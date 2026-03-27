Rennes. Découvrez le conseil municipal 2026-2032 et son vent nouveau…

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Nathalie Appéré
Nathalie Appéré

Nathalie Appéré est élue maire de Rennes. Elle s’entoure de 23 adjoints au sein d’un conseil municipal composé de 61 élus.

À l’issue de l’élection municipale et des scrutins des 15 et 22 mars 2026, les résultats sont les suivants :

  • 31 937 voix pour la liste Rennes Solidaire, conduite par Nathalie Appéré (43,78 %), soit 44 élus au conseil municipal ;
  • 26 534 voix pour la liste Vivre Rennes, conduite par Charles Compagnon (36,38 %), soit 11 élus au conseil municipal ;
  • 14 471 voix pour la liste Faire mieux pour Rennes, Union populaire et écologiste, conduite par Marie Mesmeur(19,84 %), soit 6 élus au conseil municipal.

La séance d’installation du nouveau conseil municipal s’est tenue le vendredi 27 mars 2026.

Nathalie Appéré élue maire de Rennes

Vingt-trois postes d’adjoints à la maire ont été créés, dont six postes d’adjoints de quartier :

  1. Marc Hervé, premier adjoint, délégué à l’urbanisme, à l’aménagement durable, à la rénovation urbaine et à la politique des temps
  2. Gaëlle Rougier, deuxième adjointe, déléguée à l’éducation et aux droits de l’enfant
  3. David Travers, troisième adjoint, délégué à la solidarité, à la cohésion sociale et à la politique de la ville
  4. Rozenn Andro, quatrième adjointe, déléguée à la culture
  5. Christophe Fouillère, cinquième adjoint, délégué à la vie associative, à la laïcité et au quartier de Villejean
  6. Lénaïc Brièro, sixième adjointe, déléguée à la sécurité et au monde combattant
  7. Yannick Nadesan, septième adjoint, délégué au sport
  8. Lucile Koch, huitième adjointe, déléguée à la biodiversité et à l’animal en ville
  9. Léo Beaufils, neuvième adjoint, délégué à la santé et au handicap
  10. Nadira Dera Illa Salifou, dixième adjointe, déléguée aux jeunesses
  11. Matthieu Theurier, onzième adjoint, délégué aux finances, à l’administration générale et à la responsabilité sociale et environnementale
  12. Selene Tonon, douzième adjointe, déléguée à la communication, au numérique et aux relations publiques
  13. Romain Poujol, treizième adjoint, délégué aux mobilités et aux déplacements
  14. Charline Birault-Souchez, quatorzième adjointe, déléguée à l’égalité, aux droits des femmes, à la lutte contre le racisme et les discriminations
  15. Cyrille Morel, quinzième adjoint, délégué à la sécurité civile, à la prévention des risques, à la vie nocturne et à la propreté
  16. Valérie Kerauffret, seizième adjointe, déléguée au bien vieillir
  17. Sébastien Sémeril, dix-septième adjoint, délégué au commerce, à l’artisanat, à l’économie et à l’emploi
  18. Isabelle Pellerin, dix-huitième adjointe, déléguée aux relations internationales, à l’Europe et au quartier Jeanne-d’Arc, Longs-Champs, Beaulieu
  19. Patrice Depeige, dix-neuvième adjoint, délégué au patrimoine bâti, à l’énergie et à la commande publique
  20. Cécile Papillion, vingtième adjointe, déléguée aux quartiers de Maurepas et de la Bellangerais
  21. Jean-François Monnier, vingt-et-unième adjoint, délégué au quartier de Bréquigny
  22. Béatrice Hakni-Robin, vingt-deuxième adjointe, déléguée au quartier du Blosne
  23. Didier Le Bougeant, vingt-troisième adjoint, délégué au patrimoine et au quartier Centre

Conseillers délégués

Sont également nommés conseillers délégués :

  • Assia Aïch, déléguée à la réussite éducative et à la parentalité
  • Justin Amiot, délégué aux quartiers Beauregard et Saint-Martin
  • Flavie Boukhenoufa, déléguée à la politique mémorielle, au funéraire et au quartier Sud-Gare
  • Ludovic Brossard, délégué à l’alimentation durable, à l’agriculture urbaine et à la lutte contre la précarité alimentaire
  • Montserrat Casacuberta Palmada, déléguée au plurilinguisme et aux langues et cultures de Bretagne
  • Xavier Desmots, délégué à l’animation sportive de proximité et aux fêtes populaires
  • Laurence Duffaud, déléguée aux ressources humaines et au dialogue social
  • Valérie Faucheux, déléguée à la logistique urbaine
  • Matthieu Groseil, délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, Courrouze
  • Hélène Le Borgne, déléguée à la médiation et à la prévention de la délinquance
  • Maud Lénée-Corrèze, déléguée aux musées, à la lecture publique et à l’éducation artistique et culturelle
  • Gabriel Montabord, délégué à l’insertion
  • Raymond Paulet, délégué au quartier de la Pommeraie
  • Myriam Sahbi Tollemer, déléguée au logement pour tous et au quartier Thabor, Saint-Hélier, Alphonse-Guérin, Baud-Chardonnet
  • Claire Sonnet, déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg-l’Évêque, La Touche, Moulin-du-Comte
  • Arnaud Stéphan, délégué à la petite enfance

Six commissions permanentes

Le conseil municipal forme par ailleurs six commissions permanentes chargées de l’étude des affaires qui lui sont soumises et de la préparation de ses décisions :

  • Commission Aménagement, transition écologique et climat, présidée par Marc Hervé ;
  • Commission Ville éducatrice, présidée par Gaëlle Rougier ;
  • Commission Solidarité et cohésion sociale, présidée par David Travers ;
  • Commission Culture, sport, vie associative, international, présidée par Christophe Fouillère ;
  • Commission Vie quotidienne, sécurité, citoyenneté, présidée par Lénaïc Brièro ;
  • Commission Ressources, présidée par Matthieu Theurier.