préfère passer par produits déjà testés et validés pour compléter l’offre des idées cadeaux. » Mélanie a choisi des modèles de la marque Keeleco qui transforme des bouteilles d’eau en de mignons doudous. Sa fille lui a aussi soufflé à l’oreille les peluches super colorées, très appréciées des enfants, de l’entreprise normande .

De jolies boucles d’oreille à base de fleurs séchées, réalisées par une amie qui préfère rester anonyme pour le moment, reposent aussi à côté des bracelets de montre en tissu de Mélanie.

Dans un futur plus ou moins proche, la couturière aimerait proposer des ateliers d’initiation et d’apprentissage à la couture mais elle attend de savoir comment concilier atelier et ouverture de boutique.

Infos pratiques :

Mille cœurs, 12 rue Saint-Melaine, 35 000 Rennes

Instagram / Site Internet

Horaires d’été :

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h30 à 19h