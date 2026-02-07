Rennes. Le festival Rue des livres vous invite les 14 et 15 mars 2026

Festival Rue des livres 2026, la 18e édition aura lieu à Rennes, aux Cadets de Bretagne, les 14 et 15 mars 2026. Le festival dévoile ici son visuel 2026, signé Séverine Lorant des Ateliers Beaux Diables.

Après « Aventures » en 2025, la prochaine édition mettra à l’honneur les liens et l’amitié. Le nouveau visuel choisit un symbole simple et universel : la main, comme un geste de relation, de transmission, de soutien — et, au fond, comme une façon de dire que la lecture n’est jamais tout à fait solitaire. Poétiques et vivantes, ces mains semblent habitées par le regard curieux et attentif que l’on porte sur les autres, sur les histoires, sur le monde.

Au programme du festival : deux jours de fête autour du livre, de la lecture et de l’écriture, avec le salon du livre et ses 60 exposants (maisons d’édition, librairies, associations), des rencontres, des ateliers, des spectacles et des expositions… En compagnie de plus de 140 auteurs et illustrateurs. Gratuit et ouvert à toutes et tous.