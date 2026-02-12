Rennes Métropole Vigilance crues : des prévisions rassurantes pour ce week-end

Situation météorologique

Les hypothèses des modèles de prévision de Vigicrue ne se sont pas confirmées dans la nuit de vendredi à samedi. La situation est rassurante en ce samedi matin et les prévisions pour les heures à venir ne font pas état de risques de débordement de l’Ille pour le week-end.

Les nouvelles précipitations, annoncées pour dimanche (10 mm) et surtout mercredi (18 mm), invitent néanmoins à la prudence, la situation pouvant se dégrader à nouveau dans les jours qui viennent.

La vigilance reste de mise

Mobilisés sur le terrain toute la nuit, les agents de la Ville ont constaté une stabilisation des niveaux de la Vilaine, qui reste haute, et une baisse relative des niveaux de l’Ille, côté Canal Saint-Martin.

Les mesures préventives prises par la Ville hier sont néanmoins maintenues :

Côté Vilaine, pour les habitations de l’avenue Sergent-Maginot (n°10 à 28), des rues Alphonse-Guérin, Dupont-des-Loges et du Verger ainsi que dans la ZAC Armorique, et côté Ille, pour les abords du Canal Saint-Martin jusqu’à l’avenue Gros Malhon, la Ville recommande aux habitants de ne pas laisser leur véhicule dans les parkings souterrains. Le stationnement sur voirie sera gratuit dans les « zones résidents » correspondantes.

Les batardeaux installés par les agents de la Ville le long des quais de la Vilaine et de l’Ille, en particulier dans les secteurs quai d’Auchel et quai Saint-Cyr restent en place.

Les passerelles Saint-Cyr (parc Saint-Cyr) et Pauline-de-la-Choüe-de-la-Mettrie (quartier de la Motte-Brûlon, prairies Saint-Martin) restent relevées.

Il reste déconseillé de stationner aux abords des étangs d’Apigné.

La cellule de crise communale, placée sous la responsabilité de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole, reste activée pour prendre toutes les mesures nécessaires en fonction de l’évolution de la situation.

Sur le territoire métropolitain

Si l’ensemble des cours d’eau connaissent un plateau ou une légère décrue, la vigilance reste de mise pour la Seiche, au sud, toujours placée par Vigicrue en vigilance orange. Le réseau routier continue d’être localement impacté en particulier vers Bruz. Pour en savoir plus sur les routes impactées : https://geobretagne.fr

Les astreintes voiries de Rennes Métropole sont maintenues avec une vigilance particulière.