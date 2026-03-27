Rennes. Découvrez le conseil municipal 2026-2032 et son vent nouveau…

Nathalie Appéré est élue maire de Rennes. Elle s’entoure de 23 adjoints au sein d’un conseil municipal composé de 61 élus.

À l’issue de l’élection municipale et des scrutins des 15 et 22 mars 2026, les résultats sont les suivants :

31 937 voix pour la liste Rennes Solidaire , conduite par Nathalie Appéré ( 43,78 % ), soit 44 élus au conseil municipal ;

pour la liste , conduite par ( ), soit au conseil municipal ; 26 534 voix pour la liste Vivre Rennes , conduite par Charles Compagnon ( 36,38 % ), soit 11 élus au conseil municipal ;

pour la liste , conduite par ( ), soit au conseil municipal ; 14 471 voix pour la liste Faire mieux pour Rennes, Union populaire et écologiste, conduite par Marie Mesmeur(19,84 %), soit 6 élus au conseil municipal.

La séance d’installation du nouveau conseil municipal s’est tenue le vendredi 27 mars 2026.

Nathalie Appéré élue maire de Rennes

Vingt-trois postes d’adjoints à la maire ont été créés, dont six postes d’adjoints de quartier :

Marc Hervé, premier adjoint, délégué à l’urbanisme, à l’aménagement durable, à la rénovation urbaine et à la politique des temps Gaëlle Rougier, deuxième adjointe, déléguée à l’éducation et aux droits de l’enfant David Travers, troisième adjoint, délégué à la solidarité, à la cohésion sociale et à la politique de la ville Rozenn Andro, quatrième adjointe, déléguée à la culture Christophe Fouillère, cinquième adjoint, délégué à la vie associative, à la laïcité et au quartier de Villejean Lénaïc Brièro, sixième adjointe, déléguée à la sécurité et au monde combattant Yannick Nadesan, septième adjoint, délégué au sport Lucile Koch, huitième adjointe, déléguée à la biodiversité et à l’animal en ville Léo Beaufils, neuvième adjoint, délégué à la santé et au handicap Nadira Dera Illa Salifou, dixième adjointe, déléguée aux jeunesses Matthieu Theurier, onzième adjoint, délégué aux finances, à l’administration générale et à la responsabilité sociale et environnementale Selene Tonon, douzième adjointe, déléguée à la communication, au numérique et aux relations publiques Romain Poujol, treizième adjoint, délégué aux mobilités et aux déplacements Charline Birault-Souchez, quatorzième adjointe, déléguée à l’égalité, aux droits des femmes, à la lutte contre le racisme et les discriminations Cyrille Morel, quinzième adjoint, délégué à la sécurité civile, à la prévention des risques, à la vie nocturne et à la propreté Valérie Kerauffret, seizième adjointe, déléguée au bien vieillir Sébastien Sémeril, dix-septième adjoint, délégué au commerce, à l’artisanat, à l’économie et à l’emploi Isabelle Pellerin, dix-huitième adjointe, déléguée aux relations internationales, à l’Europe et au quartier Jeanne-d’Arc, Longs-Champs, Beaulieu Patrice Depeige, dix-neuvième adjoint, délégué au patrimoine bâti, à l’énergie et à la commande publique Cécile Papillion, vingtième adjointe, déléguée aux quartiers de Maurepas et de la Bellangerais Jean-François Monnier, vingt-et-unième adjoint, délégué au quartier de Bréquigny Béatrice Hakni-Robin, vingt-deuxième adjointe, déléguée au quartier du Blosne Didier Le Bougeant, vingt-troisième adjoint, délégué au patrimoine et au quartier Centre

Conseillers délégués

Sont également nommés conseillers délégués :

Assia Aïch , déléguée à la réussite éducative et à la parentalité

, déléguée à la réussite éducative et à la parentalité Justin Amiot , délégué aux quartiers Beauregard et Saint-Martin

, délégué aux quartiers Beauregard et Saint-Martin Flavie Boukhenoufa , déléguée à la politique mémorielle, au funéraire et au quartier Sud-Gare

, déléguée à la politique mémorielle, au funéraire et au quartier Sud-Gare Ludovic Brossard , délégué à l’alimentation durable, à l’agriculture urbaine et à la lutte contre la précarité alimentaire

, délégué à l’alimentation durable, à l’agriculture urbaine et à la lutte contre la précarité alimentaire Montserrat Casacuberta Palmada , déléguée au plurilinguisme et aux langues et cultures de Bretagne

, déléguée au plurilinguisme et aux langues et cultures de Bretagne Xavier Desmots , délégué à l’animation sportive de proximité et aux fêtes populaires

, délégué à l’animation sportive de proximité et aux fêtes populaires Laurence Duffaud , déléguée aux ressources humaines et au dialogue social

, déléguée aux ressources humaines et au dialogue social Valérie Faucheux , déléguée à la logistique urbaine

, déléguée à la logistique urbaine Matthieu Groseil , délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, Courrouze

, délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, Courrouze Hélène Le Borgne , déléguée à la médiation et à la prévention de la délinquance

, déléguée à la médiation et à la prévention de la délinquance Maud Lénée-Corrèze , déléguée aux musées, à la lecture publique et à l’éducation artistique et culturelle

, déléguée aux musées, à la lecture publique et à l’éducation artistique et culturelle Gabriel Montabord , délégué à l’insertion

, délégué à l’insertion Raymond Paulet , délégué au quartier de la Pommeraie

, délégué au quartier de la Pommeraie Myriam Sahbi Tollemer , déléguée au logement pour tous et au quartier Thabor, Saint-Hélier, Alphonse-Guérin, Baud-Chardonnet

, déléguée au logement pour tous et au quartier Thabor, Saint-Hélier, Alphonse-Guérin, Baud-Chardonnet Claire Sonnet , déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg-l’Évêque, La Touche, Moulin-du-Comte

, déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg-l’Évêque, La Touche, Moulin-du-Comte Arnaud Stéphan, délégué à la petite enfance

Six commissions permanentes

Le conseil municipal forme par ailleurs six commissions permanentes chargées de l’étude des affaires qui lui sont soumises et de la préparation de ses décisions :