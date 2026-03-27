Rennes. Découvrez le conseil municipal 2026-2032 et son vent nouveau…

Nathalie Appéré est élue maire de Rennes. Elle s’entoure de 23 adjoints au sein d’un conseil municipal composé de 61 élus.
À l’issue de l’élection municipale et des scrutins des 15 et 22 mars 2026, les résultats sont les suivants :
- 31 937 voix pour la liste Rennes Solidaire, conduite par Nathalie Appéré (43,78 %), soit 44 élus au conseil municipal ;
- 26 534 voix pour la liste Vivre Rennes, conduite par Charles Compagnon (36,38 %), soit 11 élus au conseil municipal ;
- 14 471 voix pour la liste Faire mieux pour Rennes, Union populaire et écologiste, conduite par Marie Mesmeur(19,84 %), soit 6 élus au conseil municipal.
La séance d’installation du nouveau conseil municipal s’est tenue le vendredi 27 mars 2026.
Nathalie Appéré élue maire de Rennes
Vingt-trois postes d’adjoints à la maire ont été créés, dont six postes d’adjoints de quartier :
- Marc Hervé, premier adjoint, délégué à l’urbanisme, à l’aménagement durable, à la rénovation urbaine et à la politique des temps
- Gaëlle Rougier, deuxième adjointe, déléguée à l’éducation et aux droits de l’enfant
- David Travers, troisième adjoint, délégué à la solidarité, à la cohésion sociale et à la politique de la ville
- Rozenn Andro, quatrième adjointe, déléguée à la culture
- Christophe Fouillère, cinquième adjoint, délégué à la vie associative, à la laïcité et au quartier de Villejean
- Lénaïc Brièro, sixième adjointe, déléguée à la sécurité et au monde combattant
- Yannick Nadesan, septième adjoint, délégué au sport
- Lucile Koch, huitième adjointe, déléguée à la biodiversité et à l’animal en ville
- Léo Beaufils, neuvième adjoint, délégué à la santé et au handicap
- Nadira Dera Illa Salifou, dixième adjointe, déléguée aux jeunesses
- Matthieu Theurier, onzième adjoint, délégué aux finances, à l’administration générale et à la responsabilité sociale et environnementale
- Selene Tonon, douzième adjointe, déléguée à la communication, au numérique et aux relations publiques
- Romain Poujol, treizième adjoint, délégué aux mobilités et aux déplacements
- Charline Birault-Souchez, quatorzième adjointe, déléguée à l’égalité, aux droits des femmes, à la lutte contre le racisme et les discriminations
- Cyrille Morel, quinzième adjoint, délégué à la sécurité civile, à la prévention des risques, à la vie nocturne et à la propreté
- Valérie Kerauffret, seizième adjointe, déléguée au bien vieillir
- Sébastien Sémeril, dix-septième adjoint, délégué au commerce, à l’artisanat, à l’économie et à l’emploi
- Isabelle Pellerin, dix-huitième adjointe, déléguée aux relations internationales, à l’Europe et au quartier Jeanne-d’Arc, Longs-Champs, Beaulieu
- Patrice Depeige, dix-neuvième adjoint, délégué au patrimoine bâti, à l’énergie et à la commande publique
- Cécile Papillion, vingtième adjointe, déléguée aux quartiers de Maurepas et de la Bellangerais
- Jean-François Monnier, vingt-et-unième adjoint, délégué au quartier de Bréquigny
- Béatrice Hakni-Robin, vingt-deuxième adjointe, déléguée au quartier du Blosne
- Didier Le Bougeant, vingt-troisième adjoint, délégué au patrimoine et au quartier Centre
Conseillers délégués
Sont également nommés conseillers délégués :
- Assia Aïch, déléguée à la réussite éducative et à la parentalité
- Justin Amiot, délégué aux quartiers Beauregard et Saint-Martin
- Flavie Boukhenoufa, déléguée à la politique mémorielle, au funéraire et au quartier Sud-Gare
- Ludovic Brossard, délégué à l’alimentation durable, à l’agriculture urbaine et à la lutte contre la précarité alimentaire
- Montserrat Casacuberta Palmada, déléguée au plurilinguisme et aux langues et cultures de Bretagne
- Xavier Desmots, délégué à l’animation sportive de proximité et aux fêtes populaires
- Laurence Duffaud, déléguée aux ressources humaines et au dialogue social
- Valérie Faucheux, déléguée à la logistique urbaine
- Matthieu Groseil, délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, Courrouze
- Hélène Le Borgne, déléguée à la médiation et à la prévention de la délinquance
- Maud Lénée-Corrèze, déléguée aux musées, à la lecture publique et à l’éducation artistique et culturelle
- Gabriel Montabord, délégué à l’insertion
- Raymond Paulet, délégué au quartier de la Pommeraie
- Myriam Sahbi Tollemer, déléguée au logement pour tous et au quartier Thabor, Saint-Hélier, Alphonse-Guérin, Baud-Chardonnet
- Claire Sonnet, déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg-l’Évêque, La Touche, Moulin-du-Comte
- Arnaud Stéphan, délégué à la petite enfance
Six commissions permanentes
Le conseil municipal forme par ailleurs six commissions permanentes chargées de l’étude des affaires qui lui sont soumises et de la préparation de ses décisions :
- Commission Aménagement, transition écologique et climat, présidée par Marc Hervé ;
- Commission Ville éducatrice, présidée par Gaëlle Rougier ;
- Commission Solidarité et cohésion sociale, présidée par David Travers ;
- Commission Culture, sport, vie associative, international, présidée par Christophe Fouillère ;
- Commission Vie quotidienne, sécurité, citoyenneté, présidée par Lénaïc Brièro ;
- Commission Ressources, présidée par Matthieu Theurier.